Juan Millán, de los viajes en combi a las juveniles de Nacional a su primer gol en Danubio

Es domingo de noche y el celular de Juan Millán no para de sonar. Son todos mensajes de felicitaciones de aquellos que conocen su recorrido en el mundo del fútbol. Los orígenes en Florida, los viajes diarios en combi a Montevideo para entrenar en Nacional, su pasaje a préstamo por Racing y su llegada a Danubio tras quedar libre en la Tercera de los tricolores.

A los 95 minutos y 15 segundos del partido ante Montevideo City Torque, un notable cabezazo suyo le dio a Danubio un agónico empate en la primera fecha del Torneo Apertura y el debut oficial del entrenador Esteban Conde.

Inés Guimaraens

Gol de cabeza a Montevideo City Torque

Y así se desató la catarata de mensajes. Brian Ocampo, Juan Manuel Sanabria, Martín Satriano, Renzo Orihuela fueron los autores de los saludos de mayor renombre.

Millán tiene 21 años, es generación 2001 y juega como volante central desde que Leonardo Dolara, el técnico de la selección sub 15 de Florida, lo probara en esa zona por la lesión de un compañero, luego de convocarlo como delantero.

"Me crie en Florida, con esa libertad de agarrar la bicicleta para ir a la casa de un amigo y volver a cualquier hora, y con picados de fútbol hasta que caía la noche", cuenta a Referí.

Con cuatro años se enroló en Nacional de Florida y ahí conoció a un jugador un año mayor con quien compartió gran parte de su vida futbolera: Juan Manuel Sanabria, volante zurdo campeón de la Libertadores sub 20 con Nacional en 2018, vendido a Atlético de Madrid y actualmente en Atlético San Luis de México.

Fue golero hasta los siete años, luego delantero, enganche y finalmente volante central.

Inés Guimaraens Su debut en mayores se dio en 2021 en Racing

Nacional siguió su crecimiento y lo fue a buscar con edad de Séptima. Pero Millán se quiso quedar. No quería sufrir un cambio brusco de la noche a la mañana.

"Me quise quedar a hacer los dos años de sub 15 en Florida y recién ahí tomé la decisión de dar el salto a la sub 16 de los tricolores", recuerda.

Corría el año 2017 y Nacional le ponía una Combi a varios juveniles que tenía en Florida para que fueran a entrenar todos los días a Los Céspedes.

Y allá viajaban Millán con Sanabria, Brian Ocampo, Martín Luzardo, Mauro Díaz y varios juveniles más que se sumaban después en Canelones.

Tres años duró aquella rutina. Los primeros dos arrancaba a la hora 15.00 y volvía pasadas las 20. En el último arrancaba a las 6.30 de la mañana para retornar pasado el mediodía. Por esa razón se cambió para hacer el liceo en horario nocturno.

Lo dirigieron Santiago Espasandín, Rodrigo "La Momia" Lemos, Tabaré Alonso, con quien jugó la Libertadores sub 20 en Paraguay en 2020, y Martín Ligüera.

"Todos mis entrenadores en Florida y en Nacional dejaron alguna huella en mí como jugador y como persona", reconoce.

Inés Guimaraens

Creció en Florida y llegó en Montevideo en 2017

Compartí los planteles de formativas con la generación 2001, con Manuel Monzeglio. Nicolás Marichal, Guillermo Centurión, Santiago Ramírez, fuimos campeones en sub 16 y en Cuarta, jugamos la Libertadores sub 20 y otros torneos internacionales en Brasil y China.

En el segundo semestre de 2021, con 19 años, hizo su debut en mayores con una salida a préstamo a Racing. Jugó tres partidos en los que entró desde el banco y le hizo un gol a Rocha, muy parecido al que le marcó el domingo a City Torque.

"Tengo otro parecido contra Defensor Sporting en un clásico de Tercera con Danubio y algún otro en formativas de Nacional, no son casualidad", dice con una sonrisa. Mide 1,81 metros y va muy bien de arriba.

Millán se define como un volante central de posición que puede cumplir su función tanto en la marca como contención como de constructor de salida y pasador. "Me gusta cubrir espacios pero también asociarme, tener la pelota y meter pases filtrados y en profundidad. Hago bien la parte defensiva y también la otra, la de darle salida limpia al equipo", manifiesta.

Tras volver de Racing a Nacional, en 2022, no lo tuvieron en cuenta en el plantel de Tercera y al no renovar contrato quedó libre. A fines de marzo se incorporó a Danubio, al plantel de Tercera, aunque poco tiempo después Jorge Fossati lo promovió al primer equipo.

Entrenó todo el 2022 en Primera pero los fines de semana estuvo entre los 10 jugadores que bajaban a jugar en la Tercera dirigida por Javier "Cabeza" Delgado.

El 31 de agosto de 2022 hizo su debut con el primer equipo de la franja. Fue por la tercera ronda de la Copa AUF Uruguay donde sorpresivamente fueron eliminados en los penales por Progreso.

Inés Guimaraens

Hizo formativas en Nacional de Florida y Nacional

Con la partida de varios jugadores, Conde le dio minutos de prueba en la pretemporada y lo confirmó como titular para arrancar el Apertura.

"Siempre un técnico nuevo necesita cierto tiempo para conocer a los futbolistas y afianzar una idea de juego. Pero el Coco era nuestro compañero y ese proceso ya lo pasó, en el manejo del día a día nos trata de inculcar su idea juego asociado, tener la pelota, presionar tras pérdida y no dar ninguna pelota por perdida. Busca hacernos fuertes con la pelota, recalca mucho eso y tratar de que el equipo tenga aire y confianza para ir a atacar", dice sobre Conde quien colgó los guantes atajando a gran nivel el año pasado ante Nacional y que en este 2023 tiene su primera experiencia como entrenador.

"La sensación del gol fue hermosa. Sobre todo porque el punto que ganamos tuvo un gustito más lindo porque Danubio, a lo largo del partido y sobre todo en el segundo tiempo, no se merecía irse sin nada; sacando alguna jugada aislada, Torque no tuvo muchas aproximaciones y la clave del partido fue en cómo salimos a presionarlos arriba", dice.

Millán tiene contrato hasta junio de 2024 en Danubio, vive en Pocitos con un amigo y ya está adaptado a la vida de capital. "Lo que más me costó, al principio, fue tener que cocinarme solo y tener que hacer todo por mí mismo. Pero como no me vine de golpe a Montevideo, eso me facilitó la adaptación".

Creció mirando a Sergio Busquets y Thiago Alcántara aunque ahora sigue mucho a Federico Valverde y Rodrigo Bentancur.

Millán no solo completó el liceo sino que ya tiene un título y está a un examen de obtener un segundo. "Cuando terminé el liceo hice un curso de un año de analista de gestión inmobiliaria que me sirvió para ocupar la cabeza en otra cosa, y hace dos años me anoté en la carrera de analista en inversiones y finanzas que me queda un examen que voy a dar este año".

Sus sueños de futbolista crecieron mirando a través de la ventana de aquella Combi manejada por Enzo o por Freddy. El gol a City Torque fue un primer paso grande.

"Quiero establecerme, generar confianza, me siente cómodo y tengo el sueño de seguir creciendo y llegar a lo más alto posible. Me quedó pendiente debutar en la Primera de Nacional, pero ahora estoy muy enfocado en Danubio, en afianzarnos como equipo, en llevar adelante la idea del Coco para apuntar a lo más alto, llegar arriba a definir en los primeros puestos, clasificar a otra copa y llegar bien al 8 de marzo contra Defensor Sporting por la Sudamericana porque acá en Danubio, lo grupal está siempre por encima de lo personal", concluye el volante que pisó fuerte en el Apertura 2023.