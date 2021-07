La AUF prohibió el ingreso de un periodista de Tenfield a sus instalaciones y a los torneos que organiza

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) emitió un comunicado este sábado por la tarde en el cual informa que el periodista de Tenfield, Daniel Banchero, no podrá ingresar más a las instalaciones de la sede de la misma en la calle Guayabo ni a cualquier evento organizado por la AUF, debido a sus dichos al aire en contra del coordinador general de seguridad de la Asociación, Rafael Peña, los cuales se entienden repudiables.

Según confió una fuente de la AUF a Referí, el coordinador general de seguridad de la AUF, Rafael Peña, tenía orden por parte del Comité Ejecutivo para que ningún periodista de medio alguno pudiera ingresar al Consejo de Liga de la Primera división amateur (ex Primera C) y eso se le comunicó al comunicador de Tenfield.

Esto determinó que el mismo dijera lo siguiente al aire: "Rafael Peña, el jefe de seguridad de la AUF el que ha impedido que este equipo periodístico trabaje adentro de la AUF en la jornada de hoy. Es muy celoso por el trabajo de los periodistas. Aparentemente se está escondiendo algo, por algo no nos dejan entrar. Si hubiese sido tan celoso con el trabajo del yerno, entonces el yerno no hubiese acosado a una señora en Brasil cuando fue como seguridad de la selección nacional (en la pasada Copa América). Con nosotros es celoso, pero con el yerno, no. Hubiese evitado un divorcio".

Aquí se puede apreciar el video de sus dichos que provocaron el comunicado de la AUF:

Cabe recordar que la AUF desvinculó en plena Copa América a un funcionario que había sido detenido por una denuncia de acoso sexual en Brasil, y luego de lograr su libertad, lo envió inmediatamente hacia Montevideo.

El funcionario despedido, es a su vez yerno del coordinador general de la seguridad de la AUF, Rafael Peña.

El comunicado expresa que "la AUF expresa su absoluto repudio a las expresiones públicas realizadas por el Sr. Daniel Banchero el día 15 de julio próximo pasado, las cuales connotan una clara voluntad de dañar la reputación institucional de la AUF, la imagen pública de sus funcionarios y, por tanto, del fútbol en general, conducta que viene siendo reiterada por parte del mencionado periodista. Consideramos que las expresiones vertidas por el Sr. Banchero son inadmisibles, alejadas de la ética y fuera de lugar. Asimismo, entendemos que no existe fundamento alguno, ni siquiera en sus propias expresiones, para cuestionar a la AUF por eventuales e inexistentes actitudes de opacidad frente al trabajo periodístico. Desde nuestro accionar y siendo contestes con nuestra responsabilidad, contamos con la tranquilidad de haber mantenido en todo momento la más clara y transparente actitud frente al legítimo trabajo de los medios de comunicación, razón por la cual, esta AUF ha resuelto suspender todo permiso de acceso a sus sedes y a todo evento organizado por la AUF por tiempo indeterminado al Sr. Daniel Banchero. De esta manera, el Comité Ejecutivo de la AUF, manifiesta el profundo rechazo, el cual es conteste con el sentir de la totalidad de sus funcionarios y ejerce su legítimo derecho institucional de no admitir que ninguna persona que menoscabe los intereses institucionales, la honorabilidad y profesionalidad de quienes cumplen funciones para la institución, en especial respecto del coordinador general de seguridad, comisario general/R, Rafael Peña. A partir de la fecha de hoy se ha emitido una comunicación a todas las áreas de la AUF, notificando la no admisión de la referida persona a nuestra institución".