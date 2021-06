El escándalo de la AUF en la Copa América: qué ocurrió en el hotel de Uruguay con el funcionario de seguridad denunciado por acoso sexual

Uruguay tenía suficientes problemas con su funcionamiento dentro de la cancha como para cargar un asunto extra en el inicio del recorrido en la Copa América Brasil 2021.

La madrugada del lunes no fue una más en el hotel de Uruguay, en Cuiabá, donde está alojada la delegación desde el sábado después del debut con Argentina (0-1), y permanecerá hasta el viernes, luego que este jueves enfrente a Bolivia en la cuarta fecha del grupo A.

La denuncia de acoso sexual sobre un integrante de la seguridad de Uruguay a una funcionaria de seguridad de Conmebol alteró la paz en el hotel, pero no la tranquilidad en el séptimo piso, exclusivo, para la delegación uruguaya.

El caso que terminó en la Justicia ocurrió en el segundo piso, entre la hora 23.30 del domingo y 0.20 del lunes, entre uno de los dos funcionarios de seguridad de la AUF y una persona contratada por Conmebol.

Con las imágenes grabadas por las cámaras del hotel, la funcionaria presentó la denuncia y se disparó un inesperado tsunami en el entorno de la selección.

A las 3.30 de la mañana del lunes, fueron notificados de la situación dos de los cuatro neutrales, ambos abogados, que acompañan a la delegación de Brasil, el vicepresidente Gastón Tealdi y el representante del fútbol del interior, Fernando Sosa.

En este caso, Tealdi, quien es neutral de la AUF desde mayo de 2019, también es yerno del jefe de seguridad de la AUF, Rafael Peña, y concuñado del implicado, Harold Roldós. Ambos ingresaron contratados por la Asociación en 2017.

Revisaron los videos, constataron los hechos, contrataron asesoramiento legal en Brasil y asistieron al funcionario que fue trasladado a las dependencias judiciales, donde permaneció detenido hasta minutos antes de la hora 17 local, cuando comenzó Uruguay-Chile, informaron a Referí.

En la madrugada, ningún integrante de la delegación, más que los dos neutrales que atendieron el tema sabían lo que había ocurrido para evitar trastocar el descanso de los futbolistas.

Recién cuando despertaron conocieron la noticia. A las 7 de la mañana le comunicaron las informaciones al presidente de la AUF, Ignacio Alonso, y a Matías Pérez, el representante de los grupos de interés en el ejecutivo, quien también está en Brasil, y establecieron los pasos a dar.

La primera decisión fue brindar asesoramiento legal, luego culminar el vínculo contractual del implicado con la AUF y reservar una habitación en un hotel próximo al aeropuerto para que el denunciado pudiera permanecer hasta que se embarcara a Montevideo.

Finalmente, sobre el mediodía del lunes, la AUF publicó en sus redes la decisión adoptada.

Comunicado de la AUF - 21.06.2021 pic.twitter.com/bM4X0vkw7r — AUF (@AUFOficial) June 21, 2021

En sus redes sociales, previo al partido de Uruguay ante Argentina, la AUF anunció la delegación que está en Brasil, con los nombres de los dos encargados de seguridad.

⚽️ 🇺🇾 Alineación confirmada de @Uruguay para el encuentro que disputará ante @Argentina, a las 21 h, en el estadio Mané Garrincha de Brasilia.



🔜 @CopaAmerica pic.twitter.com/HVUt4MWcc0 — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 18, 2021

Este lunes, para el partido ante Chile, tras ser destituido el involucrado en la denuncia de acoso sexual, solo figura quien se mantiene con la delegación.

⚽️ 🇺🇾 Alineación confirmada de @Uruguay para enfrentar a @LaRoja, desde las 18 h, en el estadio Arena Pantanal de Cuiabá.#CopaAmérica pic.twitter.com/1JsCvFenCx — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 21, 2021

Lo que dice la denuncia

El parte de la Policía Militar (PM) indicó que el sospechoso, de 45 años, acosó a una mujer, de 46, que fue contratada como seguridad por Conmebol, informó el portal GloboEsporte.

El boletín agrega que la gerencia del hotel llamó a la policía y el jefe de seguridad del hotel explicó a los efectivos que la denunciante afirmó haber sido víctima de acoso sexual por parte de uno de los responsables de seguridad de la delegación uruguaya.

Según la denuncia, la mujer estaba en el segundo piso del hotel cuando el funcionario de seguridad uruguayo pasó a su lado y la saludó. Desde ese momento, la mujer afirma que comenzó a sufrir acoso sexual por parte del guardia de seguridad.

Además, indicó que le habría cuestionado su tiempo libre de trabajo y la cantidad de dinero que ganaba por su labor.

Se agrega que el funcionario de seguridad le pidió un beso y colocó billetes de un dólar en el banco donde estaba sentada. La mujer le dijo que no quería, pero puso más dólares en el bolsillo de su abrigo. Lo ocurrido fue registrado por las cámaras de seguridad del hotel.

Tras llamar a la policía, los efectivos llegaron al hotel y encontraron al encargado de seguridad en su habitación. Tras ser interrogado en primera instancia, negó haber acosado a mujer y dijo que solo habían hablado de la familia.

Sin embargo, confirmó que le ofreció billetes de US$ 10 en dos ocasiones.

La Policía Civil, en tanto, informó que el guardia de seguridad declaró en el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Doméstica y Sexual de Cuiabá y fue multado por hostigamiento y acoso sexual. Además, fue remitido a una audiencia.

¿Cómo sigue el caso?

En la tarde del lunes el denunciado fue liberado, se instaló en su nuevo hotel y este martes inició el viaje de regreso a Uruguay con escala en Panamá. La causa sigue abierta. El funcionario denunciado llegará al aeropuerto de Carrasco en las primeras horas del jueves.

El funcionario, que fue conducido a una audiencia judicial, fue liberado tras pagar una fianza.

Ahora, la delegación de Uruguay está integrada por 55 personas, todos alojados en habitaciones individuales, y con un funcionario de seguridad. Por el momento la AUF no tiene previsto reforzar el área de seguridad para lo que resta de la Copa América, porque la organización de la Copa América se encarga de la seguridad de las selecciones.

Al llegar a Uruguay el funcionario será comunicado de su salida de la AUF.

¿Quién es quién? El vínculo de Tealdi con Peña y Roldós

Peña, Roldós y Gustavo Mariossa fueron contratados en enero de 2017 por la AUF, como un equipo de trabajo profesional para encargarse del área de seguridad de la Asociación. Peña es el jefe del área, y tiene la última responsabilidad de las tareas de planificación de seguridad de la selección. En el fútbol local es el nexo de la AUF con el Ministerio del Interior en todos los temas de seguridad alrededor de los partidos. Roldós y Mariossa dependen de él y llevan a cabo esa planificación.

Cuando los tres (Peña es suegro de Roldós) ya cumplían funciones como funcionarios, Peñarol designó a Tealdi (yerno de Peña y concuñado de Roldós) para el cargo de neutral de los aurinegros en el ejecutivo de Alonso, que fue elegido en marzo y asumió funciones en mayo de 2019.

El ingreso de los tres primeros funcionarios de seguridad, formó parte las contrataciones que hizo la AUF en el marco de la profesionalización de su equipo de seguridadñ. La incorporación de Tealdi en un cargo político, después de ser durante cinco años delegado de Peñarol, es una coincidencia y una decisión exclusiva del club.

En una entrevista que le realizaron este martes en el programa Vamos que vamos, de FM 94.7 Tealdi se refirió al vínculo familiar con Peña y Roldós, al episodio en el hotel y manifestó: “Con el dolor en el alma tomamos esa decisión de desvincularlo (al funcionario denunciado) también de la AUF, porque independientemente de la relación y los lazos que tengamos con las personas, hay responsabilidades que tenemos, una actitud y una conducta que debemos seguir”.

El segundo destituido en la seguridad de la selección en tres años

En el año 2018, antes de que la selección viajara al Mundial de Rusia, el entonces jefe de seguridad del combinado, Miguel Zuluaga, fue destituido luego de que organismos de derechos humanos lo acusaran de torturar personas durante la dictadura, cuando era policía.

En un comunicado, la AUF expresó entonces que, "de común acuerdo" y "en aras del interés supremo que implica la selección nacional", se decidió que Zuluaga no fuera "convocado para integrar la delegación oficial".

Desde entonces y hasta este lunes, cuando fue despedido el funcionario involucrado en una denuncia de abuso sexual, estaba funcionando el área de seguridad que sigue bajo la supervisión de Peña y en la que continúa trabajando Mariossa.

Los cambios que se hicieron en la seguridad de la AUF

En su libro El fútbol y mi verdad, de editorial Planeta, el expresidente Wilmar Valdez relata con todos los detalles cómo fue que llegó a confirmar el equipo de seguridad integrado por Peña, Mariossa y Roldós, quienes se vincularon a la AUF en 2017.

“A los pocos días de haber asumido tuve una reunión con el subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, quien me recordó los dos compromisos que habían asumido Bauzá y los presidentes de los clubes con el gobierno (el 31 de marzo de 2014). No participé de esa reunión, pero cada vez que me juntaba con las autoridades del Ministerio del Interior, me lo recordaban con énfasis. El primer punto era la colocación de las cámaras de reconocimiento facial. Esto era innegociable para el gobierno. Segundo, aprobar el nuevo código disciplinario que incluía la polémica responsabilidad objetiva de los clubes frente a los episodios de violencia”, dice en su relato sobre la forma en que se fue transformando el área de seguridad del fútbol.

“En el plan de profesionalización de seguridad en el fútbol llegamos a otro momento clave. La contratación de Rafael Peña como encargado del área en la AUF. Eso ocurrió en enero de 2017. Hasta diciembre de 2016 Peña se desempeñó como jefe de Interpol para toda Latinoamérica, con sede en Buenos Aires. En cada una de las reuniones semanales del comité ejecutivo de la Asociación el tema de la profesionalización de la seguridad era un asunto central. La cuestión era dar con la persona indicada para un puesto clave. Hasta ese momento la comisión de seguridad era presidida por Nelson Telias, quien hacía una gran labor con mucha dedicación y compromiso, pero no podían discutir en términos técnicos con la policía".

"En el segundo semestre de 2016 viajé con Alejandro Balbi (en ese momento neutral de la AUF) a una reunión con Marcelo Tinelli en Buenos Aires. En ese momento Tinelli estaba vinculado a la AFA y teníamos un contacto bastante cercano en los temas del fútbol. En esa oportunidad Balbi me comentó que cerca del lugar de la reunión estaba la sede de Interpol y que allí tenía un amigo. “Vamos a pasar a visitarlo”. Era Rafael Peña actual jefe de seguridad de AUF".

"En la charla, Peña nos comentó que se retiraba de la actividad el último día de diciembre de ese año. Nos dejó pensando. Al salir, Balbi me dijo, “este hombre sería bárbaro para la AUF”, y de inmediato me pregunté: ¿Cómo podíamos integrarlo y así terminar con ese desgaste total que provocaba cada fin de semana el relacionamiento con las autoridades por la seguridad de los partidos? Ese primer encuentro fue una simple visita, pero me quedó dando vueltas en la cabeza un pensamiento: este hombre es ideal para la función, es lo que necesitamos. A principio de 2017, Peña llegó a Montevideo y acordamos su ingreso a la AUF. Cuando miro en perspectiva el camino que se recorrió en materia de seguridad, no hago más que convencerme de que los pasos dados fueron los correctos y necesarios. El gobierno de la AUF tuvo un compromiso serio y responsable con la seguridad como no se había visto antes”, explicó el expresidente en su libro.

El ingreso de Peña y su equipo de trabajo había sido visto con buenos ojos por el gobierno nacional porque le ponían al fútbol un marco profesional en un terreno en el que la AUF debía dar un paso adelante.