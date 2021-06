Uruguay anda perdido, el peor escenario para avanzar en una crisis futbolística

El estreno de Uruguay en la Copa América dejó diferentes lecturas, y todas son válidas. Los ansiosos creerán que está todo perdido, porque jugando así la selección no llegará a nada. Los pacientes albergarán esperanzas en que estos jugadores tienen que reaccionar futbolísticamente en los tres partidos que le quedan en el grupo A y, si consigue arrancar la máquina, tendría que avanzar a la final del torneo. De lo que no hay dudas, es que Uruguay anda perdido con la pelota, que no consigue dar forma a su nueva identidad y que se termina chocando contra las paredes. Todas sensaciones que generan desesperación a quien observa a través del televisor la forma en que las figuras que tiene Uruguay en los principales clubes del mundo, no terminan de encastrarse.

La derrota ante Argentina 1-0 dejó en evidencia otra muy pobre producción futbolística. Con un remate al arco en el primer tiempo. En el segundo tiempo cambió el protagonismo en el juego, a partir de los cambios y el gol que se perdió Suárez, pero tampoco fue suficiente. afp efe A Uruguay le costó contener a Messi Este viernes Uruguay llegó a 388 minutos sin convertir goles. La peor racha en los 15 años de Tabárez. Lleva cuatro partidos sin marcar (Brasil, Paraguay, Venezuela y Argentina), y no parece tener la solución a mano para salir del pozo. Uruguay sigue probando su nuevo traje, ese que comenzó a confeccionar Tabárez en 2017 con la nueva tela que generó para cortar con la última renovación (Valverde, Bentancur, Torreira), y no logra dar la talla de lo que por nombres prometen estos futbolistas. Ahí está el problema. El mediocampo es el que marca en el tiempo los puntos altos o bajos de un equipo. Uruguay podrá ganar un partido porque los delanteros encontraron un gol. Podrá perder uno porque los defensas se entreveraron en una jugada. Sin embargo, en donde quedará marcada la gestión de esta selección es en el funcionamiento de la mitad de la cancha. afp efe Suárez no convierte y Uruguay lleva 388 minutos marcar goles En la época en la que este combinado tenía como sello defender, los volantes eran los que daban forma a aquel bloque sólido y combativo que ponía los nervios de punta a quienes lo observaban a través de la TV. Ahora, también pone los nervios de punta, pero por la incapacidad para resolver en el mediocampo. La derrota con Argentina, como los tres anteriores partidos (Venezuela, Paraguay y Brasil), desnudaron la peor versión de Uruguay. Un equipo que no consigue arrancar donde debe, en donde debe nacer el fútbol. Mientras Tabárez no consiga destrabar ese engranaje en el medio, quienes se sienten frente al televisor con la esperanza de ver reaccionar a Uruguay seguirán yéndose a dormir con una bronca bárbara. AFP Ocampo debutó en la selección mayor De todas formas, en el balance, por tratarse de Argentina como rival, al que Uruguay le ganó una sola vez en 10 partidos en los 15 años de la era Tabárez, tiene atenuantes para creer que puede salir de este lugar incómodo en el que transita por estos días. Y tiene en donde enfocarse para confiar en que está a tiempo de hacer una buena Copa América: clasifican cuatro de cinco en la serie (Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile y Bolivia) y la celeste tiene tres partidos por delante para encontrar la forma futbolística que le permita arrancar. Si no lo consigue pondrá en riesgo su clasificación y en peligro las Eliminatorias, en donde esta irregularidad lo tiene cuarto, en zona de clasificación, pero en condiciones muy frágiles.