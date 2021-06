¿Fue penal? Cavani cayó en contacto con Rodríguez pero el VAR no mandó al juez a chequear la jugada

¿Fue penal? ¿O se dejó caer? La polémica quedó encendida al minuto 27 del partido entre Uruguay y Argentina por la segunda fecha del grupo A de la Copa América de Brasil 2021.

Argentina ganaba 1-0 con gol de Guido Rodríguez a los 13' y Uruguay inquietaba poco y nada cuando Edinson Cavani entró al área por la banda derecha tras una combinación decente del ataque celeste. Cuando enfrentó al propio Rodríguez enganchó para la pierna zurda y su marcador siguió de largo. ¿Fue penal? Contacto hubo, pero el juez brasileño Wilton Sampaio desestimó la sanción del penal.

Cavani cayó acusando impacto y dolor. No se levantó hasta que terminó la jugada donde rápidamente Argentina salió de contra y Lionel Messi asistió a Nicolás González quien remató entrando por derecha y sacó un potente derechazo que salvó Fernando Muslera.

Luis Suárez le protestó la incidencia a Sampaio en el área uruguaya. Pero el juez brasileño permaneció inmutable.

🤔 ¿Era penal sobre Cavani? No hubo ni siquiera revisión



📺 El partido en directo por Tigo Sports pic.twitter.com/WajlxaZb3H — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) June 19, 2021

Desde el VAR, donde actuaron los también brasileños Wagner Reway y Rafael Traci, se validó la decisión del juez central.

El hecho de que Sampaio no haya ido a revisar la jugada no significa que el VAR no la haya analizado. Todas las incidencias revisables de un partido son chequeadas desde la cabina.

En este caso, los tres entendieron que el contacto del pie derecho sobre el de Cavani no fue determinante de la caída y que el uruguayo exageró ese contacto para llevar al juez a cobrarle falta.

Cabe recordar que Sampaio fue quien dirigió en la Copa América de Brasil 2019 el polémico partido entre Uruguay y Perú por cuartos de final donde a los celestes les anularon tres goles a través del VAR. En aquella ocasión fueron asistentes Kleber Gil y Rodrigo Correa de Brasil actuando en el VAR el argentino Patricio Loustau, el venezolano Jesús Valenzuela y el paraguayo Eduardo Cardozo. Esta vez los asistentes son Danilo Manis y Bruno Pires.

Para el experto en estadísticas Mr. Chip, la jugada fue penal: "Golpea a Cavani en la pierna de apoyo y no toca balón. Hay una toma en la que se ve clarísimo. Cavani también pone algo de su parte para caer, pero eso no anula el penalti", dijo en su cuenta de Twitter e incluso posteó una foto donde se ve el contacto que existió.

Sin embargo, el equipo arbitral acertó en la decisión. Si bien hubo contacto esto no significa que todo contacto en el área sea penal. Cavani exageró la caída porque el ángulo para buscar el remate de zurda se la abrió demasiado e iba a ser bloqueado por Lautaro Martínez y porque tampoco tenía una opción de pase clara al medio. El juez no le compró la exageración.

¿Penal de Romero a Suárez?

Otra acción donde la televisión no mostró la repetición hasta que terminó el primer tiempo fue la que se generó a los 42 minutos con un tiro libre que Nicolás De La Cruz mandó sobre el área argentina. Ahí Luis Suárez cayó marcado por Cristian Romero.

La incidencia recién se observó en el entretiempo. Si bien también hubo contacto con el brazo derecho sobre el cuerpo de Suárez este se dejó caer instantáneamente cuando el argentino entró en contacto con él.

Otra acción exagerada que también fue revisada por el VAR que entendió que no era necesario llamar a Sampaio para que la revisara. Se necesita mucho más que un simple brazo sobre la humanidad de Suárez como para poder tumbarlo.

Sin embargo, para el exjuez argentino Javier Castrilli la jugada fue "claro penal".