La AUF se mueve por fuera de FIFA para encontrar una concentración para el Mundial de Catar 2022

Con un hotel reservado hasta el último día abril y sin lugares que reúnan todas las condiciones que necesita el cuerpo técnico que encabeza Diego Alonso para alojar a la selección en una concentración apropiada para jugar un Mundial de fútbol, la AUF comenzó a buscar instalaciones en Catar por fuera de los catálogos que ofrece FIFA.

Desde el ejecutivo de la AUF confirmaron a Referí que todos los lugares que vieron en la sede del Mundial que ofrece FIFA a las selecciones contemplan las necesidades de cualquier persona que vaya al Mundial, con instalaciones de lujo, pero no reúne las condiciones para una delegación deportiva que puede permanecer durante un mes, si accede a las finales del torneo.

AFP

El sorteo del Mundial de Catar 2022

Luego del sorteo que se realizó el primer día de abril, en Doha, una delegación uruguaya integrada por el neutral Jorge Casales, el entrenador Diego Alonso y el preparador físico Guillermo Souto recorrieron diferentes lugares que son sugeridos, por catálogo, por FIFA para todas las delegaciones.

Las asociaciones deben ingresar a un portal y realizar todas las reservas en forma electrónica. Allí quedan en lista de espera.

Entre los lugares que recorrieron, se encontraron con las instalaciones de la Federación de Handball de Catar, que fue lo más cercano a lo que buscaban. Debido a que era pequeño, no se decidieron en forma inmediata. Ante la duda de Uruguay, otra selección (sobre la que no quisieron brindar detalles) se quedó con la reserva del lugar y la AUF pasó a lista de espera.

En paralelo, Uruguay reservó y tiene prioridad para confirmar antes de fin de mes (sino tendrá que pagar multas), los últimos cinco pisos exclusivos de un lujoso hotel en Doha. Este lugar es por ahora lo mejor que encontraron como concentración durante el Mundial de Catar, que se jugará entre noviembre y diciembre.

A pesar de que fue reservado, no convence al cuerpo técnico de la selección debido a que el hotel no es exclusivo, tienen áreas comunes y compartidas con los demás huéspedes, no tienen espacios abiertos y si quieren privacidad deben permanecer en los cinco pisos más altos del edificio que tienen en exclusividad en donde para ir al restorán deben caminar más de 100 metros y para realizar fisioterapia o trabajos de recuperación con la sanidad tienen que cambiar de piso o recorrer distancias de más de 100 metros. La ventaja que tiene este lugar reservado por la AUF es la cancha de entrenamiento y el gimnasio, de acuerdo a las pretensiones de Uruguay.

Cada hotel tiene asociada una cancha por FIFA, y no se pueden cambiar, explicaron a Referí. Ante este escenario en el que debe resolver su alojamiento durante el Mundial, la Asociación comenzó a buscar concentraciones por fuera de los catálogos de FIFA con la esperanza que una vez elegidos puedan ser autorizados.

Esto ya ocurrió en 2010, cuando la AUF decidió montar su campamento en Kimberly, una ciudad que estaba fuera del circuito del Mundial (que se postuló para ser sede y no fue elegida), y finalmente fue autorizado por FIFA. Este búnker recreaba la concentración del Complejo de la AUF.

En dos mundiales siguientes repitió la experiencia. En Brasil 2014 se quedó en Sete Lagoas (Belo Horizonte) en un hotel de campo, exclusivo y alejado de todo el ruido mundialista, al que era difícil acceder por los caminos rurales que se debían transitar, y en Rusia 2018 en una universidad de Nizhny Novgorod, que la AUF acondicionó de acuerdo a las necesidades del cuerpo técnico de Tabárez. En este último caso, Uruguay montó un búnker con todas las comodidades, incluida cancha de entrenamiento, en el mismo lugar.

En Catar buscan hacer lo mismo y para ello apuntaron a encontrar en alguna universidad, con campo de fútbol, gimnasio y piscina, las instalaciones que puedan recrear el escenario más parecido al Complejo de la AUF en Doha, para que los futbolistas puedan tener el entorno adecuado para convivir durante un mes en el Mundial.

Además, la AUF espera que el gobierno catarí anuncie un decreto que confirme que en ese mes no habrá clases. Si el gobierno da ese paso las universidades serán la alternativa que buscará Uruguay para montar su búnker en Catar 2022.

El cuerpo técnico de Uruguay ya tiene en vista universidades que reúnen las necesidades de la selección. El costo del alojamiento de las selecciones durante el Mundial está a cargo de cada Asociación. Para ello la AUF otorga diferentes partidas. En este caso, Uruguay recibió US$ 9.000.000 por clasificar al Mundial (el 50% corresponde a los jugadores) y US$ 1.500.000 para la preparación para el torneo.