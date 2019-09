La autocrítica de Giovanni: “Fallamos anímica, física y tácticamente”

“No sé cuál es la razón pero hay que ser críticos. Venimos de varios partidos que no se ve un buen fútbol y las cosas no están saliendo. El resultado fue justo”, reconoció el polifuncional jugador de Peñarol, Giovanni González, tras la derrota clásica 0-3 ante Nacional por el torneo Intermedio.

El jugador aurinegro analizó la gestión de su equipo en el clásico, en declaraciones brindadas en el aeropuerto de Carrasco previo a la partida con la selección a Costa Rica donde el viernes enfrentarán al combinado local.

“La verdad, es un golpe muy duro. Estoy triste, dolido, como todo hincha de Peñarol, pero este grupo ha sabido salir de momentos mucho más duros que estos y estamos con el objetivo de hacer un buen Clausura para lograr el tricampeonato”, expresó Giovanni.

Leonardo Carreño

El jugador aurinegro agregó: “Fallaron muchas cosas, tenemos que mejorar en muchos aspectos, anímicos, físicos, de equipo, tácticamente, la verdad que fue un resultado justo y trabajaremos para mejorar”.

El futbolista de la selección comenzó este domingo jugando como volante por afuera, en su vieja posición, pero en el segundo tiempo, con los cambios que realizó el técnico para dar vuelta el resultado en el clásico, regresó al lateral derecho.

Sobre el momento del equipo, aregó: “Venimos de varios partidos en los que no se ve un buen fútbol, las cosas no están saliendo, y no sé cuál es la razón pero no hay otra forma de salir que entrenado y siendo conscientes y críticos entre todos porque se sale en equipo”. Además, analizó sobre el partido: “No pudimos encontrar los espacios, no pudimos generar y luego se da el tercer gol que fue el puntazo final”.

@Uruguay

Consultado sobre si su incorporación a la selección le viene bien para despejar la cabeza tras la derrota clásica, respondió: “Siempre es lindo venir a la selección, lo disfruto mucho, sirve para cambiar un poco el chip y salir de este momento duro. Una motivación que me suma en confianza, en ganas de salir adelante”.

Sobre su posición en el campo, de cara a las pruebas que realizará Tabárez en la selección ante Costa Rica y Estados Unidos, manifestó: “Hace muchos años que lo vengo haciendo en los dos puestos, siempre pensé que era una ventaja aprender a jugar en todos los lugares de la cancha para mi carrera y mi futuro. Es una linda opción que le doy al técnico”.