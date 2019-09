¿Qué hablaron el Chory Castro y el Cebolla Rodríguez por el festejo del gol?

Una de las imágenes que dejó el clásico fue el diálogo que mantuvieron Gonzalo "Chory" Castro y Cristian "Cebolla" Rodríguez, ambos amigos pero hoy enfrentados en Nacional y Peñarol, su respectivos equipos.

Tras el partido en el que los albos ganaron por 3-0 con dos goles del Chory, la figura del encuentro habló en conferencia de prensa y le preguntaron qué había dialogado con el Cebolla.

Castro explicó que se dirigió al jugador carbonero para indicarle que había ido a festejar sus goles a ese sector, donde estaban los suplentes de Peñarol, porque era en la zona de la tribuna en la que estaba su familia.

“La verdad que inconscientemente como estaba mi familia ahí atrás, salí rumbo hacia el banco de ellos. Y le fui a decir que no fui a gritarle el gol al banco, ni mucho menos. En el momento me doy cuenta, paro a mis compañeros para que no pisaran la línea, porque a veces se pueden malinterpretar las intenciones y no era el caso gritarle el gol banco de ellos, sino con la familia que estaba ahí atrás”, indicó.

Diego Battiste

El Chory también valoró la importancia del triunfo para pasar a Peñarol en la Anual. “Venimos remando de atrás y hoy era fundamental conseguir una victoria contra el clásico rival. Fue un gran golpe de autoestima para nosotros. Todavía queda mucho, no hay que relajarse, pero hay que seguir con este compromiso que estamos teniendo y el buen juego que estamos demostrando”, manifestó.

Sobre su segundo gol, con un gran remate desde afuera del área, explicó cómo se dio. “Viene el rechace, normalmente hay que terminar la jugada y decidí pegarle al arco. La pelota salió perfecta, el golero de ellos había salido a cortar y no había quedado bien parado”.

“Fue un lindo gol y ahora con mil cosas en la cabeza no lo recordás tanto, pero ahora en casa más tranquilo vamos a verlo”, agregó.

El delantero lamentó que se quedaron con ganas de “pelear el título del Intermedio” pero “no se dio la posibilidad” porque River Plate se quedó con la llave.

En tanto, restó importancia a los cuestionamientos sobre su juego. “En mi casa no me critican así que estoy tranquilo con el trabajo que hago, estoy respaldado por mis compañeros y es lo que importa”.

Con respecto al planteo de Nacional en el clásico, indicó que “siempre que se trabaja un partido en la semana se trata de minimizar también al rival”. “Sabemos que uno de los fuertes de ellos es cuando se le da juego al mediocampo, tratamos de quitarle ese gran juego, que terminaran en el pelotazo y el apoyo para Viatri”, agregó. “Nos hicimos fuertes en el medio, si no ganábamos esa pelota en el medio nos quedábamos con la segunda”, agregó, y señaló que fue “importantísimo no recibir goles”.

El Chory, que fue capitán tras la salida de Gonzalo Bergessio, también dijo que no quedaba otra que “felicitarlo” a Thiago Vecino en su debut en un clásico de Primera por su gran partido.