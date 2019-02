La batalla entre Madonna y Lady Gaga llegó a su fin

Después de una sutil guerra que comenzó en 2011, finalmente, Madonna y Lady Gaga pactaron la paz. O, al menos, así lo demuestran en una foto que recientemente publicó la (mayor) reina del pop desde su cuenta de Instagram.

“No te metas con las mujeres italianas”, escribió Madonna al pie de la imagen en la que aparece abrazada a Gaga y su estatuilla en la fiesta posterior a los premios Oscar.

Tras haber obtenido el premio a mejor canción original con Shallow para la película Nace una estrella, Gaga asistió a la celebración que la misma Madonna organizó. Pero los antecedentes de la relación entre ambas cantantes difieren bastante de la buena energía que muestran en la foto.

Cuando Gaga lanzó Born this way en 2011, seguidores de Madonna la criticaron por asemejarse mucho a la canción Express yourself de 1989.

En aquel momento, consultada al respecto en una entrevista para la cadena ABC, Madonna calificó a Gaga así: “She is reductive” (“ella es inferior”).

"No quiero faltarle al respeto porque es una buena persona y es la estrella pop más grande de la historia, pero yo toco muchos instrumentos y escribo mi propia música. Me paso horas y horas al día en el estudio. Soy productora y compositora. Lo que hago es diferente. Yo no estoy simplemente ensayando para hacer un show", dijo con contundencia la protagonista de Nace una estrella en 2016 en la radio Beats 1.

Al año siguiente, Gaga volvió a hablar del tema en su documental Gaga: Five Foot Two de Netflix. "La cuestión entre Madonna y yo es que yo siempre la he admirado, y la seguiré admirando sin importar lo que piense de mí", dijo la artista. Y luego aclaró: "Pero yo soy italiana y de Nueva York, así que si tengo un problema, te lo digo en la cara. Sin importar cuánto respeto tenga por ella como artista, nunca voy a entender el que no se haya atrevido a mirarme a los ojos y decirme que era inferior o lo que sea. Decir que soy un pedazo de mierda a través de los medios es como pasarme una nota en la escuela a través de un amigo".

Sin ir más lejos en el tiempo, mientras Gaga promocionaba la película que protagonizó junto a Bradley Cooper, Madonna indicó que una frase que utilizó la cantante era igual a la que utilizó ella hace 30 años.

"Puede ser que en una habitación de 100 personas, 99 no crean en ti, pero solo es necesario una para cambiar tu vida”, fue la frase de Gaga. La de Madonna, por su parte, tenía otro mensaje: "Si hay 100 personas en una habitación y a 99 de ellas les gusta [lo que hago], yo solo recuerdo a la persona que no le gustó"

De las heridas de una no demasiado sangrienta pelea mediática queda ahora el recuerdo y una foto –sincera o fingida– que demuestra que la posible rivalidad entre las divas del pop finalizó.