La bronca de Danielo Núñez tras la derrota en el Viera, por no aprovechar la bajada y dejarse llevar por el ruido del estadio

El entrenador de Cerro Largo FC, Danielo Núñez, no pudo ocultar su bronca tras el partido que perdieron este lunes ante Wanderers de visitante en el Parque Viera, con un gol recibido en el último momento, a los 90 minutos, anotado por Mauro Méndez.

Al ser consultado sobre por qué habían perdido, el DT fue duro con sus jugadores.

“Por una distracción, se dejan llevar por el ruido del estadio, no se concentran en lo que deben concentrarse, y nos costó ese gol ya terminado el partido prácticamente. Y no tenes tiempo para reaccionar. Después todo impulso propio, individual, que no conduce a nada”, dijo a VTV.

Leonardo Carreño

Danielo Núñez

Núñez también dio su punto de vista sobre las razones por las que su equipo bajó el nivel en el segundo tiempo.

“Renunciamos a la posesión de la pelota. Cuando renuncias a la posesión de la pelota, estás continuamente corriendo detrás de ella, entonces el desgaste en lo físico te va limitando. Eso fue lo que pasó, tenes que descansar con posesión de pelota”, señaló.

El entrenador arachán agregó: “No tuvimos la personalidad suficiente en el segundo tiempo”.

Y además se refirió a la bajada del campo de juego del Parque Viera, la que tuvieron a su favor en el complemento. “No aprovechamos la bajada de la cancha, que eso suma también, y ellos fueron más inteligentes al manejar mejor el balón quizás”, concluyó el DT en su análisis.

Según un informe presentado en el programa Deportivo Uruguay en 2020, el Parque Viera tiene entre sus arcos una diferencia de 1,56 metros entre el que da a los vestuarios y el que da al Miguelete, que está más abajo.