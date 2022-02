“Parece que vinieron a inspeccionar Old Trafford”: malestar en Cerro Largo FC por negativa a la cancha que presentó

Cerro Largo FC cuestionó la negativa de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), a través de su Comisión de Field, para habilitar el estadio Centro de Empleados del Comercio de Treinta y Tres, donde quiere jugar como local en el Torneo Apertura mientras se terminan de realizar las obras en el Ubilla de Melo, su escenario.

“Parece que han venido a inspeccionar Old Trafford, y no estadios municipales que tienen muchos años”, dijo Ernesto Dehl, el presidente del club arachán, a FM Conquistador de Treinta y Tres, quien espera solucionar los aspectos que no han sido aprobados en el informe que realizó dicha comisión, la que tiene la potestad de definir qué canchas están aptas para recibir los partidos de Primera división.

A través de la cuenta oficial de Twitter también hubo cuestionamientos por la no habilitación y recordaron que en el pasado Clausura, cuando fijaron el Raúl Goyenola de Tacuarembó, también tuvieron un informe con puntos a corregir que debieron solucionar.

Cerro Largo FC

El estadio Centro de Empleados del Comercio de Treinta y Tres, donde quiere ser local Cerro Largo FC en el Apertura 2022

“El año pasado Tacuarembó, este año Treinta y Tres. ¿Será que no podremos jugar en el Interior? ¿Dónde queda la integración? Quieren jugar Copa Uruguay... ¿Se jugarán todos los partidos en Montevideo? Así imposible. QUEREMOS JUGAR EN EL INTERIOR, CON NUESTRA GENTE”, dijo la cuenta de los arachanes, que publicó imágenes del estadio olimareño y los trabajos que está realizando su intendencia, responsable del predio, para ponerlo a punto.

🏟️



El año pasado Tacuarembó, este año Treinta y Tres.



¿Será que no podremos jugar en el Interior?



¿Dónde queda la integración?



🏆 Quieren jugar Copa Uruguay...



¿Se jugarán todos los partidos en Montevideo?



Así imposible.



QUEREMOS JUGAR EN EL INTERIOR, CON NUESTRA GENTE. pic.twitter.com/8su8kVBn4j — Cerro Largo Fútbol Club (@CerroLargoFc) February 8, 2022

Dehl reconoció que el informe de la Comisión de Field “no es bueno, es negativo”.

“Estamos acostumbrados a que esta comisión de canchas tenga una vara distinta para los estadios del interior y los estadios capitalinos (…) Es un campeonato metropolitano porque se juega prácticamente en la capital”, agregó.

¿Qué deben mejorar? Según indicaron a Referí desde la Comisión de Field, los puntos que debe corregir el escenario de Treinta y Tres son que no cumple los parámetos establecidos para la topografía, en los que respecta a las medidas, ni con los parámetros agronómicos, referente al suelo en sí mismo.

Además, indicaron, la infraestructura de los vestuarios no cuenta con los requerimientos.

Compararon con la de Flores

En Cerro Largo FC señalaron que el informe se demoró y esperan para poder contar con los arreglos y la habilitación para la tercera fecha del Apertura, en el que serán locales ante Plaza Colonia.

Dehl, además, cuestionó el escenario del Juan Antonio Lavalleja de Flores, donde Boston River oficia de local y jugó en su debut este fin de semana ante Plaza.

“La cancha no está mejor que la del Centro de Empleados del Comercio”, dijo el presidente arachán a la FM olimareña.