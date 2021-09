Relleno y malezas: las superficies del piso del Goyenola, según el informe de la Comisión de Field

Una imagen del informe técnico de la Comisión de Field de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) muestra distintas superficies del piso del Estadio Raúl Goyenola, escenario donde Cerro Largo FC recibirá a Nacional este sábado (18:30), que ha sido cuestionado por su mal estado.

En la hoja membretada con el escudo de la AUF se muestran seis fotografías del piso del estadio tacuaremboense tomadas para el informe técnico del césped, con mediciones hechas del pasado 4 de setiembre, según se indica.

En tres fotos se muestra “material de relleno” aplicado en el piso, como se especifica, y en las otras tres “malezas” que aparecen en el campo de juego.

Imágenes del informe de la Comisión de Field de la AUF sobre el piso del Estadio Goyenola de Tacuarembó

La Comisión de Field realizó su informe técnico, como hace en las distintas canchas, y lo elevó en la AUF, pero sus reportes no habilitan ni deshabilitan escenarios.

Además, esa dependencia analiza aspectos referentes a la seguridad, infraestructura de vestuarios, tribuna, topografía de la cancha y el césped.

Con respecto a este último ítem, el presidente de la comisión, Dante Prato, indicó que en el Goyenola encontraron "una cantidad de anomalías, entre ellas que no hay drenaje ni sistema de riego", señaló en el programa 100% deporte de Sport 890.

De una calificación de 1 a 5 puntos, la cancha de Tacuarembó recibió un 1,32.

Cerro Largo FC fijó ese escenario para ser local durante el tiempo en que su estadio, el Ubilla de Melo, que varias veces ha sido cuestionado, esté en reacondicionamiento.

Tras conocerse informes e imágenes del piso del estadio de Tacuarembó, los albos pusieron el grito en el cielo y solicitaron que el partido no se juegue ahí.

La Mesa Ejecutiva de la AUF, encargada de la fijación de las fechas, ya ratificó que el partido se jugará en el Goyenola.

Canchas bajo la lupa

No es la primera vez que hay escenarios cuestionados en lo que va del actual Campeonato Uruguayo.

En el Torneo Apertura, Sud América fijó su localía en el Estadio Juan Antonio Lavalleja de Minas pero hubo cuestionamientos por el mal estado del campo de juego, incluso del propio entrenador del equipo, Claudio Biaggio, quien dijo que no podía desarrollar su propuesta de juego por el estado de la superficie.

"No se puede jugar al fútbol acá. La cancha estuvo mal para los dos, no se podía hacer dos pases seguidos", dijo el DT argentino a VTV tras el partido ante Cerrito que terminó sin goles por la cuarta fecha del Apertura. "La cancha no estaba en condiciones y cuando no acompaña es difícil, más con el estilo de juego que tienen los dos. Nosotros nos jugamos a pegarle para arriba y nos preocupa mucho a futuro".

Finalmente, la IASA dejó ese estadio y pasó a jugar sus partidos en Jardines del Hipódromo.

También hubo críticas al Parque Prandi de Plaza Colonia, por falta de drenaje en un sector, lo que quedó en evidencia cuando Nacional visitó al equipo en un día que había llovido, lo que generó que hubiera acumulación de barro en una de las bandas.

El Ubilla de Melo, escenario de Cerro Largo FC, también ha sido criticado en los últimos tiempos, lo que toma más magnitud cuando Nacional o Peñarol deben visitarlo. Por eso, el club decidió hacer una remodelación de la cancha y otros sectores del predio.

Otro estadio que fue cuestionado recientemente fue el Paladino, de Progreso, debido a que en un partido con lluvia se borraron las líneas del campo de juego. Fue en el pasado Clausura, cuando Peñarol visitó ese escenario.