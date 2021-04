La burbuja del rugby llegó a Uruguay: cómo funciona el protocolo de la Superliga Americana

En el peor momento de la pandemia en Uruguay, con todo el deporte amateur detenido, solo sobrevive el deporte profesional. Uno de ellos es el rugby, que este lunes trajo a Uruguay una burbuja de 250 personas, que durante el próximo mes y medio jugará la segunda rueda y los playoffs de la Superliga Americana de Rugby, el primer torneo profesional en la historia de la región. Los organizadores se toman el hecho de jugar en pleno cierre de actividad como más que una responsabilidad: se lo plantean como un ejemplo de respetar la burbuja que pide el gobierno, y de hacerlo dando trabajo a cientos de personas y activando puntualmente algunos sectores detenidos por la pandemia.

El lunes por la madrugada arribó un charter de Latam desde Santiago, con 250 personas a bordo, que tras llegar se dirigieron a dos hoteles: Aloft, en Punta Carretas, y Hampton, próximo al aeropuerto. Vienen de un mes de estricta burbuja sanitaria en Chile, que también vive un alza de contagios, pero que se cerró con más de 2 mil testeos y cero casos positivos de covid-19. El vuelo iba a salir el lunes por la noche, pero el cierre de fronteras en Chile a partir de la mañana obligó a la organización a adelantar unas horas para evitar problemas en la salida.

El estricto protocolo sanitario, aprobado por el MSP, incluye, entre otros puntos, testeos antes de salir de Chile, al arribo, siete días después, dos tandas de tests de antígenos en las semanas siguientes y nuevos tests PCR al llegar a la etapa de playoffs. En total, la organización compró 2 mil tests para la etapa chilena y otros 2 mil para la etapa uruguaya, y cada miembro de la burbuja será testeado entre 7 y 8 veces por burbuja.

“El balance de esta primera parte es que se pudieron cumplir todos los protocolos, cuidamos la seguridad del jugador y de la gente de los lugares que nos reciben, no tuvimos ningún percance. Por otro lado el torneo se está viendo en toda América Latina, y el mundo por otras plataformas. Los jugadores están teniendo la oportunidad de jugar, los partidos salen bien. El producto está bueno, es muy profesional en lo que se ve en la pantalla". Sebastián Piñeyrúa, presidente Sudamérica Rugby

Además, ningún miembro de la burbuja podrá salir a otra cosa que no sea entrenar o jugar partidos durante los dos casi dos meses que dure el torneo. Además, los hoteles se abrieron exclusivamente para ellos, y los funcionarios de los hoteles también deberán testearse antes de cada ingreso al lugar. El ingreso de comida es centralizado a través de empresas de catering que cerraron acuerdos con la organización. Cada equipo dispondrá de un ómnibus que usará en exclusiva durante toda la burbuja, y los choferes de cada uno también deberán ser testeados periódicamente. Las personas presentes en los estadios los días de partido también son parte de la burbuja, por lo que jugadores, entrenadores, árbitros e integrantes de los cuerpos técnicos no se cruzarán con gente de fuera de ese grupo cerrado.

Los números

Todo ese operativo no es barato: entre hoteles, comida, traslados y testeos, la etapa uruguaya tendrá un costo de aproximadamente US$ 1,2 millones, que ayudarán a reactivar actividades hoy casi totalmente detenidas, además de permitirle al rugby poder procesar uno de los pasos más ambiciosos de su historia, luego de tener que suspender la primera edición de la Superliga en 2020.

El plan tiene el explícito apoyo desde el gobierno, empezando por la Secretaría de Deporte y Presidencia, además de los protocolos aprobados por el MSP. “Van a ingresar más de US$ 900.000 en hotelería y servicios de catering”, dijo el secretario de Deportes Sebastián Bauzá el sábado en entrevista con Referí. “Eso es muy importante para el país y lo tenemos que cuidar. En Chile, se hizo muy bien. Los planteles van a estar concentrados hasta el 15 de mayo y solo pueden salir de los hoteles al estadio a competir. Por esa razón, la idea es avanzar en este modelo”.

Además, para la organización de la SLAR, también es una oportunidad para hacer foco en el concepto de burbuja y de cuidados personales de la gente.

Burbuja y entretenmimiento

“Nos sentimos absolutamente respaldados por todo el gobierno, y comprometidos en cumplir, en llevar adelante todos los protocolos, en todos los pasos que hay que hacer para garantizar la seguridad”, dijo a Referí Sebastián Piñeyrúa, presidente de Sudamérica Rugby. “Sentimos la responsabilidad y estamos agradecidos con la oportunidad que se nos da para llevar adelante el torneo. Además es más alto el compromiso porque podemos ayudar a sectores muy impactados por el covid como la hotelería, el transporte o la alimentación. Y poder hacerlo llevando un mensaje de responsabilidad, de mantener tu burbuja y no salirte de ahí. Estamos de acuerdo con el gobierno en que es la solución para poder salir adelante, y poder seguir con la vida que nos toca en la realidad de hoy en día”.

Peñarol llega cuatro victorias y una derrota

En ese sentido, el dirigente hizo hincapié en los cuidados que se aplicarán en esta burbuja. “Depende de nosotros poder seguir adelante y por eso invertimos en tests pcr y de antígenos, en cerrar los hoteles solo para nosotros, en usar ómnibus en exclusiva, en meter en la burbuja a todas las personas involucradas. No escatimamos en nada de eso porque entendemos que es lo que nos va permitir salir adelante. A todos. Dentro de lo que estamos viviendo todos, que sabemos que es súper complejo, no solo no somos ajenos: nos comprometemos a mostrar que al final del día depende de cada uno no contagiarse y no seguir agrandando esta pandemia. Depende de la responsabilidad de todos nosotros”, puntualizó.

Además, el mandamás del rugby sudamericano hizo mención al éxito de la burbuja en Chile, que se cerró con cero contagios tras un mes de burbuja.

“El mensaje para adentro, hacia todas las delegaciones, el compromiso entre todos los que lideramos esta superliga es ese: de nosotros depende que esto esté bajo control. En eso estamos y eso venimos demostrando hace 4 semanas en Chile. Aún con la situación compleja que se vive en Chile no tuvimos ningún problema. Alentamos a todos a seguir esa línea”, dijo, e hizo énfasis en la posiblidad de llevar entretenimiento a la gente mientras está en sus casas. “Queremos eso, y por eso apostamos a llevar un entretenimiento a gente que está en una burbuja, como nosotros. Además es la posiblidad se seguir trabajando y desarollando sueños, y aspiraciones, desde los jugadores, entrenadores y árbitros a todos los sectores que se están pudiendo desarollar actividades profesionales gracias a este torneo. Queremos cuidar las oportunidades que tenemos de seguir trabajando”.

Peñarol terminó segundo

Peñarol Rugby terminó la primera fase de la Superliga con derrota ante Jaguares de Argentina 46-17, Sigue en la segunda posición, tras la victoria ante Selknam de Chile la semana pasada.