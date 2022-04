¿La Caja Bancaria también hace agua? Polémica entre AEBU y experto vinculado al gobierno

Un experto en seguridad social vinculado al gobierno de Luis Lacalle Pou —y que fue la cara visible de la discusión que lideró la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CEES) para una reforma integral del sistema previsional en Uruguay— advirtió que la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias (CJPB) se encuentra en una situación comprometida y que se quedaría sin financiamiento en un plazo de 10 años. Desde la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) respondieron que los resultados operativos de la caja están dentro de lo previsto y aseguran su viabilidad.

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) también afronta una grave crisis financiera y tanto el gobierno como sus autoridades buscan impulsar una reforma que haga viable su continuidad.

El gasto de la CJPB en jubilaciones y pensiones en 2021 fue de $ 21.915 millones (US$ 503 millones al dólar promedio del año). A su vez, el déficit acumulado alcanzó los $ 2.952 millones (US$ 68 millones) en 2021 y había sido de $ 2.015 millones (US$ 48 millones) en 2020. Fuentes de la CJPB explicaron a Búsqueda que la cobertura de ese desequilibrio implica una descapitalización de más de US$ 50 millones anuales.

A su vez, una consultoría técnica solicitada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a un ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) arrojó que el fondo financiero de la CJPB agotaría sus reservas en 2024, mientras que el fondo forestal —que tiene esa caja paraestatal— alcanzaría hasta entre 2026 y 2027.

La CJPB fue reformada en el 2008 durante la primera administración del Frente Amplio. En esa instancia, se previeron tres etapas posteriores. La primera tendría una serie de sucesivos ejercicios con superávits operativos y acumulación de reservas. En la segunda etapa – la que está viviendo actualmente la institución – se preveían déficits operativos, uso de las reservas acumuladas y una importante cantidad de nuevas jubilaciones. La tercera etapa, prevista para la próxima década, implicaría un retorno a los superávits operativos y a la acumulación de reservas.

El actual problema es que, según autoridades, será necesario obtener un financiamiento adicional para responder a determinadas necesidades transitorias durante ese período de déficits operativos. Por otro lado, se entiende que las reservas de la CJPB se agotarían antes de alcanzar la tercera fase, aproximadamente en 2035.

Polémica entre Saldain y AEBU

Rodolfo Saldain, presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) —que presentó al Poder Ejecutivo recomendaciones para una reforma del sistema previsional uruguayo— escribió en su cuenta de Twitter que “el salvataje del 2008" para la Caja Bancaria "se agotó”. El experto en seguridad social adjuntó una foto de los balances de la Caja Bancaria.

Ayer quedó disponible el balance 2021 de Caja Bancaria en https://t.co/afXXxsMst2 Por delante hay unos 15 años de resultados negativos constantes. El "salvataje" del 2008 se agotó. https://t.co/XxuQNOrZYw pic.twitter.com/TLZ6uIbpQN — Rodolfo Saldain (@r_saldain) April 22, 2022

Sin embargo, desde la cuenta oficial de Twitter de AEBU, respondieron a Saldain indicando que la reforma de 2008 “no está agotada” ya que “atraviesa una etapa prevista” y tiene “proyecciones de largo plazo que aseguran su viabilidad”.

La conclusión de @r_saldain vuelve a ser incorrecta: La reforma 2008 no está agotada porque atraviesa una etapa prevista, tiene proyecciones de largo plazo que aseguran su viabilidad.



Hilo 🧵https://t.co/mVaZgNbIqg — AEBU (@Aebu_Uruguay) April 23, 2022

El gremio bancario indicó que en la reforma 2008 se preveía la caída de resultados operativos “por efectos demográficos” y que está se vio “agravada por la pandemia y la política de empleo del Poder Ejecutivo en la banca pública”.

A su vez, indican que “todas las proyecciones de largo plazo confirman que el déficit es transitorio y tiene asegurada su superación con resultados operativos crecientes”. “La reforma creó instrumentos hoy vigentes, que permiten al Poder Ejecutivo atender la situación planteada ajustando aportaciones que se encuentran por debajo de lo establecido por la ley”, explicaron desde la cuenta oficial del gremio bancario.

Por otro lado, criticaron las propuestas de reforma de la CESS para la CJPB porque “triplican el déficit y lo adelantan tres años”, por lo que “no son solución, ni generan ningún beneficio para la institución ni sus afiliados”.

Según el sindicato, el déficit que marca Saldain “es muy superior al proyectado por los técnicos del organismo” y “los efectos excepcionales (pandemia y eliminación de vacantes) no deben aplicarse como proyecciones definitivas”. “La CJPB tiene capacidad de largo plazo para honrar el financiamiento”, insistieron.

Desde AEBU también señalaron que “los aportes personales y patronales también son impuestos en sentido económico”. Y agregaron: “Desgravar el empleo y promover nuevas fuentes de financiación, que protejan la seguridad social de las tendencias tecnológicas y demográficas, debería estar en el centro del debate”.

Ante este hilo de AEBU, Saldain volvió a responder indicando que “las reservas ya utilizadas por encima de las previsiones ya no están y no generarán ingresos, cualquiera fuera la causa e inciden hacia el futuro. Al actual ritmo de descapitalización quedarán al menos 10 años sin financiamiento”.

La diferencia es grande, sí. Entre otras cosas, las reservas ya utilizadas por encima de las previsiones ya no están y no generarán ingresos, cualquiera fuera la causa e inciden hacia el futuro. Al actual ritmo de descapitalización quedarán al menos 10 años sin financiamiento. https://t.co/3Rg2XuNwuW — Rodolfo Saldain (@r_saldain) April 24, 2022

A su vez, adjuntó la gráfica de la consultoría del BID en la que, según él, se encuentran las diferencias que se deben “conciliar técnicamente” con las estimaciones de la CJPB.