Conaprole al gremio: “No vamos a aceptar amenazas, imposiciones o autoritarismos”

El conflicto entre los trabajadores de la industria láctea y el sector empresarial continúa, y este lunes, según denunció Conaprole, los trabajadores agremiados en la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) detuvieron sus actividades en el Complejo Industrial Montevideo (CIM). Según informó la empresa, las medidas tomadas por el sindicato han afectado el envasado de leche fresca, propiciando así su desabastecimiento.

El viernes pasado la Cámara de la Industria Láctea del Uruguay (CILU) ya había anunciado la falta de subproductos, como postres o yogurt, debido al conflicto en el sector.

"La AOEC siempre ha dicho que garantiza la producción de leche fresca, pero en los hechos está claro que no es así", indica un comunicado que el directorio de la cooperativa difundió este lunes entre su personal.

En el documento, al que accedió El Observador, se explica que este lunes los oficiales del CIM entregaron sus radios personales y se negaron a usar esa herramienta de trabajo, “pretendiendo modificar unilateralmente la forma en que históricamente desarrollan la tarea”.

La empresa solicitó guardias para resolver problemas por la rotura de una máquina envasadora de leche fresca y ante la negativa de los trabajadores se enviaron supervisores para hacer las reparaciones necesarias y “la reacción violenta del gremio ha sido parar las actividades de todo el complejo”, se destaca en el documento.

Aumento salarial del 40%

La situación de conflicto se da en medio de conversaciones entre Conaprole y el gremio por actualizaciones tecnológicas y de categorías de trabajo dentro del CIM y la Planta N° 8, explicó la empresa, desde donde destacaron que los trabajadores pidieron un aumento salarial del 40%.

El sindicato integra la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL), que la semana pasada se declaró en conflicto con la cámara empresarial de la industria, a la espera de avances en las negociaciones por Consejos de Salarios.

Los agremiados en la federación están trabajando a reglamento, sin realizar horas extras o cambio de sectores. Desde Conaprole se destacó: “las medidas distorsivas adoptadas hace más de 25 días implican mucho más que trabajo a reglamento. Porque incluyen paros, asambleas sorpresivas y el incumplimiento grave de reglas de trabajo acordadas”.

La respuesta a las medidas

En una asamblea realizada en la sede de AOEC la semana pasada, la FTIL acordó tomar más medidas, entre ellas paros de actividades y trancazo a las exportaciones, de no haber avances en las negociaciones.

En el comunicado de Conaprole de este lunes, el directorio aseguró: “No vamos a aceptar amenazas, imposiciones o autoritarismos, por lo que enfáticamente señalamos que dichos procedimientos no son, ni serán la forma de lograr una mejora económica, porque así no se construye futuro”.