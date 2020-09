En 1996 el bioquímico estadounidense Michael Behe publicó el libro La caja negra de Darwin, que dio un fuerte impulso al incipiente movimiento del diseño inteligente en Norteamérica. Behe expuso algunos de los enormes retos que la bioquímica plantea a la teoría darwinista de la evolución y mostró que esa teoría no da buenas respuestas a esos retos. La teoría de Charles Darwin era macroscópica, por así decir. En tiempos de Darwin se sabía muy poco sobre la estructura interna de las células y ni siquiera se sospechaba la inmensa complejidad de las mismas y de las moléculas que las componen.

El concepto básico de Behe es el de "complejidad irreductible": un sistema es irreductiblemente complejo si está compuesto por varias partes coordinadas entre sí de tal modo que el sistema cumple una función y que si se elimina una cualquiera de las partes el sistema deja de funcionar. En La caja negra de Darwin Behe analiza unos cuantos sistemas bioquímicos con complejidad irreductible.

Sea S un sistema irreductiblemente complejo compuesto por las partes P1, P2,..., Pn, cada una de ellas imprescindible para que S cumpla su función. En principio, las posibles soluciones darwinistas al problema del origen de S son tres: 1) evolución gradual directa; 2) evolución gradual indirecta; 3) evolución súbita.

Una evolución gradual directa supone que, durante las etapas de formación del sistema S, las partes P1, P2,…, Pn-1 no cumplen ninguna función. Esto no es plausible desde el punto de vista darwinista, porque la selección natural ("la supervivencia del más apto") no debería favorecer a un sistema incompleto que es totalmente inútil mientras no alcance el nivel de complejidad irreductible.

Una evolución gradual indirecta supone que primero se forma P1 como parte de otro sistema S1, luego P2 como parte de otro sistema S2, etc. (donde S1, S2, etc. tienen funciones diferentes a la de S); y finalmente, cuando la última mutación genética aleatoria produce Pn, el sistema S se ensambla solo como por encanto, integrando Pn y las n-1 partes de esos otros n-1 sistemas. Esto es factible en abstracto, pero tan extremadamente improbable en concreto que nadie ha propuesto soluciones completas en ese sentido para ninguno de los muchos sistemas bioquímicos irreductiblemente complejos conocidos. En general los darwinistas apuestan a que estas soluciones existen y que algún día serán descubiertas. En este punto se trata más de fe que de ciencia.

La evolución súbita supone que el sistema S surge entero de una sola vez por medio de una macromutación. La gradualidad de la evolución es un postulado fundamental tanto para Darwin como para los neodarwinistas (los darwinistas "ortodoxos"). La evolución súbita no es realmente darwinista, porque no es gradual. Corresponde a un darwinismo heterodoxo, al que no se le ha encontrado un fundamento sólido. Las macromutaciones exitosas requieren la variación súbita de tantas partes finamente ajustadas entre sí que, como sostiene el propio Darwin, sería increíble que se produjeran por el mero fruto del azar. Serían algo así como "milagros sin Dios".

Behe no dice que es metafísicamente imposible que el mecanismo neodarwinista1 pueda generar complejidad irreductible. Dice que eso no se ha comprobado nunca, que nadie ha propuesto modelos detallados al respecto, que es improbabilísimo y que es una explicación mucho menos razonable que la alternativa: el diseño inteligente2. La ciencia señala la existencia de un diseñador inteligente de la vida. Compete a la filosofía deducir la existencia de Dios a partir de este dato.

Los darwinistas imaginan esquemas de posible evolución gradual indirecta. Empero, como dice un refrán, "el diablo está en los detalles". Los críticos de Behe no se acercan siquiera a superar los gigantescos obstáculos planteados por la bioquímica al darwinismo. Nos ofrecen "una variedad de especulaciones ilusionadas" (James Shapiro3). A lo sumo han encontrado posibles explicaciones abstractas de unos pocos de los muchísimos pasos intermedios requeridos por una evolución gradual.

En ciencia no interesa discutir por qué Dios hizo las cosas como las hizo, sino si una teoría científica dada es realmente capaz de explicar ciertas características del mundo real que supuestamente debería poder explicar. Lo que va quedando cada vez más en evidencia es que la teoría darwinista no puede explicar el origen de ninguno de los sistemas bioquímicos más complejos. Reconociendo esto, pero no queriendo admitir el diseño inteligente, hoy muchos biólogos se afanan para encontrar una "tercera vía" entre el darwinismo y el diseño inteligente.

Nótese que ni Behe ni la mayoría de los partidarios del diseño inteligente niegan la evolución en general, sino sólo la evolución no planificada ni guiada por inteligencia alguna. En el fondo, el gran dilema es éste: ¿en el principio fue la sinrazón o el Logos?

0) Otros escritos del autor en: https://danieliglesiasgrezes.wordpress.com.

1) Mutaciones genéticas aleatorias más selección natural.

2) Ejemplo análogo: ¿Alguien puede ganar la lotería cien veces seguidas? Sí, pero la probabilidad de que eso suceda por azar es tan abismalmente baja que es muchísimo más razonable pensar que intervino una causa inteligente (lo que, en este ejemplo, equivale a postular un fraude).

3) Uno de los propulsores de la Tercera Vía en biología.