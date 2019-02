La camiseta, una forma de recaudar para los clubes

Que a la camiseta del club de sus amores le agreguen logos de empresas o comercios del barrio es algo que a los hinchas en general no les agrada, pero con el paso del tiempo se transformó en una necesidad.

Para la mayoría de los clubes uruguayos los recursos generados por conceptos de esponsoreo permite cubrir parcialmente los presupuestos, pero están muy lejos de cubrir el total de los gastos.

“Lo que ingresa por espónsores no llega nunca a cubrir un mes de presupuesto”, dijo a Referí Carlos Manta, uno de los hombres que está al frente de Plaza Colonia, quien destacó que el club tiene “varios auspiciantes que siempre apoyan”.

En una misma línea se refirió el presidente de Cerro Largo Fútbol Club, Ernesto Dehl, quien señaló que cuentan con empresas de transporte de Melo, una financiera de Montevideo y una empresa de jugos, que es la que le da la equipación de competencia para la Primera división a cambio de llevar su imagen en el pecho.

“No tenemos grandes espónsores pero siempre nos han acompañado”, expresó. “Todo sirve en el fútbol. Hay una mala idea del fútbol, de que se manejan millones y millones. Ahora estamos trabajando para ver un contrato con una firma que nos va a dar bebidas para los partidos”, indicó. “Acá hay que trabajar día a día y conseguir los pesos. Nosotros tenemos que dar alimentación y vivienda a todos los jugadores que traemos a Melo. Es bastante complejo el fútbol”, señaló Dehl, quien estimó entre en US$ 70.000 y US$ 80.000 el presupuesto de su club y el de varios en desarrollo de la Primera división.

El gerente de Danubio, Alejandro González, explicó que “en comparación con otros mercados, la esponsorización en Uruguay está muy por debajo de lo que sucede en el mundo”.

Entre los acuerdos comerciales de varios clubes por servicios están los que son con empresas de transporte, para de esa forma abaratar los costos de traslados, que para los clubes de fútbol son muy elevados. La mayoría tiene acuerdos con la misma empresa, pero Nacional y Peñarol firmaron con empresas exclusivas que le brindan esos servicios. Por ese compromiso, por ejemplo, los tricolores tienen dos ómnibus a disposición todo el tiempo para trasladar a todas sus categorías.

Un detalle particular que se plantea en el esponsoreo de la camiseta de los clubes es que todos tienen el auspicio de Antel, en el marco de un arreglo entre la firma de telecomunicaciones y la Asociación Uruguaya de Fútbol. Los grandes llevan el logo de la empresa en el pecho, mientras que el resto de los equipos lo lucen en sus mangas.

Otra situación especial, por la cantidad de empresas que se observan en su equipamiento deportivo, es la de Rampla Juniors, que tiene 11 auspiciantes entre camiseta y pantalón.

A los picapiedras, dos de las publicidades que exhibe le permitne tener una empresa de seguridad que le brinda sus servicios y alojamiento en un hotel para las concentraciones.

“Los ingresos por publicidad nos permiten cubrir un 80% de uno de los 12 meses del año, no llegamos a pagar un mes de presupuesto”, estimó Mauro Costa, de marketing del club picapiedra. También destacó que actualmente la institución mejoró en ese rubro: “Logramos aumentar el doble de ingresos por los espónsores que tenemos. Ahora tenemos más y pagan más”.

El caso de Liverpool tiene sus particularidades. De los siete espónsores principales que luce en su indumentaria, cuatro son empresas propiedad del presidente José Luis Palma.

¿Cuánto paga un espónsor? Un dirigente de uno de los equipos chicos de la capital, indicó que su esponsor principal le aporta entre US$ 18.000 y US$ 20.000 por año.

El presidente de Wanderers, Gabriel Blanco brindó su explicación sobre el tema en su club: “Los ingresos por publicidad en el pecho nos dan para cubrir el 1% mensual, no es nada. Tenemos un presupuesto de US$ 160.000 por mes, que se transforman en US$ 1.800.000 al año, y por ingresos de espónsores serán entre US$ 30.000 y US$ 40.000 anuales lo que recibimos”.

Los bohemios aprovecharon un acuerdo con una empresa de pintura para canjear por el material que necesitaban para terminar de pintar el Parque Viera. “Fueron muchos litros de pintura y de otra forma hubiera sido más complicado conseguirla”, expresó.

Adrián Berbia, gerente deportivo de Boston River, explicó: “En el fútbol uruguayo podés reducís costos, por ejemplo, con los traslados, pero no vas a solucionar el presupuesto con los auspiciantes. No es como en otros países del mundo en el que quizás viene una empresa, te da el servicio y aparte te da dinero que puede servir para hacer contrataciones o un estadio. No es el caso del fútbol uruguayo”.

Los grandes

Los porcentajes de ingresos que tiene Nacional por concepto de esponsoreo en su camiseta ronda el 10%, explicó Martín de Castro, gerente general de la institución.

Los acuerdos comerciales que firmó el tricolor le permite disponer de acuerdos con empresas que suministran bebidas, sistema de gestión, televisión por cable para todos los palcos del Parque Central y en todas las instalaciones del club y una aseguradora.

En el caso de los grandes, comparten los mismos auspiciantes en la camiseta excepto la empresa que se encarga de los traslados.

También los grandes tienen la vidriera de la Copa Libertadores. En ese caso, comercializan sus camisetas para esos partidos.