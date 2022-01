La "canasta tecnológica" uruguaya: cuánto gastan por mes los uruguayos en suscripciones a servicios de internet

La tecnología lleva ya muchos años de avance y la pandemia de covid-19 volvió a poner sobre la mesa su importancia. Las plataformas de streaming y entretenimiento jugaron un rol preponderante durante los períodos de confinamiento que se transitaron en muchos países al comienzo de la pandemia de covid-19 y actualmente, para los aislamientos puntuales que deben realizar aquellas personas que están cursando la enfermedad.

A su vez, en el ámbito laboral, el teletrabajo se convirtió en una realidad, lo que obligó a muchas personas y empresas a reconvertirse, debiendo mejorar el uso de las diversas herramientas que existen para el sector. El crecimiento en el uso de los celulares y tablets ya venía creciendo en el tiempo y la pandemia también los potenció.

Los servicios están y los uruguayos los usan cada día más pero ¿a qué costo? Los precios pueden variar según la combinación de servicios y los intereses de cada usuario.

Una persona que opte por contratar todos los servicios vinculados a plataformas de streaming y música, un servicio de telefonía móvil, un servicio de entretenimiento, un espacio de almacenamiento en la nube y un plan de LinkedIn – siempre eligiendo la opción más económica - podría invertir mensualmente $4.549 (US$ 99,5).

Una persona que opta por contratar todos los servicios mencionados pero eligiendo la opción más cara, gastaría mensualmente $ 10.773 (US$ 236).

Estos son los costos de los principales servicios tecnológicos en Uruguay según un relevamiento hecho por El Observador.

Películas

Netflix: Ofrece tres planes. El plan Básico cuesta US$ 8,99 ($ 411), el Estándar US$ 12,99 ($ 594) y el Premium US$ 15,99 ($ 731). Según Netflix, en el plan Básico la calidad de video es Buena, en el Estándar es Mejor y en el Premium es Óptima. La resolución es de 480p en el Básico, 1080p en el Estándar y 4K+HDR en el Premium. Es posible visualizar el contenido en cuatro dispositivos simultáneamente con el plan Premium, en dos con el plan Estándar y en uno con el Básico. Es posible ver los contenidos en TV, computadoras, celulares y tablets.

Amazon Prime: La suscripción a este servicio de streaming cuesta US$ 5,99 + IVA por mes ($ 334).

HBO Max: Ofrece dos planes. El plan Móvil para celulares y tablets cuesta US$ 4 ($ 199), permite la reproducción en tan solo un dispositivo a la vez y con una definición estándar. El plan Estándar – para todos los dispositivos - vale US$ 6 ($299) al mes, permite la reproducción en tres dispositivos a la vez y con una definición Alta y 4K.

Disney+: El plan mensual cuesta US$ 7,49 ($ 342).

Star+: El plan mensual cuesta US$ 12,99 ($ 594)

Combo Star+ y Disney+: El plan mensual cuesta US$ 17,49 ($ 799).

Getty Images Servicios tecnológicos

Música

Spotify: Las opciones son tres. El plan Individual cuesta US$ 7,99 ($ 365) y permite la creación de una sola cuenta. El plan Duo cuesta US$ 9,99 ($ 456) y permite la reproducción hasta en dos cuentas mientras que el plan Familiar cuesta US$ 11,99 ($ 548) y permite la reproducción hasta en seis dispositivos.

Youtube: La suscripción individual a Youtube Premium tiene un costo de US$ 7,19 (US$ 328) al mes. El plan Familiar vale US$ 10,99 ($ 502) y permite el acceso en hasta cinco dispositivos a la vez. Finalmente está el plan Estudiante que vale US$ 4,19 ($191) al mes, tiene una validez de máximo cuatro años y está sujeta a una verificación anual de requisitos referidos a la idoneidad de la condición del usuario como estudiante.

Juegos

PlayStation Plus: La contratación mensual vale US$ 6,99 ($ 319). La trimestral US$ 16,99 ($ 776) y la anual US$ 39,99 ($ 1.827).

Game Pass de Xbox: la suscripción tiene un costo de US$ 14,99 ($ 685) por mes en el plan Ultimate que permite la utilización del Game Pass tanto en consolas como en computadoras, celulares y tablets. La suscripción para uso solo en computadora o solo en consola tiene un costo de U$ 9,99 ($ 456) al mes.

Pexels Servicios tecnológicos

Servicios de telefonía móvil y datos

Antel: La compañía estatal de telefonía móvil tiene planes Con límite que van desde $ 725 al mes con un rendimiento de hasta 6 GB hasta $1.990 con un rendimiento de hasta 34 GB. En lo que son los planes Sin límite, la compañía ofrece opciones que van desde $940, con un rendimiento de hasta 10 GB hasta $1.990 con un rendimiento de hasta 34 GB. Todos los planes brindan la posibilidad de ver las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 por Vera TV.

Movistar: La telefónica internacional ofrece planes mensuales que van desde $599 con 15 GB incluidos de los cuales 10 pueden usarse en el día y 5 en la noche hasta $2.399 con 75 GB incluidos de los cuales 25 pueden utilizarse en el día y 50 en la noche.

Claro: La otra compañía telefónica internacional de Uruguay ofrece planes mensuales que van desde $350 con 4 GB hasta $1.330 con un rendimiento de hasta 80 GB.

Camilo Dos Santos Servicios tecnológicos

Profesional

Google Drive : El servicio de almacenamiento en la nube de Google ofrece un p lan Basic de 100 GB de almacenamiento por US$ 1,99 ($ 91) al mes , otro Standart de 200 GB de almacenamiento por US$ 2,99 ($ 137) y uno Premium de 2 TB de almacenamiento por US$ 9,99 ($ 456) mensuales.

iCloud: La nube de Apple tiene planes que van desde 50 GB de almacenamiento por US$ 0,99 ($ 45), pasando por 200 GB de almacenamiento a US$ 2,99 ($ 137) y hasta 2 TB por US$ 9,99 ($ 456).

LinkedIn: La plataforma permite cuatro tipos de suscripción. El plan Premium Career tiene un costo de $ 1.299 al mes y brinda, por ejemplo, mayor visibilidad en la plataforma al usuario frente a otros aspirantes que postulen al mismo cargo. El plan Premium Business tiene un costo de $ 2.069 al mes y permite que sus usuarios obtengan, de media, seis veces más visualizaciones de perfil. La opción Premium Sales Navigator Core tiene un costo de $ 3.559 y permite que los profesionales de ventas en las redes sociales tengan el triple de probabilidades de superar objetivos. El plan Premium Recruiter Lite cuesta $ 4.319 y le da a las empresas la posibilidad de contratar trabajadores cualificados de forma más rápida, por ejemplo.