La canción de aliento a la selección uruguaya que es un hit en Tik Tok

El músico Marcos Arocena, conocido como Pino Versiona, se ha ganado un nombre en las redes sociales (en particular en Tik Tok), gracias a sus versiones acústicas de cánticos de hinchadas. A guitarra y voz, en un tono tierno y edulcorado, canta los "hits" de las barras de la región, aunque en particular ha producido versiones de las hinchadas argentinas

De hecho, su versión de "100 metros de tela", una de las canciones más populares de la hinchada de Nacional, se viralizó en los últimos meses, aunque también interpretó una canción de Peñarol. Y ahora interpretó un tema para la selección de cara al Mundial de Qatar 2022.

A lo largo de las últimas semanas, Pino Versiona ha publicado canciones alusivas a las selecciones iberoamericanas que jugarán la Copa del Mundo, principalmente Argentina, pero también Brasil, Ecuador, Costa Rica y hasta España.

Recopiladas en el disco Hinchadas mundialistas, el álbum abre con Los tres millones que no te querés cruzar, una canción que toma la melodía de La parte de adelante, de Andrés Calamaro, para componer un cántico de aliento a la selección celeste.

La canción, acompañada por videos que reúnen grandes momentos de la historia de la selección uruguaya en los mundiales, se viralizó a través de las redes, con casi un millón de visualizaciones en Tik Tok.

En tono de cántico tribunero, la canción se burla de las selecciones argentinas, brasileña y chilena. "No soy porteño porque yo no me la creo, no soy brazuca porque no soy pizarrero, nosotros somos orientales de Uruguay, los tres millones que no te querés cruzar", empieza la canción.