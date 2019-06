La canela: Beneficios y Los Mejores Usos

La canela es un condimento querido y conocido por muchas culturas. Se elabora con la corteza de dos especies, la Cinnamomum Zeylanicum y la Cinnamomum Cassia. Además de su uso culinario se ha utilizado para aliviar molestias digestivas y tiene otras múltiples aplicaciones en diferentes medicinas tradicionales.

La canela tiene estatus de GRAS (Generally recongnized as safe) por el FDA y la cooperativa científica europea sobre fitoterapia (ESCOP) han aprobado su uso medicamentoso. Vale aclarar que sólo las dos especies que mencionamos del género Cinnamomum se pueden utilizar y de ellas sólo la corteza

Además de sus usos tradicionales hoy se ha demostrado que a ciertas dosis es muy efectiva en potenciar los efectos de la insulina y mejorar el uso de la glucosa; podría ser que esto se observe más en quienes tienen una insulino resistencia previa que en personas que no lo tienen, o sea que para la población general no genera riesgo de hipoglicemia.

¿Cómo actúa la canela? Quizás por su contenido en cromo, un oligoelemento necesario para que la insulina funcione.

Varios investigadores sobre el tema han recomendado más estudios para determinar su eficacia en disminuir la hemoglobina glucosilada.

Es interesante que este efecto lo tiene la C. Cassia – la más frecuente de encontrar en Uruguay – y no la C. Zeylanicum. . Las dosis que se recomiendan son de hasta 5 gramos día, una cantidad bastante importante (los sachets más chiquitos que encontramos a la venta son de 15 gramos).

A pesar de su estatus de GRAS, lo cierto es que como en todo alimento o condimento es necesario mantener precauciones, porque la canela también tiene sustancias que en exceso pueden interferir con algunos medicamentos – por ejemplo, quienes usan medicación para controlar la glicemia podrían tener un efecto aumentado.

Lo cierto es que en las dosis que la consumimos como condimento podemos seguir disfrutándola y saber que probablemente nos está beneficiando si nuestro metabolismo de la glucosa está desalineado.

Cuatro Formas de Usar Más Canela

La canela estuvo siempre en tu casa y sabés usarla, pero vale la pena preguntarnos si la estamos usando regularmente y como lograr que sea parte de nuestra rutina. Después de todo, los beneficios siempre vienen de lo que hacemos con regularidad.

Con el café

Esta seguro la conocés de tu cafecito preferido y es hora de empezar a aplicarla en casa cada vez que te hacés un café para llevarlo a otro nivel. Darle sabor extra a tu café también es una estrategia para ir bajando (o eliminando!) esas cucharaditas de azúcar que le venís sumando.

En Tus Postres

La canela es el toque final perfecto para muchos postres. Queda especialmente bien con una compota de manzanas, unos boniatos al horno o a la parrilla y es el clásico para el arroz con leche. Cuando se trata de postres, cuidar la porción, reducir el azúcar agregado y sumar canela siempre son buenas estrategias.

Smoothies

Este superalimento hace que tus smoothies se sientan mucho más invernales. Si no loso conocés, los smoothies son batidos completos y saludables. Son perfectos para cambiar tu merienda de siempre por una versión sin harinas y llena de ingredientes naturales. Nos encanta usar la canela en smoothies a base de leche de almendras, frutas de estación y avena.

Chía Pudding de Manzana y Canela

Nos encanta usar la canela también en desayunos y meriendas modernas como este chía pudding invernal.

La Receta

Los chía pudding son un favorito de la alimentación detox. Son muy nutritivos, súper sencillos de hacer & se dejan haciendo de la noche anterior, por eso son el desayuno perfecto!

Ingredientes:

Semillas de chía, 3 cdas

Leche de almendras, 2/3 taza

Nueces, a gusto

Manzana verde, 1

Cereales de coco, 1 cda

Canela, 1 cdita

Jengibre, 1 cdita

Opcional: Nuez moscada, 1 pizca (ojo, no más)

Opcional: Miel, 2 cdas (o néctar de coco)

Opcional: Granola, 1 cda

Instrucciones:

Mezclá la chía y la leche en un frasco de vidrio de tapa ancha y sumá los condimentos. Podés rallar parte de la manzana y agregarla también. Luego metelo en la heladera y dejá que la chía se hinche.

De mañana, podés comerlo directo del pote si lo armaste para una porción, o servir aparte. Agregale la manzana picada, los cereales de coco, las nueces y podés espolvorear un poquito más de canela a gusto. Divino y riquísimo!!

La chía se va a crear una mezcla gelatinosa que queda deli. Cuando no conocemos la chía nos puede sonar raro, por eso te lo dejamos para el domingo – ahora ya estás iniciada en la alimentación alcalina!