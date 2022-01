La cantera sigue dando frutos: Marichal y Monzeglio le hacen señas a Repetto

Cada vez que juega es la figura, aunque la mayoría de los partidos los mira desde el banco porque el golero titular es el arquero de la selección uruguaya. Esa es la función que le tocó a Martín Rodríguez, quien volvió a ser uno de los jugadores más destacados de los albos en el clásico que este miércoles se jugó en Maldonado.

Además, la cantera de Nacional sigue dando frutos. Esta vez, Nicolás Marichal y Manuel Monzeglio le avisaron a Pablo Repetto que si está viendo futbolistas para armar la oncena para el Apertura los puede tener en cuenta. En el clásico fueron los puntos altos en el funcionamiento de un equipo que colectivamente está lejos de lograr un buen tono e individualmente mostró rendimientos mu irregulares.

Martín Rodríguez (6): Nacional tiene en el banco de suplentes a un golero titular. A los 36 minutos salvó la caída de su arco tras una gran atajada. Siempre estuvo seguro. En el gol no pudo hacer nada, porque los defensas perdieron las referencias y Ramón Arias definió solo. Repetto tendrá que buscar la forma de integrar al golero a la salida de fútbol del equipo y que no termine, como ocurrió durante la mayor parte de las acciones, con el arquero saliendo en largo.

José Luis Rodríguez (5): Es un jugador que tiene mucho para sumar a este equipo de mitad de cancha para adelante. La primera vez que subió, a los 68 minutos, generó una situación de gol.

Mathías Laborda (3): Perdió la marca de Ramón Arias en el gol y el zaguero aurinegro anotó el 1-0. En el segundo tiempo cometió un error que permitió que Peñarol generara una acción de peligro. Es un zaguero con grandes condiciones. Necesita tener un par de buenos partidos para consolidarse en la zaga.

Nicolás Marichal (6): El mejor del fondo. Nacional sigue lanzando al primer equipo buenos zagueros. Firme en el juego aéreo, uno de los déficit del equipo tricolor. El técnico debe darle más herramientas para salir jugando con mayor seguridad y no sufrir lo sobresaltos frente a la presión alta que puso Peñarol.

Cristian Almeida (3): Jugó solo el primer tiempo y pasó muy mal con Laquintana. No pudo con el delantero de Peñarol. La única vez que se impuso al puntero fue a los 37 minutos, en una jugada clave, a pura velocidad y cuando quedaron mano a mano. Atrás de Almeida no había nadie, estaba Martín Rodríguez y el arco. Si lo pasaba era gol. Sin embargo, el veloz atacante dudó y en ese segundo el lateral de Nacional ganó con oficio. En esa jugada pareció que el lateral le había encontrado el punto a su rival, pero el entrenador decidió que no salía a para el segundo tiempo.

Diego Rodríguez (4): Tiene que ser el fiel de la balanza en este equipo. No lo consigue. Se fue expulsado a los 86 por doble amarilla, para solucionar un error que generó Trasante.

Felipe Carballo (4): Lució el brazalete de capitán. Jugó 79 minutos. Tiene que tener otra incidencia en el juego de Nacional. No se lo ve cómodo en el campo y eso lo sufre todo el equipo.

Alfonso Trezza (4): A los cuatro minutos aportó un remate desde afuera del área que fue desviado al córners. Jugó 71.

Leandro Otormín (4): Si logra el rendimiento de Cerro Largo, será un valioso aporte para Nacional. Por ahora no dio el tono. Va a todas. Defiende y ataca, pero ante Peñarol fue bien controlado. Tuvo un duelo con Musto que en un momento lo sacó del partido. Jugó 54 minutos.

Alex Castro (4): El colombiano está descubriendo el difícil fútbol uruguayo y le cuesta encontrarse en el equipo. Su mejor aporte estuvo en el segundo tiempo y en los minutos de descuento generó una falta cerca del área de Peñarol que se transformó en una de las situaciones para llegar al gol. Juega solo. Necesita encontrar socios.

Franco Fagúndez (5): Lo dejaron muy solo a este joven futbolista que este miércoles jugó su sexto partido en Nacional. Es imposible que con el caudal de fútbol que genera Nacional pueda hacer lo que mostró en juveniles. De todas formas, en el arranque del segundo tiempo generó su propia jugada, recibió de espaldas al arco, se sacó la marca de Ramón Arias, y estrelló una pelota en el travesaño, tras un derechazo desde afuera del área. Jugó 54 minutos.

Camilo Cándido (5): Ingresó en el segundo tiempo para ocupar el lugar de Almeida. Recibió a un Laquintana cansado y tuvo espacios para ir al ataque. Cada vez que cruza la mitad de la cancha es una de las mejores opciones ofensivas que tiene Nacional.

Juan Ignacio Ramírez (4): Pisó el área con peligro, pero lo cerraron a tiempo. Pocos días de entrenamiento en Nacional le permiten tener hándicap, pero el tiempo se agota, en 10 días comienza la temporada 2022 y tiene que demostrar su capacidad goleadora. Un detalle que no es menor: está en la etapa de transición en la que se debe adaptar a su nuevo club y demostrar en el corto plazo que lo mismo que ofreció en un equipo chico (Liverpool) también lo puede alcanzar en uno grande. La diferencia es que en Nacional los tiempos que tienen para confirmar rendimientos son menores.

Manuel Monzeglio (6): Aportó la cuota de fútbol diferente. Dejó a Ramírez de cara al gol a los 73 minutos, pero el delantero no supo aprovechar la asistencia. Está pidiendo una oportunidad. El tema a esta edad pasa por la forma en que los juveniles sostienen la regularidad.

Santiago Ramírez (5): Ingresó con la intensidad que suele ponerle a sus movimientos. Pudo convertir a los 77, pero su remate lo atajó Dawson.

Joaquín Trasante (4): Perdió una pelota que derivó en la roja de Diego Rodríguez.