Ruglio sobre Schiappacasse: “Si las cosas son como se describen, el jugador a Peñarol no vuelve”

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, expresó que “si las cosas son como se describen”, el futbolista Nicolás Schiappacasse “no vuelve” al club. La directiva evalúa la renovación del contrato que hoy, no está vigente.

Ruglio habló en conferencia de prensa este miércoles por la noche, luego del partido clásico ante Nacional en la ciudad de Maldonado. Una hora antes del encuentro, el jugador fue detenido en un control policial de la ruta 9 y se le incautó una pistola 9 milímetros.

Peñarol aguardará por saber en detalle qué ocurrió y luego habrá que “tomar determinaciones”, remarcó Ruglio. “Tenemos bien claras cuáles son, y los mensajes que tenemos que dar (...) Vamos a tomar la decisiones que tenemos que tomar. Vamos a dejar pasar las horas y ahí vamos a saber qué hacemos”, indicó.

Además agregó: “No vamos a dudar un segundo porque aparte es momento de bajar ese tipo de mensajes. Lo que pasa que hoy no puedo asegurar nada hasta que no sepa bien qué pasó y cómo se dieron los hechos”. El club dará, en principio, un “mensaje de calma y que este tipo de cosas no pueden pasar”, enfatizó su presidente.

Schiappacasse está detenido en Maldonado, a disposición de la fiscalía, que deberá imputarlo o dejarlo en libertad este jueves, antes de las 48 horas legales. Otros tres jóvenes que viajaban con el futbolista también están detenidos.

Ruglio sumó que “a nivel de la institución y de todo lo que pase en el fútbol uruguayo cae mal”. “Me duele que pasen este tipo de cosas, y más en estos momentos que es todo lo contrario a todo lo que tiene que pasar”, consideró.