La Ciudad Deportiva, el sueño que Peñarol empieza a hacer realidad

Los primeros movimientos de tierra que se realizaron este martes en un predio lindero al Campeón del Siglo promovieron sensaciones especiales entre los dirigentes de Peñarol. En esta primera etapa de la construcción de la Ciudad Deportiva, el ambicioso proyecto que tiene el club para concentrar toda la actividad de formativas y del plantel principal, se construirán dos canchas con las dimensiones de las del estadio aurinegro.

Como se puede observar en el siguiente plano, las obras se realizan junto al estadio Campeón del Siglo.

“Empezamos los trabajos en esta etapa para construir dos canchas, una de césped natural y otra de sintético, en un predio de 20 hectáreas que es del club, en donde el proyecto final es la Ciudad Deportiva para la que se piensa en la construcción de nueve, diez u 11 canchas, alguna techada, alojamiento y gimnasio, para el plantel principal y para las formativas”, explicó el dirigente de Peñarol, Alejandro Ruibal, para poner en contexto el paso que dio el club.

La Ciudad Deportiva es un lugar que Peñarol proyectó para el futuro deportivo del club. Su objetivo es disponer de instalaciones y alojamiento para el primer equipo y para los juveniles junto a su estadio.

El presidente Jorge Barrera explicó hacia dónde va Peñarol con esta obra.

“Desde hace dos años tenemos tres objetivos en Peñarol: 1) reinternacionalizar la marca, 2) seguir creciendo en infraestructura, y 3) responsabilidad social y compromiso con la sociedad. Dentro de esos ejes que nos planteamos el 27 de diciembre de hace dos años, la Ciudad Deportiva está en el segundo ítem, pero enfocado en el primero y el tercero. Porque todos los clubes quieren tener gloria, ganar, conseguir más títulos y más copas en las vitrinas. Entonces, el asunto no es la discusión de lo que queremos sino cómo los vamos a hacer. Entendemos que esos tres ejes son los que van a sustentar condiciones para generar un Peñarol ganador. Sí, estamos convencidos que estos son los tres pilares para tener un Peñarol competitivo y ganador”, dijo el presidente a Referí.

Prensa Peñarol

Barrera destacó los avances que está logrando la institución en la reinternacionalización de la marca Peñarol, lo que vino atado a la incorporación de tecnología. En los últimos días el club anunció un acuerdo con GSIC. “Eso implica tener una app propia. Ahora en Peñarol tenemos seis herramientas tecnológicas que mejoran la comunicación de la institución con el socio y el hincha, que enriquecen el contacto permanente entre las dos partes y a su vez toda esa tecnología se aplica a la práctica del fútbol. Hay un primer concepto de reinternacionalización con la tecnología y con las pretemporadas que se hicieron y que se harán en Estados Unidos”, puntualizó Barrera.

El presidente detalló aspectos que consideró claves en la infraestructura. “El club estaba en un proceso de cambio de la matriz dirigencial que tuvo determinados hitos como el CAR, el estadio, y nosotros debíamos profundizar ese camino a través de la Ciudad Deportiva que le permitirá a Peñarol no solo aumentar la infraestructura sino que apunta a que las formativas y el primer equipo puedan entrenar en el mismo lugar, los técnicos puedan ver todo el desarrollo del club. La Ciudad Deportiva en sí es una obra, pero se enmarca en uno de los tres objetivos que nos planteamos. Porque si no profundizamos esa matriz dirigencial en la que avanzaos no podremos generar condiciones que puedan permitir pelear ser los campeones del siglo XXI”.

Para Barrera, el tercer punto, que no es menor y que también está atado a la Ciudad Deportiva es la responsabilidad social y el compromiso con la sociedad. “Esto lo hacemos a través de todas la acciones solidarias que realiza el club y en este caso va a implicar una interacción con la comunidad porque se generarán más puestos de trabajos y forman parte de un desarrollo de esta zona de la ciudad”, dijo el presidente.

¿Qué empieza a construir Peñarol?

“Este proyecto trasciende el período de gestión de esta directiva. Esto lo continuarán otros dirigentes. Por eso está pensado por zonas. El lote se reparte en zonas y se va construyendo. El proyecto final no está cerrado. Existe una idea y un anteproyecto, pero en unos años se pueden hacer cambios. Lo que empezamos hoy es la construcción en una de esas zonas que tendrá dos canchas”, explicó Ruibal.

Como se puede apreciar en los planos, los campos de juego estarán junto al estadio de Peñarol.

Esta obra, que según el dirigente necesita una inversión que ronda US$ 1.000.000 y US$ 1.500.000, se financia con recursos del club dentro de su plan de infraestructura.

Estas dos canchas forman parte del proyecto de la Ciudad Deportiva, que proyecta entre nueve y 11 canchas. Se puede observar en estos planos.

Ruibal explicó que las dos canchas que construirán tienen las mismas medidas del Campeón del Siglo, una natural y otra de sintético, no tendrán iluminación en la primera etapa.

Sobre las tareas que realizarán para la construcción de las canchas, explicó: “Estamos entrando en un campo virgen, hay que hacer limpieza y un movimiento de tierra importante. Debemos nivelar, y realizar todo los trabajos para el riego y energía eléctrica”.

Esperan inaugurar esta parte de las obras en el primer semestre del próximo año.

Ruibal, quien impulsó la construcción del estadio de Peñarol, un proyecto liderado por el expresidente Juan Pedro Damiani, aparece en primera línea de trabajo con la Ciudad Deportiva.

Consultado acerca de la inversión que tendrá que hacer Peñarol para la totalidad de su proyecto Ciudad Deportiva, dijo que no puede brindar números precisos, pero estimó que será una obra no menor a US$ 10.000.000.