El pase de Brian Rodríguez activa la Ciudad Deportiva y el pago del pasivo de Peñarol

La transferencia de Brian Rodríguez a Los Angeles FC de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, definitivamente abrirá la puerta para que Peñarol pueda comenzar a activar lo que será su Ciudad Deportiva que estará ubicada enfrente al Estadio Campeón del Siglo, y a su vez, ayudará al pasivo y a los gastos corrientes, entre los que se cuentan los sueldos y premios adeudados a parte del plantel principal y a determinados acreedores como el expresidente Juan Pedro Damiani.

Por la transferencia del futbolista, a Peñarol le quedarán US$ 8 millones limpios a lo que se le debe sumar el 25% de la plusvalía de la ficha del futbolista.

Ese dinero se divide en US$ 6,5 millones más tres pretemporadas con partidos amistosos incluidos ante el propio Los Angeles FC, a razón de US$ 500 mil cada una, lo que suma US$ 1,5 millón más para llegar a esos US$ 8 millones.

La mitad de ese monto se pagará ahora y la otra mitad en enero, según confirmó a Referí una fuente del club.

Esas pretemporadas, en principio, se realizarán en enero y junio de 2020 y enero de 2021.

En el consejo directivo de Peñarol se habló una vez más del pase del pase de Brian Rodríguez al fútbol de la MLS. La parte económica del mismo ya se había votado con anterioridad y esta vez se trataron detalles legales que incluyen, por ejemplo, que en los papeles a firmar figuren las pretemporadas y un cuadrangular que también se manejó. En un principio se habló de enfrentar a Borussia Dortmund, Los Angeles FC y un equipo mexicano.

El miércoles vence el plazo

El plazo para que se pueda llevar a cabo la transferencia de Brian Rodríguez –por la que está todo acordado, salvo la firma de los papeles–, vence el miércoles a la hora 24 de Los Ángeles, es decir que en realidad si se toma en cuenta la hora uruguaya vencería el jueves a las 4 de la madrugada.

Debido a eso es que en Peñarol no se querían apresurar con el tema legal, para que no quedara ningún vacío en un contrato tan importante como este.

La Ciudad Deportiva

El proyecto que presentó Peñarol en setiembre del año pasado une las principales áreas de la institución en ese predio señalado líneas arriba que queda frente al Campeón del Siglo.

Posee 20 hectáreas y según se informó en la presentación, contará con un mini estadio, 10 canchas de entrenamiento, una de piso sintético techada, concentración y alojamiento para jugadores, tanto del plantel principal como de las divisiones formativas.

Cabe señalar que la concentración de Los Aromos ha ido perdiendo nivel con el paso de los años, sobre todo, en lo que refiere a las canchas. Por eso es que varios dirigentes pretenden comenzar cuando antes con las obras de lo que se entiende será el futuro de la institución: la Ciudad Deportiva.

“Existe un compromiso de utilizar parte del monto de la transferencia de Brian en infraestructura del club”, agregó la fuente aurinegra.

La deuda con Damiani

Peñarol le abonó este año a su expresidente Juan Pedro Damiani US$ 1,5 millón de la deuda que aún mantiene con él. Ese dinero se abonó de la última cuota que –precisamente Los Angeles FC– le pagó a los aurinegros por el pase de Diego Rossi.

Más allá de esto, a Damiani aún se le adeudan US$ 1,7 millón y cuando surgen pases de esta relevancia, el extitular carbonero es uno de los acreedores más importantes que pretende cobrar.

Además de esta deuda con él, Peñarol también mantiene otra deuda con la familia Damiani por un monto un poco mayor. De cada partido que disputan los mirasoles, se le va descontando una parte de dinero a través de la tesorería de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que va justamente a la familia para achicar el margen.

Cebolla aparte; Gastón y Guzmán no juegan ante Defensor

El capitán aurinegro, Cristian “Cebolla” Rodríguez empezó a trabajar diferenciado desde que vino de Brasil tras la derrota con Fluminense que determinó quedar eliminado de la Copa Sudamericana. Como informó Referí, e hizo un plan de trabajo para que llegue bien al clásico.

A su vez, Gastón Rodríguez con una distensión muscular, y Guzmán Pereira, con un esguince de rodilla, continúan trabajando de forma diferenciada y no estarán el domingo ante Defensor Sporting en el Franzini, en lo que será el primer encuentro aurinegro de este segundo semestre sin poder contar con Brian Rodríguez, quien este lunes ya no entrenó en Los Aromos por la inminencia de su pase.

El que sí está para volver luego de pagar el partido de suspensión es Rodrigo Rojo, quien podrá jugar por el lateral izquierdo. Cabe recordar que contra Danubio en el partido pasado por el Intermedio jugó allí el argentino Gabriel Rojas.