La conferencia más loca de Kyrgios: comió sushi y delató a una periodista que vio en un pub

El tenista australiano Nick Kyrgios volvió a dar la nota por sus extravagancias, esta vez al ponerse a comer sushi en plena conferencia de prensa de Wimbledon, el distinguido Grand Slam británico.

Tras ganar su primer partido en el torneo, 3-6, 6-1, 7-5, 6-7 (3/7), 7-5 al británico Paul Jubb, llegó a la sala de prensa con una bandeja de sushi.

Luego de sentarse y mientras escuchaba la primera pregunta, abrió la soja y le echó al plato, y tras su respuesta comenzó a comer, mientras escuchaba la siguiente pregunta.

"¿Sushi sin palillos, Nick?", preguntó con ironía la cuenta oficial del torneo londinense en Twitter.

Algunos medios se preguntaron si el australiano cometió una falta de respeto al comer en plena conferencia. Quizás lo hizo para aprovechar la ventana metabólica y reponer alimentos entre los 30 y 45 minutos posteriores a la actividad deportiva, como recomiendan algunos especialistas para una mejor recuperación.

Además, en otro momento de la conferencia sorprendió a una periodista.

When Nick Kyrgios recognised a reporter from the pub 😅🍻 pic.twitter.com/Nq210nIOm3 — ESPN UK (@ESPNUK) June 29, 2022

Mientras le hacía su pregunta, Kyrgios la interrumpió y le dijo: “¡Vos estabas en el pub anoche!”.

Hubo risas en la sala y la periodista le dijo “sí”. “Estás arruinando me reputación”, señaló la reportera, en tono jocoso.

“Esto es divertido”, agregó Kirgios.

Escupitajo a los aficionados

En el partido ante Jubb, Kirgios lanzó un escupitajo en la cancha como respuesta a espectadores que estaban en la tribuna.

Consultado al respecto, afirmó que lo hizo a propósito.

“Ha sido una falta de respeto. Alguien me insultó, me dijo que era una mierda, desde el público. ¿Es eso normal? No. No entiendo porque ocurre todo el tiempo", dijo en rueda de prensa.

Kyrgios spits in the direction of the fans who were giving him some gip #wimbledon22 pic.twitter.com/bEDwjzXwcB — Ric Riscardo (@Riscardo) June 28, 2022

"Amo Wimbledon. No tiene nada que ver con el torneo. Es simplemente una generación de gente que se cree que por estar en redes sociales tienen derecho a decir lo que quieran y lo siguen haciendo en la vida real. Porque hay una valla y físicamente no puedo hacer nada, ni decir nada, porque me metería en problemas", agregó.

Consultado sobre si escupió a alguien del público, dijo: "A una de las personas que me faltó al respeto. Sí, sí. No le hubiera hecho eso a alguien que me hubiera apoyado".