La confesión de Maxi Falcón: alcohol, sobrepeso, su apellido y la mala relación con su madre

El uruguayo Maximiliano Falcón, figura del Colo Colo de Chile, reveló detalles crudos de su vida en Uruguay. El zaguero nació hace 25 años en Guichón, Paysandú, y llegó a Montevideo para jugar en Nacional. Luego quedó libre y le apareció la oportunidad de Rentistas, cuando ya estaba decidido a abandonar el fútbol.

“Yo no tuve nunca una figura paterna y tampoco tuve una familia de esas que son vistas como normales. A mi viejo, que se llama Armando Caquíasm, lo conocí recién a los 21 años. Él dejó a mi mamá (María Elena Picart) cuando estaba embarazada de mí. Ella había tenido otro hijo antes -Enrique- con otro señor y, después de que la dejó mi papá, se juntó con un señor llamado Pedro Falcón. Ahí me pusieron el apellido”, contó el defensa de Colo Colo en una entrevista con el diario Las Últimas Noticias.

Falcón en Colo Colo

Falcón dio a conocer los motivos por los que tuvo que empezar a trabajar a temprana edad. “Las cosas eran complicadas en lo económico, más aún cuando nació Álex, mi hermano menor, que hoy está terminando la secundaria. Mi vieja se juntó con un señor y. como no había plata para pagar los estudios, dejé el colegio a los 12 años y empecé a trabajar de albañil. Ganaba 200 pesos, que en Chile sería hoy como cuatro mil pesos. No era mucho, pero algo aportaba a la casa”,declaró.

La falta de disciplina y la mala condición física, marcaron su carrera de futbolista en una etapa clave, cuando jugaba en Nacional: “Me dejé estar. Engordé, me puse bueno para la fiesta. Con plata uno que no está acostumbrado puede cometer errores y yo los cometí. Aparecen los amigos, los que celebran con uno y no fui responsable. Lo pagué caro. En 2018 estaba a la deriva. Me fui a probar a varios equipos, pero no me dejaban. Pensé que las cosas no daban para más y pensé en retirarme para siempre del fútbol”, sostuvo.

Luego de quedar libre en los tricolores (fue campeón de Tercera división con el Cacique Medina de DT), apareció la oportunidad en Rentistas, en Segunda división. “Me acuerdo que el día de Año Nuevo de 2018, después de haberla pasado tan mal, hice la promesa de no tomar más alcohol, de cuidarme en el peso, de ser siempre responsable porque lo que vivó me trajo muchas consecuencias negativas, no solo en lo profesional”, contó.

Leonardo Carreño

En Rentistas, enfrentando a Nacional

El mal momento económico lo distanció de su mamá: “Se rompió la relación con mi mamá. Y es que, cuando quedé sin club, sin contrato, ya no podía mandar plata a mi casa. De hecho, aparecí en una especie de Dicom (registro de deudores) de Uruguay. Mi vieja entonces se enojó conmigo. Decía que yo no quería ayudarla, no creyó que yo estaba mal económicamente y nos distanciamos desde ese momento”, indicó.

Falcón resaltó la ayuda que recibió de su representante Gerardo Arias: “Me llevó a su casa, me dio de todo en ese momento y me ayudó a buscar oportunidades. No salía ninguna y le dije que solo vería una más y largaba. Y justo salió la opción de jugar en Rentistas, que estaba en la B”, expuso en la entrevista con LUN.

En el Apertura 2020, Rentistas le ganó 2-0 a Nacional en el Centenario y uno de los goles lo marcó Falcón, quien se unió a Colo Colo en octubre de ese año. En noviembre de 2021 fue reservado por Óscar Tabárez para un partido de Eliminatorias.