La Corte Suprema del Reino Unido rechazó la petición escocesa de un referéndum por su independencia

La Corte Suprema del Reino Unido dictaminó este miércoles en un fallo unánime, que el Parlamento escocés no puede celebrar un segundo referéndum de independencia sin la aprobación del Parlamento británico.

La primera ministra, Nicola Sturgeon, principal impulsora del referéndum dijo inmediatamente después del fallo que “la democracia escocesa no será negada”, y agregó que “el fallo bloquea una ruta para que se escuche la voz de Escocia sobre la independencia, pero en una democracia nuestra voz no puede y no será silenciada”.

Dijo también que respetaba el fallo, pero acusó a Westminster de mostrar “desprecio” por la voluntad democrática de Escocia.

“Este fallo confirma que la noción del Reino Unido como una asociación voluntaria de naciones, si alguna vez fue una realidad, ya no es una realidad”, dijo en una conferencia de prensa.

Sturgeon dijo también que su gobierno buscaría usar las próximas elecciones generales como un "referéndum de facto" para separarse del resto del Reino Unido después de más de 300 años.

“Debemos y encontraremos otro medio democrático, legal y constitucional por el cual el pueblo escocés pueda expresar su voluntad. En mi opinión, eso solo puede ser una elección”, puntualizó la primera ministra.

En 2014 un referéndum fue convocado por un acuerdo entre el gobierno escocés y las autoridades del Reino Unido y en esa ocasión, ganó por el 55.3% de los votos la opción de rechazo al planteo de independencia.

Al emitir la sentencia, el presidente de la Corte Suprema, Lord Reed, dijo que el Parlamento escocés no tenía el poder de legislar para un segundo referéndum sobre la independencia porque tal proyecto de ley se relacionaría con el futuro de la unión del Reino Unido, un asunto reservado a Westminster (el Parlamento inglés).

Reed rechazó los argumentos presentados por el Partido Nacional Escocés (SNP), al que el tribunal permitió intervenir en el proceso, basándose en el derecho del parlamento escocés a la autodeterminación en virtud del derecho internacional.

El fallo se produjo después de una audiencia sin precedentes en el tribunal supremo del Reino Unido sobre si el Parlamento escocés tenía la autoridad legal para legislar un referéndum sobre la independencia de Escocia sin que Westminster le otorgara los poderes necesarios.

La petición había sido remitida al tribunal por la abogada de Escocia, Dorothy Bain KC, a pedido de Sturgeon después de anunciar en junio que la fecha elegida para otro referéndum era el 19 de octubre de 2023.

La abogada Bain argumentó que el proyecto de ley del referéndum estaba dentro de los poderes de Holyrood porque la votación sería meramente consultiva y no tendría consecuencias inmediatas ya que la independencia se lograría mediante largas negociaciones, como había ocurrido con el Brexit.

Pero el juez Reed dijo que los efectos de la legislación “no se limitan a las consecuencias legales, sino que pueden incluir sus consecuencias prácticas”. El resultado de un referéndum dijo, “poseería la autoridad (...) de una expresión democrática de la opinión del electorado escocés" y "fortalecería o debilitaría la legitimidad democrática de la unión".

El primer ministro británico, Rishi Sunak, consideró "clara y definitiva" la sentencia del Tribunal Supremo y afirmó ante los diputados británicos que "es el momento de que los políticos trabajemos juntos, y eso hará este gobierno", prometiendo actuar "de forma constructiva y colaborativa" con el ejecutivo autónomo escocés de la independentista Nicola Sturgeon.

Neale Hanvey, ex diputado del SNP y miembro del partido Alba en Westminster, dijo que el fallo fue una derrota en un aspecto, pero también fue un punto de aclaración útil para demostrar que "todas las vías dentro de la unión (con Inglaterra) se habían agotado".

Hanvey agregó que “ahora debemos unirnos como movimiento. Entonces, debemos detener la farsa electoral de 'un mandato más, votar nuevamente por el SNP', porque la realidad es que hay personas en el Partido Conservador que apoyan la independencia, hay personas en los demócratas liberales que apoyan la independencia, hay muchos miembros del Partido Laborista que apoyan la independencia y, por supuesto, está el partido Alba”.

Alba fue formado en marzo de 2021 por el ex primer ministro escocés y líder del SNP, Alex Salmond, y ha atraído a dos parlamentarios en ejercicio del partido gobernante de Escocia en medio de fisuras en el movimiento independentista.

El líder laborista escocés, Anas Sarwar, dijo que, si bien era correcto que el gobierno escocés buscara claridad legal sobre la cuestión, “no hay una mayoría en Escocia a favor de un referéndum o la independencia”. Para Sarwar, hay que centrarse en “los problemas que enfrenta nuestro país, desde el aumento de las facturas hasta la crisis en nuestro sistema de salud (NHS)”.

Por su parte, el líder conservador escocés, Douglas Ross, le pidió al SNP que “abandone su obsesión por los referéndums” y respete la sentencia. “El país enfrenta enormes desafíos en este momento. Nuestra economía y nuestro NHS están en crisis. Tenemos una ola de huelgas en el sector público, incluida la primera huelga de maestros en casi cuatro décadas. Estos temas clave deben ser la principal prioridad de todos”.