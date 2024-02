La cruda autocrítica del Chino Recoba, el esfuerzo que le pidió a Balbi, su opinión de los jueces y el equipo "raro"

Nacional debuta este viernes a las 20:30 frente a River Plate en el Gran Parque Central por la primera fecha del torneo Apertura y el miércoles 21 frente a Puerto Cabello por la Copa Libertadores en Venezuela.

El técnico Álvaro Recoba brindó una conferencia de prensa este miércoles, en la que hizo una profunda autocrítica de la derrota sufrida contra Liverpool por la Copa AUF Uruguay, habló sobre el pedido que le hizo al presidente Alejandro Balbi para el viaje a Venezuela, confirmó a Rafael Haller en el lateral derecho en lugar del suspendido Leandro Lozano y guardó su opinión sobre los árbitros.

Foto: Leonardo Carreño.

El Chino dando indicaciones en la práctica

Consultado sobre cómo llega el equipo al debut, el Chino expresó: "Luego del primer partido con Liverpool sacamos conclusiones buenas y otras no tanto; se dio un partido complicado, sabíamos que era un equipo complicado. Hasta el gol estaba controlado, la fatalidad del primer gol nos condicionó, logramos empatar. Un segundo antes del gol estábamos haciendo los tres cambios porque el equipo estaba perdiendo; capaz que el error puede haber sido no haber llamado a los tres jugadores para rearmar el equipo. Cometemos el error nosotros desde afuera y los jugadores de adentro, porque quedó de último hombre Charly (Lozano) con amarilla (y resultó expulsado). A veces tomamos decisiones equivocadas, a veces los jugadores tienen que asumir, son profesionales. En una pelota muy bien ejecutada nos anticiparon, nos hicieron el 2-1 y se hizo cuesta arriba. El equipo quedó con Gastón (González) de lateral izquierdo, con Gaby (Báez) por el lateral derecho una posición anormal para él. Teníamos jugadores en el banco que podían haber entrado, pero por el cupo de extranjeros era más desorden y se dio la derrota".

El entrenador tricolor agregó: "Trataremos de mejorarlo, es fácil hablar después del partido y decir qué se hizo mal, es la ley del juego. Esta semana trabajamos bien, buscamos variantes, intentamos seguir con la idea, sabiendo que tenemos un grupo de jugadores muy buenos. Llegamos bien y convencidos para el viernes. Empieza el campeonato, primera fecha en casa y tenemos que pisar fuerte para después meternos en el partido de Copa".

Recoba concurrió este martes al Estadio Centenario para ver el partido entre Defensor y Puerto Cabello, ya que de ahí salió el rival de Nacional en la Libertadores.

"Defensor mereció en los 90 minutos un poco más que el equipo venezolano -analizó Recoba-, pero esto es por goles, no lograron hacer el segundo y corrieron algún peligro en el final. No vimos un buen partido o dos equipos que en la previa pueden ser superiores a nosotros, cualquiera de los dos iba a ser complicado. (Puerto Cabello) es un rival raro, por momentos juega bien, por momentos parece un equipo desordenado; el líbero aparecía de puntero derecho. Como es raro hay que respetarlo, pero van pasando los que merecen. Después de River planificaremos el viaje para intentar hacer un buen partido y cerrar la llave en el Parque".

Nacional

La sonrisa del técnico de Nacional

El técnico admitió que le pidió un esfuerzo al presidente Balbi para viajar a Venezuela en un vuelo chárter: "Hay dos o tres cosas positivas: jugamos el viernes y después el miércoles, hay un tiempo de descanso. Se está haciendo una gestión para ir en chárter. Ayer hablamos con la gente de Academia, que ellos vinieron en chárter. A Defensor se le hizo eterno el viaje. En broma les decía que los equips venezolanos tienen plata. Estamos haciendo lo imposible para eso. Hablé con Ale para saber que no es por comodidad, es por una cuestión de descanso, entrenar bien, no hacer dos o tres escalas. Tenemos tiempo y la posibilidad de tener jugadores. Ayer hicimos un rato de fútbol y las dos prácticas el equipo no hay diferencias por la paridad de los jugadores".

Tuvo un párrafo elogioso para Diego Rodríguez, quien este miércoles concurrió al entrenamiento para despedirse de sus compañeros ya que jugará en Liverpool: "Aprovecho porque el Toro (Rodríguez) se fue, vino a despedirse y le agradecí porque pienso que jugadores como él lo quisiera tener cualquier equipo. Le dije que me hubiera gustado haberlo tenido con tres o cuatro años antes, no por la edad sino por una cuestión de cantidad de jugadores. Era el primero a la hora de entrenar, con actitud positiva, entonces se lo agradezco, se lo dije delante del plantel cuando jugó en posiciones que no era la de él. Acá iba a tener poco lugar y le dije que si tenía posibilidad de irse era lo mejor para él y si no, yo encantado de la vida si se quedaba".

La última pregunta de la conferencia fue sobre los arbitrajes, teniendo en cuenta que el lunes Liverpool fue perjudicado frente a Peñarol por el desempeño de Pablo Giménez.

"Alguna otra pregunta... ya dije lo que pensaba en su momento", dijo el Chino Recoba.