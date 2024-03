La curiosa confesión de un diputado paraguayo en una discusión sobre género: "Tuve sexo con un travesti"

Este miércoles el Parlamento paraguayo discutió sobre quitar la palabra "género" de una comisión especializada en la materia, y el debate llevó a que un diputado confesara que tuvo "sexo con un travesti", en un discurso que se volvió viral en las redes sociales.

La diputada colorada Rocío Abed presentó la iniciativa de cambiar el nombre de la "Comisión de Equidad Social y Género" por el de "Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos entre el Hombre y la Mujer", alteración que finalmente fue aprobada. En un momento, el diputado de la Concertación Nacional Jatar "Oso" Fernández tomó la palabra y se mostró a favor de la modificación, pero sorprendió a todos con su justificación.

"Vamos a dejar la hipocresía. Todos dicen 'vamos a aceptar el homosexualismo, el travestismo', y no hay ningún problema con eso. Yo también en algún momento de mi vida he tenido una relación sexual con un travesti, y no tengo miedo de decirlo", confesó ante el Parlamento Fernández, en una declaración que generó un murmullo entre los legisladores presentes.

"¡Atención presidente! Yo lo hice por decisión propia cuando era mayor de edad y nadie me obligó", continuó el diputado, como se puede ver en el video difundido en redes sociales por diferentes medios.

"Yo tuve sexo con un travesti. Pero sé muy bien cuál es mi sexualidad y estoy muy bien casado con una hermosa esposa"



Jatar "Oso" Fernández, diputado paraguayo. pic.twitter.com/JqVCWHEFRZ — BLENDER (@estoesblender) March 6, 2024

Tras esa confesión Fernández viró su discurso: "Si un compañerito de su hijo de 12 años es homosexual, ¿le van a traer en sus casas para que haga un pijama party? ¿Le van a tener todo el día con su hijo? Quiero ver la cara de hipocresía de ustedes y a ver quién tiene huevos para decir lo que yo digo".

Luego, el parlamentario dijo que sabe "muy bien" cuál es su "sexualidad", y afirmó que está "bien casado con una hermosa esposa".

Por último, pidió tener "cuidado" con lo que se dice, declaró que "hay hombres y hay mujeres", por lo que llamó a "respetar lo que la Constitución dice".

"El hombre no puede ser mamá y la mujer no puede defender a un hombre cuando hay un conflicto en que hay que cuidarlo, y (lo digo) con mucho respeto hacia mis amigos homosexuales, hacia las personas que tienen otras tendencias. No hay ningún problema, pero la familia se compone por un hombre y una mujer. Homosexualismo es la muerte de la persona misma, porque no puede procrear con su misma sangre", concluyó el legislador.