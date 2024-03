"Chetita" y "oligarca": el curioso intercambio entre Victoria Rodríguez y Lacalle Pou

Este miércoles, el presidente Luis Lacalle Pou fue entrevistado en el programa Punto de encuentro, de Radio Universal, que tiene desde este año como una de sus conductoras a Victoria Rodríguez.

En un momento de la charla, Rodríguez apeló a una forma llamativa de hacerle una consulta al mandatario, recurriendo a la etiqueta con la que fue mencionada en un acto sindical en 2023 y a uno de los apelativos con los que fue llamado el presidente durante una sesión de Diputados en 2007, que desató una pelea a golpes de puño y que pasó a la historia.

"Le hago una pregunta filosófica, que solo se la puedo hacer yo porque tengo mote, igual que usted. De 'chetita' a 'oligarca'", hizo el planteo la conductora.

Lacalle Pou lo tomó como una broma, y le respondió "Es un complejo tuyo, yo no lo tengo. Te he escuchado hablar, y yo no lo tengo ese complejo".

Ante esa afirmación, Rodríguez explicó el origen de los calificativos, aunque erróneamente se refirió a que fue en un acto del 1° de mayo, aunque fue algunos días antes, en abril de 2023, en un acto de Fucvam contra la reforma jubilatoria.

"Laburalo vos, yo no lo tengo", reafirmó el mandatario. "La pregunta es justamente de chetita a oligarca, porque usted tiene el suyo", le respondió la conductora, que finalmente hizo su pregunta: "¿hay grieta en Uruguay?".

"No hay grieta, hay subidas de volumen", respondió Lacalle Pou. "Además no me copa nada, no me gusta nada, importar términos del otro lado del Río de la Plata".