"Lleno de prejuicios y resentimiento": la respuesta de Victoria Rodríguez al "chetita" de dirigente de Fucvam

El arranque de la emisión de este miércoles de Esta boca es mía en Teledoce tuvo la respuesta de su conductora, Victoria Rodríguez, a los dichos del secretario general de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), Gustavo González, que tildó este martes a la comunicadora de "chetita" y al presidente Luis Lacalle Pou de "cheto" durante el un acto del PIT-CNT en contra de la reforma jubilatoria.

Al inicio del programa, y antes de que Rodríguez diera comienzo al debate sobre el sobreseimiento de los acusados de violación en un caso ocurrido en el barrio Cordón, el panelista Alfredo García la interrumpió para sacar el tema a colación, lo que motivó luego una respuesta de la conductora, que no tenía previsto hablar del tema.

"El que calla otorga y a mí no me gusta otorgar", le dijo García, ante la sorpresa de Rodríguez. "Yo soy amigo de Gustavo González, lo conozco desde el 23 de octubre de 1977. Conozco su trayectoria, es un tipo excelente, solidario, estuvo en este programa hace unos meses y dijo que ama a la humanidad, y yo le creo eso. Y la humanidad incluye a todos: chetos y proletarios", afirmó el panelista.

"Me parece que lo que hizo ayer fue una burrada. Es demasiado inteligente para hacer una consigna para la tribuna. No es digno de su inteligencia el comentario que hizo", agregó.

González fue uno de los oradores del acto que se celebró en los alrededores del Palacio Legislativo, en medio del paro general por 24 horas decretado por la central sindical, mientras los diputados debatían y votaban en sala los artículos de la reforma jubilatoria promovida por el gobierno.

Durante su alocución, hizo referencia a un intercambio entre la conductora de Esta boca es mía y Miguel Marrero, dirigente de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott), durante el que Rodríguez le preguntó: "¿Pueden darse el lujo de dejar de trabajar a los 58 años o menos?". Marrero le respondió que sí y ante la repregunta de la conductora –que directamente le consultó de qué vivía– el dirigente sindical agregó que de la jubilación, pero también le comentó que estudia desde los 50 años la licenciatura en Historia.

"Quiero felicitar desde este estrado al dirigente sindical de la UNOTT que a esta muchacha 'chetita' Victoria, de 'Esta Boca No es Mía' le dijo... Ella, atrevidamente le plantea: '¿Y qué va a hacer usted si se jubila tan joven?' Él la miró y le dijo: 'Quiero llegar a ser profesor de Historia para ayudar a las futuras generaciones. ¡Eso es una respuesta, eso es una respuesta digna!", exclamó el dirigente de Fucvam.

Rodríguez explicó que no tenía previsto responder al sindicalista, "porque cada uno maneja la violencia interna que todos tenemos como puede. Y desde la perspectiva humanista hay que hacer el esfuerzo de ponerse en el lugar del otro".

La conductora siguió: "Y entender que tendrá sus razones para además de ser ese ser humano maravilloso que vos decís, estar lleno de prejuicios y resentimiento. Yo no necesito que me salgan a defender, porque lo he visto en las redes, el tema ha empezado a circular, no sumemos más violencia"

"No me tiene que pedir disculpas nadie, no me sentí ofendida, no peleen. No profundicemos grietas al santo botón. No quiero hablar del tema porque no quiero sumarme a eso", concluyó.

Tras ese descargo, García hizo un comentario final en defensa de su colega. "A esta chetita la conozco hace más de cinco años, que es lo que he trabajado con ella, y puedo asegurar que es más solidaria que muchos compas que andan en la vuelta, así que por favor, saquemos los prejuicios y los baldes antes de hablar de la gente".

"No es alcahuetearte, si tengo que pegarte te voy a pegar", le acotó a Rodríguez, que retrucó: "mi espalda ya está bastante curtida, no me afectó. Hay que tener cuidado con las violencias que a veces la gente no puede manejar".

Mirá el video de la respuesta de Victoria Rodríguez: