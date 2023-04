"¿Pueden darse el lujo de dejar de trabajar a los 58 años?": la pregunta de Victoria Rodríguez a sindicalista que generó respuesta en el acto del PIT-CNT

Este martes los panelistas de Esta Boca Es Mía debatieron, con la conducción de la comunicadora Victoria Rodríguez, sobre la reforma jubilatoria y la oposición del PIT-CNT al proyecto de ley, en medio del paro general por 24 horas decretado por la central sindical.

Uno de los invitados para hablar sobre este tema –y fundamentar su oposición a la reforma– fue el dirigente de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (UNOTT), Miguel Marrero.

En determinado momento el debate se centró sobre la edad jubilatoria que fija la reforma –establece el retiro obligatorio a los 65 años en vez de los 60 que rigen hoy– y fue entonces que Marrero explicó que, en el sector del transporte, hay casos de trabajadores que se jubilan antes de los 60 años debido a la bonificación que se estableció en la ley que reguló las actividades insalubres.

"Entendemos que somos de los sectores que más discriminación y más problemas vamos a tener con la aplicación de esta reforma. Hoy por hoy los trabajadores nos jubilamos a los 60 años. Algunos seguimos teniendo –yo soy uno– un beneficio que viene desde la época de 2007 con la ley de Insalubridad, de la cual somos beneficiarios todos los conductores, que implicaba que cada 6 años de aportes teníamos uno más", explicó.

Y agregó que eso posibilitó que algunos trabajadores se jubilaran antes de los 60 años.

"No me gusta poner mi ejemplo, pero yo soy uno de los que me voy a jubilar con 58 años por la cantidad de años que hace que trabajo en el ómnibus", contó Marrero.

Fue entonces que la conductora le preguntó: "¿Pueden darse el lujo de dejar de trabajar a los 58 años o menos?".

"Sí, se puede", le respondió el dirigente sindical.

Y Rodríguez repreguntó: "¿De qué vive?".

"De la jubilación y voy a hacer alguna otra cosa. Estoy haciendo facultad. Empecé a los 50 años. Estoy haciendo licenciatura en Historia. Tengo ganas de hacer algo y aportar –más que por el lado laboral, que viviré de la jubilación– para hacer algo para apoyar a algún sector de la población", respondió Marrero.

El intercambio entre Rodríguez y Marrero generó la crítica del secretario general de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), Gustavo González, quien tildó de " chetita " a Rodríguez por el comentario al dirigente sindical.