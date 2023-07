La decisión de Nacional sobre dar cifras de los pases de Rochet y Cándido que dividió opiniones de hinchas y socios

El Club Nacional de Football tomó una decisión sobre brindar información pública sobre los montos y detalles de las transferencias de sus futbolistas luego de las salidas de Sergio Rochet, transferido a Inter de Porto Alegre, y Cámilo Cándido, cedido a Bahía también del fútbol brasileño, como de las que se realicen en este período de fichajes.

El club decidió no hacer públicas las cifras y darlas a conocer a través de la asamblea de socios que se realiza a fin de año, en la Sede Social de 8 de Octubre, donde se presentan los balances de la temporada.

La decisión causó distintas opiniones en hinchas de Nacional ya que algunos entienden que deben darse a conocer los números, mientras que otros entienden que es algo interno de la institución.

El directivo y tesorero tricolor Gustavo Amoza explicó la política adoptada con respecto a brindar datos.

“Nosotros hemos optado por usar la asamblea y comunicarlo a los socios, porque muchas veces estas cosas se han mal usado, malinterpretado, y termina siendo un problema para todos”, dijo este jueves radio a Carve Deportiva.

“Nadie publica”, agregó Amoza, en referencia a que ningún club da los números de las transferencias de sus jugadores de forma pública.

“Es bastante raro que vos tengas que publicar tus números internos, a cuánto vendes o a cuánto compras, esa es información confidencial para los socios, por eso preferimos nosotros informarlas en la asamblea”, dijo el directivo.

Ante la mención de que Nacional sí había dado los números del pase de Nicolás Marichal cuando se fue a Rusia, en agosto pasado, respondió afirmativamente.

“Si, y eso muchas veces trajo problemas”, dijo Amoza.

“Me parece que es información que no necesariamente tiene que ser pública. Es como que te pegunte a vos cuánto vendiste el auto si el auto es tuyo. No. Informarle a tu familia que son los que le importa”, dijo. “Nosotros lo mismo. Le vamos a informar a los socios en la asamblea, todo como hemos hecho con absoluta transparencia y detalles. Preferimos en este momento no hacer ninguna declaración pública sobre el tema”, agregó Amoza.

Repercusiones en las redes

El tema causó repercusiones en las redes sociales, con hinchas de Nacional que piden información actual y otros que entienden que está bien que el club lo informe de forma interna a sus socios a fin de año.

"Creo que debe ser privada la información, no darle de comer a las hienas. Pero sí que el socio esté comunicado activamente sobre las decisiones que importan. No sé que tanto misterio, todos sabemos que económicamente estamos mal, eso no les da la libertad de ignorarnos", dijo un tuitero que comentó una publicación en Twitter de Pasión Tricolor, el programa partidario donde analizaron el tema y las declaraciones de Amoza.

"Está perfecto! Se informa en la asamblea! Al que no le gusta que se haga socio y se va enterar!", agregó otro en esa misma línea.

"Un desastre. Una falta de respeto al socio", opinó otro sobre la decisión del club.

"Es una estupidez esto. Los socios que no vivimos en Montevideo (y no podemos ir a una asamblea) también somos dueños del club, y también merecemos información", fue otro tuit. "El club es de TODOS los socios. A la asamblea no pueden asistir todos. Él socios los vota y así les pagan… por algo ocultan!!!", dijo otro.

"Los grandes clubes del mundo informan sin problemas y en el momento y acá quieren informar a 300 socios a fin de año, una vergüenza", fue otro comentario.