La decisiva participación de Luis Suárez en la jugada de 12 pases de Gremio que destacan en Brasil

O 2• gol do Grêmio do Prof Portaluppi vs o São Paulo do Prof Dorival:

- SP num 541 em bloco médio

- Jogadores do Grêmio dão no máximo 3 toques

- jogo curto e por dentro

- Se apresenta ao passe, recebe, toca e se movimenta

- Bola pra ultrapassagem do lateral

