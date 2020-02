La docente colorada que dirigirá Formación Docente y técnico del Partido Independiente que suena para Ineed

En las reuniones que mantienen los integrantes de la coalición no solo discuten cambios al anteproyecto de la ley de urgente consideración. La designación de nuevos jerarcas es un puzzle que aún no se completa de armar pero que comienza a mostrar sus primeras piezas. El nuevo gobierno no solo generará transformaciones curriculares y de gobernanza sino que también traerá consigo nuevos nombres para ocupar los principales cargos de la educación.

Según supo El Observador, Patricia Viera será la próxima directora general de Formación Docente y Javier Lasida se posiciona como uno de los miembros de la comisión directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed). A su vez, el asesor en Educación de Alianza Nacional (sector liderado por Jorge Larrañaga), Guillermo Fossati, ocupará un cargo "destacado" y "relevante" en el nuevo gobierno educativo.

Viera es doctora en Educación, vive en Rivera y forma parte del grupo que orienta en materia educativa a Batllistas, el sector del Partido Colorado que encabeza el expresidente Julio María Sanguinetti. Se formó como maestra y, a su vez, realizó la Licenciatura en Educación en la Universidad Católica. Actualmente trabaja en el Programa de Apoyo al Desarrollo de la Investigación en Educación del Centro Regional de Profesores (CERP) del Norte y se desempeña como docente en el Centro de Estudios sobre Políticas Educativas (CEPE) del Centro Universitario Regional Noreste.

La futura jerarca es también investigadora del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y la mayoría de sus trabajos académicos tienen como temática principal la formación docente. Según señala su currículum, maneja cuatro idiomas además del español: inglés, portugués, italiano y francés. Además es hermana del diputado colorado (exsenador y exintendente de Rivera) Tabaré Viera.

Su experiencia laboral también tiene un capítulo en el Parlamento. Viera trabajó entre el 2011 y el 2014 en la comisión multipartidaria de Educación y colaboró en la redacción de la ley de creación de la Universidad Tecnológica (UTEC) y de la ley de creación de la Universidad de la Educación que finalmente no fue aprobada.

Según supo El Observador, las nuevas autoridades de la Administración Pública tienen un perfil marcado: en general, son del interior del país, tienen trayectoria en el sistema educativo y son más reconocidos por sus capacidades técnicas que por su perfil político.

Lasida, por su parte, es uno de los principales asesores educativos del Partido Independiente y pertenece a Eduy21, una organización que reúne a expertos en la materia de distintos partidos políticos. También es doctor en Educación y, a su vez, tiene un máster en Ciencias Sociales. Al igual que el futuro ministro de Educación, Pablo Da Siveira, está vinculado a la Universidad Católica: es el director de la Maestría en Educación de esa casa de estudios.

Lasida sería uno de los tres miembros de la comisión directiva del Ineed, designados por el Poder Ejecutivo tal como lo plantea el anteproyecto de la ley de urgente consideración. Ese cambio en la dirección propuesto por Da Silveira generó críticas de expertos en educación y exintegrantes del instituto que entienden que esa modificación generará mayor "control político" sobre un organismo que debe ser independiente.

Pero además de los otros dos integrantes de la comisión directiva de Ineed, hay otros nombres que aún están vacantes en el nuevo sistema educativo y que se irán conociendo en las próximas semanas. Se sabe que el Consejo Directivo Central (Codicen) de ANEP será presidido por el colorado Robert Silva y uno de los consejeros políticos será el nacionalista Juan Gabito. Resta saber quién será el tercero designado en la cúpula de la educación pública así como quienes liderarán las direcciones generales de Primaria, Secundaria y UTU.