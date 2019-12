Gobierno electo ofreció cargos a los expertos del FA en educación Filgueira y Mir

Ya había pasado una hora del último debate presidencial previo a la segunda vuelta de las elecciones nacionales cuando Luis Lacalle Pou puso sus nombres sobre la mesa. “Dejar ir a (Fernando) Filgueira y a (Juan Pedro) Mir, los encargados del cambio del ADN de la educación, ¿fue un error? ¿Fue una equivocación?”, cuestionó en aquella oportunidad el candidato que luego se convirtió en presidente electo, dirigiendo su mirada al oficialista Daniel Martínez.

El líder opositor quería que el candidato del Frente Amplio reconociera un error de la actual administración y encontró en estos expertos un ejemplo que toca las fibras íntimas de cualquier gobierno progresista: la educación.

Minutos después, el exintendente de Montevideo devolvió el golpe con más fuerza: “Por algo (Filgueira) vota a Daniel Martínez y Mir también y no votan a Lacalle Pou”.

Mientras el frenteamplista seguía con su oratoria, el blanco interrumpió y lanzó: “Los mejores no están siempre en un lado y yo estoy dispuesto a aceptar que buenos hay en todos lados”.

En ese mismo sentido se expresó este sábado en entrevista con El Observador el futuro ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira. “Si creemos que alguien ha hecho bien las cosas no le preguntamos a quién votó o no nos importa saber que no votó a la coalición”, dijo, luego de asegurar que mantendría nombres frenteamplistas en la cartera que va a liderar.

Según fuentes del Partido Nacional, la coalición multicolor fue en busca de Filgueira y Mir para que sean parte del próximo gobierno educativo.

Filgueira, que fue subsecretario de Educación en los primeros meses del actual gobierno, era el nombre deseado para presidir el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), un organismo que, en el último tiempo, estuvo rodeado de cuestionamientos, luego de que se pospusiera la discusión del informe Aristas que da cuenta del estado de la educación media previo a las elecciones nacionales.

Los informantes dijeron que el experto en políticas públicas y referente de Eduy21 cumplía con todos los requisitos que se buscaban para ese puesto: tiene un fuerte liderazgo académico y, sobre todo, su manifestación partidaria lo convierte en opositor y lo dota de mayor independencia política ante un gobierno del Partido Nacional.

Además, tiene un prestigio forjado a nivel internacional como pocos académicos uruguayos. Entre otras cosas, el sociólogo pertenece al think tank del G20, el principal espacio de deliberación política y económica del mundo.

Pero, para pena de los blancos, Filgueira manifestó que no estaba dispuesto a asumir ningún cargo de gobierno por razones ajenas a la política. Según supo El Observador, la negativa se debió al “proyecto de vida” del experto, además de a motivos laborales.

En filas nacionalistas también fueron a conquistar a Mir para que sumara al equipo de gobierno. Según supo El Observador, Da Silveira ha mantenido conversaciones con el frenteamplista en las que le comunicó su intención de que ocupara un cargo en el gobierno de la educación.

Aunque aún no existen definiciones al respecto, desde el Partido Nacional señalaron que están “explorando posibilidades” para que Mir termine incorporándose al nuevo gobierno educativo.

El experto, que también integra Eduy21, se desempeñó como director de Educación en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) en los primeros meses de 2015, hasta que presentó su renuncia por diferencias con la ministra María Julia Muñoz. En la actualidad, Mir trabaja como director del Colegio Nacional José Pedro Varela, una institución privada, laica y bilingüe.

Ernesto Talvi, uno de los principales aliados de la nueva coalición de gobierno, también entiende que estos dos expertos frenteamplistas encabezan la lista de los más capacitados en la materia. “Queremos a los mejores, queremos a los Fernando Filgueira (...) queremos a los Juan Pedro Mir”, dijo el candidato colorado —y continuó con su discurso— cuando presentó, antes de las internas, sus propuestas educativas que, según creía, llevarían al país a una “reforma vareliana del siglo XXI”.

Maestro de escuela

Mir y Filgueira dejaron sus cargos en el Ministerio de Educación y Cultura en octubre de 2015. Mir fue cesado luego de admitir que no se iba a poder "cambiar el ADN de la educación porque no estaban dadas las condiciones en el gobierno de la educación" como Vázquez había prometido, y Filgueira dejó el cargo después. La ministra aseguró luego que "el país no pierde nada" con sus salidas sino que "todo es ganancia para la gente".

Un año después, en una entrevista publicada por el semanario Búsqueda, Muñoz habló sobre Mir y lo acusó de "resentido social" además de ser "un pobre muchacho". Más tarde, en rueda de prensa, reafirmó su opinión agregando que "Mir es un maestro que no dio la talla para el cargo. En los cargos políticos vale la confianza y la capacidad, y en realidad es un maestro de escuela. No estaba capacitado, eso lo demostró la vida". Estos dichos de la jerarca provocaron la respuesta el propio Mir, quien en redes sociales invitó a la ministra a debatir sobre educación y le preguntó: "¿Es necesario embarrar la cancha con agravios personales?".

De todas formas y a pesar de las discrepancias que han manifestado con la conducción de la enseñanza pública, ambos expertos mantuvieron su apoyo al Frente Amplio. Filgueira decidió hacerlo público con una carta que le envió al presidente de esa coalición de izquierda, Javier Miranda. “Sin ser perfecto ni mucho menos, el accionar y los resultados de los gobiernos del FA, muestran, a mi juicio, que el ciclo que va de 2005 a la fecha, ha sido el mejor aprovechado y administrado desde la apertura democrática”, concluyó el texto.