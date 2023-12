La dura frase de Thiago Cardozo para analizar el mal año de Peñarol: "Sabemos el poder que genera ser presidente o tener un cargo en Peñarol"

El golero de Peñarol Thiago Cardozo habló del mal año que tuvo el aurinegro y atribuyó las razones del desplome del equipo en la Tabla Anual y de la derrota en las finales en el Campeonato Uruguayo al "clima político" y al estado de "caos" que generaron las elecciones celebradas en el club. "En un año electoral, creo que Peñarol no ha sido campeón uruguayo", declaró.

"El análisis es muy profundo", dijo Cardozo a Minuto 1 de Carve Deportiva AM 1010 para dar su explicación de lo ocurrido con Peñarol en 2023.

"Hay muchas cosas que mediáticamente no puedo decir porque son para barrer para adentro. En pocas palabras diría que ganó lo mediático y perdió Peñarol, porque es una realidad que en la Copa (Sudamericana) le podés poner los calificativos que quieras (al mal rendimiento del equipo que no ganó uno de los 18 puntos que disputó en fase de grupos), pero si te podías analizar los dos o tres primeros partidos, si bien en Brasil (América Mineiro) nos superaron bien, Millonarios acá y en Argentina allá (Defensa y Justicia) los trámites no fueron lo que el marcador decía. Y acá, en lo local, estábamos muy bien: ganamos dos fechas antes el Apertura, cuando terminó el Intermedio ganamos dos partidos, de los primeros cuatro partidos con Darío (Rodríguez) ganamos tres y perdimos uno que fue muy discutido con Danubio. Por eso puertas adentro decíamos que estábamos bien. En la Anual le sacamos ocho puntos a Liverpool. Veníamos con Alfredo (Arias) trabajando desde noviembre y después pasamos por cuatro entrenadores, perdimos la Tabla Anual en la fecha 12 del Clausura, por lo que estuvimos casi todo el año primeros. Entonces, por un tema de elecciones, por todo lo que genera Peñarol, trataron de desestabilizarnos de cualquier manera".

Consultado por quiénes fueron los que intentaron desestabilizar a Peñarol, Cardozo respondió: "En Peñarol se habla mucho y en un año electoral hablan todos y mismo desde Peñarol hay dos diferentes versiones, porque sabemos el poder que genera Peñarol y sabemos el poder que genera ser presidente o tener un cargo en Peñarol. Capaz que lo que estoy diciendo se lo puede tomar como personal alguna persona, pero es la realidad y es lo que siento".

Foto: Leonardo Carreño.

"Esto no quita que los jugadores somos los primeros responsables de lo que pasó. Damos la cara y lo sabemos. De lo que pasó a mitad de año también: ganamos el Apertura que hacía años no se ganaba. Como hincha de Peñarol estoy de acuerdo con lo que dijo (Diego) Aguirre, de que ahora haya una conexión entre el equipo y la gente. Lo necesita Peñarol. No hay que poner piedras en el camino", manifestó el golero de 27 años.

"Cuando hay caos en cualquier empresa, el caos se traslada. Hicimos una mala Copa, pero en el torneo local, en muchos momentos jugábamos bien e hicimos partidos buenos, pero se trataba de agrandar lo malo. Y eso al plantel le llegaba. Eso no era así antes. Pero en año electoral, creo que Peñarol no ha sido campeón uruguayo. Yo insistía en que lo íbamos a lograr, pero no pudimos", agregó.

"Tuve alguna charla con Nacho (el presidente Ignacio Ruglio), pero no voy a decir lo qué le dije, y fue priorizando el bien de Peñarol. ¿Qué voy a hacer yo si todos sabemos el poder que genera ser el presidente de Peñarol, el poder que genera todo mediáticamente y todos los que quieren estar en el más grande del país? Yo contra eso no iba a luchar y no lo voy a poder cambiar. Me gustaría que para las próximas elecciones tengan más cuidado porque hay un plantel que va a estar jugando y hay que tener cuidado con todo lo que se dice, si de verdad es que todos priorizamos a Peñarol por encima de todo", manifestó el oriundo de Juan Lacaze.

Sobre el balance personal de su actuación, en el primer semestre del año, Cardozo dijo: "En el semestre que jugué salí campeón, con Wanderers (en el Apertura) me hacieron un gol, sino era el golero menos vencido del Apertura. En el Intermedio terminamos ganándole a un equipo muy complicado como era en ese momento Defensor Sporting. Se me fue muy duro, hice partidos buenos e igualmente se seguía hablando. No sé si por ser golero de Peñarol y además el capitán, se fue excediendo por demás. Sentí que hacía partidos buenos, pero entre semana perdíamos por la Copa y yo salía a hablar y salía mi cara muy visible, se me fue muy duro por demás".

Cardozo tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2024, pero expresó que buscará su salida de Peñarol y que esta vez no aceptará quedarse a pelear por el puesto como ya hizo a mitad de año cuando llegó Guillermo De Amores y perdió la titularidad: "La realidad es que tengo un año de contrato con Peñarol, pero la salida puede ser una posibilidad por cómo se dio el año en Peñarol, por las aspiraciones personales que yo tengo. Puede ser perfectamente una posibilidad salir".

Consultado sobre la posibilidad de que Peñarol traiga un golero (este viernes surgió nuevamente el nombre del panameño Luis Mejía) y de que se quede a pelear por el puesto, Cardozo respondió: "No creo, no creo. La verdad que no he tenido una comunicación oficial con el club, pero ya había tomado la decisión a mitad de este año de salir por un montón de temas que se dieron. Lo de Chile no salió por un tema de papeleo. También tuvo otras propuestas. Por cómo se dio todo a mitad de año, que habíamos sido campeones, donde el rendimiento en el ámbito local fue muy bueno y en lo internacional muy malo, pasando raya, sabía que iba a venir un arquero, pero me la jugué a la competencia. Las cosas no se dieron en lo personal como quería, pero a fin de año, independientemente de lo que quiera el club, voy a buscar una salida. Tendría que volver el 5 de enero, hablar con el entrenador o con quien tenga que hablar, poner todas las cartas arriba de la mesa, y ahí decidir".

Rodrigo Lubetkin es actualmente su representante: "Ya tuvo contacto de un equipo del medio local y lo estamos definiendo. Busco jugar, sumar minutos, volver a estar bien adentro de una cancha que es lo que me hizo feliz. En el primer semestre de este año no tengo nada para cuestionarme, ganamos el Apertura dos fechas antes. Después se metió lo de la Copa que un poco por ser el capitán y liderar el equipo junto con otros compañeros, es normal en un equipo grande donde el año fue electoral, y se sabe todo lo que se vive en un equipo grande en un año electoral, fui una de las cabezas a rodar. Lo que priorizo ahora es jugar".