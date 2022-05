La elaborada pregunta de Morena Beltrán y la irónica respuesta de Riquelme de seis segundos

El vicepresidente de Boca Juniors dejó mucha tela para cortar en la entrevista que le dio a Equipo F que se emite por ESPN.

Riquelme respaldó públicamente al colombiano Sebastián Villa, acusado recientemente por abuso sexual agravado y privación de libertad.

"De Villa no tenemos más que palabras de agradecimiento. Nunca se tiró en la camilla, nunca dejó de entrenar. Como profesional me saco el sombrero. Luego, lo que pasa fuera de la cancha es otro tema”, expresó Riquelme. “Es una maravilla verlo que hace dos años y medio no falta a un entrenamiento. Es un atleta. Su crecimiento depende solo de él", agregó.

Riquelme también respondió una pregunta de la periodista Morena Beltrán quien le dijo estar "sorprendida" por la clase de volante central que él pretende para Boca Juniors.

Tras una larga exposición, Riquelme se limitó a responder: "No, yo creo que el volante central, el 8, el 10, el 7, el 9 y el 11 tienen que parar la pelota y dársela al del mismo color".