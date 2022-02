La empresa que compró la tecnológica uruguaya Kona pasó a ser un unicornio

La empresa argentina que compró la tecnológica uruguaya Kona en 2021 se convirtió en unicornio. Miguel Santos -fundador de Technisys-, vendió la compañía a SoFi Technologies por US$ 1.100, según informó The Wall Street Journal.

Santos fundó su compañía hace más de 20 años con el objetivo de proveer soluciones de banca digital para bancos. Desde entonces, Technisys creció de forma sostenida, y este martes fue comprada por la gigante tecnológica SoFi que cotiza en Nasdaq. “El proyecto que nos acercaron es espectacular y acelera todos los planes que ya teníamos. Nos pusieron enfrente una oferta alucinante”, dijo Santos a Infobae.

La idea es que Technisys siga como una compañía independiente, sirviendo a todos sus clientes pero en una mayor escala. "Yo me quedo en la compañía", aseguró el fundador. "No me voy a perder la oportunidad tan grande que tenemos por delante", añadió.

Para SoFi Technologies, Technisys es una compra interesante porque construyó "un negocio atractivo y de rápido crecimiento" con una tecnología estratégica única que todas las empresas líderes de servicios financieros necesitarán para seguir el ritmo de la innovación digital.

"La adquisición de Technisys es un componente esencial para ofrecer nuestra experiencia de ventanilla única digital”, dijo el director ejecutivo de SoFi Technologies, Anthony Noto.

Según el acuerdo de fusión definitivo los accionistas de Technisys recibirán una contraprestación total de 84 millones de acciones ordinarias de SoFi Technologies. Estas acciones tienen un valor agregado de US$ 1.100 millones en función del precio promedio ponderado por volumen de las acciones comunes de SoFi Technologies para el período de 20 días de negociación que finalizó el 15 de febrero de 2022.

El impacto en Kona

Los uruguayos Diego Cibils y Santiago Cotto fundaron Kona en 2015 como una banktech -empresa de inteligencia artificial que se une a los bancos para innovar en experiencias para el cliente-.

El 15 de marzo de 2021 la empresa uruguaya fue vendida a Technisys. Si bien la venta de la tecnológica uruguaya fue total, el equipo se mantuvo igual, así como sus contratos y sus clientes. "La diferencia es que ahora tenemos el apoyo de una empresa más grande que nos va a permitir llegar a lugares a los cuales no llegábamos”, dijo Cibils en una entrevista con El Observador cuando vendió su compañía.

Ahora que Technisys fue adquirida por SoFi Technologies, Cibils se mantiene en la misma línea. "Es una noticia espectacular", afirmó a Café & Negocios. Ahora, el equipo de Kona se posiciona dentro de un grupo tecnológico más grande por lo que la posibilidad de llevar los servicios de la empresa a más clientes es mayor. Es un paso más en el crecimiento de la empresa.

"Se nos abren más puertas para seguir cumpliendo nuestro objetivo", dijo Cibils.

En esta nueva adquisición, los socios de Kona van a encargarse de desarrollar los canales conversacionales en banca. Eso significa que llevarán toda la experiencia del equipo a SoFi Technologies y su amplia cartera de clientes. "Se le agregan más recursos a la unidad para poder ejecutar más rápido nuestra visión", explicó Cibils.

SoFi Technologies es una empresa valuada en US$ 9.000 millones, por lo que su poder de llegada es grande. Por su lugar dentro del grupo, Cibils espera un crecimiento vertiginoso de los servicios que ofrecen los socios de Kona.