La escritora Ida Vitale recibió el Gran Premio Nacional a la Labor Intelectual

La escritora, poetisa, ensayista y traductora Ida Vitale recibió el Gran Premio a la Labor Intelectual este viernes en una ceremonia en el Palacio Taranco. El premio es otorgado una vez cada tres años y premia a las figuras más destacadas del Uruguay.

"Ningún sobresalto mayor que el de recibir un premio por algo que nos consta resulta siempre menor, o menos logrado, que como lo hubiéramos querido", dijo la uruguaya de 98 años luego de agradecer a las autoridades de al cultura y los 16 miembros del tribunal por el reconocimiento.

"Sabemos la medida de lo que pretendemos o pretendíamos y sabemos la medida de lo que finalmente resulta, y al fin sabemos que es más seguro que la vida no nos alcance para llegar a ese fin que nos prometíamos. Aunque sin dejar de verlo como un imposible, uno sabe que no da nunca la medida de lo que la generosidad de la gente espera", sostuvo Vitale.

La escritora, integrante de la llamada Generación del 45, recordó al momento de recibir el premio a aquellos intelectuales "muy queridos" que no llegaron a recibirlo. "En otras épocas no tan buenas hubo gente que mereciéndolo no llegó a recibir ese honor que yo siento inmerecido", dijo.

Finalmente, y a manera de agradecimiento, la escritora eligió -al azar- dos de sus poemas. "Uno aspira a cumplir con un privadísimo fin: esperar a hacer algo, que no vamos a averiguar como resulta pero que siempre esta muy per debajo de lo que uno hubiera querido, para corresponder al menos a la generosidad de los que esperan", añadió. Luego de pasar las páginas de un tomo de su Poesía reunida que abrió sobre el atril hizo una lectura, que se puede visitar en la página de YouTube del Ministerio de Educación y Cultura, de Invernadero y A toro pasado.

Invernadero

La primera emoción

fue el olor de la tierra

mojada, oscura y fría

en un mundo vidriado.

En sus tiestos, las plantas

desconocidas, nuevas,

me miraron de pronto

como seres benignos

que pedían respeto

dándome su cariño.

Voy por un nuevo reino

donde un zarcillo avanza

y se prende en mi mano,

y todo es muy distinto

y es fragante el helecho.

Pero es hosco este abuelo.

A toro pasado

Ahora es ayer, cuando te imaginabas

contra la gala real del cielo abierto,

en calma. Ahora sí, ya has llegado

al mercado del inútil saber.

Inesperados ámbares rezagan

un fósil de otro tiempo, llegan sueños,

recuerdos analgésicos, sensatos,

pero sólo algo como algas queda

escurriendo de manos que ignoraron

siempre el arte de asir el bien que huye.

Abrumado lo que se creyó a salvo,

sin fe ya esperas lo poco que resta.

El Gran Premio Nacional a la Labor Intelectual, otorgado cada tres años por el gobierno nacional, destaca "a quien se haya destacado por su excelencia, creatividad y contribución a la cultura nacional en cualquiera de sus disciplinas" y está regulado por ley. En ediciones anteriores fueron galardonados el poeta y músico Washington Benavides, la poeta Circe Maia y el historiador José Pedro Barrán entre otros intelectuales. El último en recibirlo, en 2018, fue el antropólogo y escritor Daniel Vidart.

Vitale es la escritora uruguaya viva con mayor reconocimiento a nivel mundial. Ha recibido algunos de los premios internacionales más relevantes en el mundo de las letras. En 2018 hizo historia cuando se convirtió en la primera mujer uruguaya en recibir el Premio Cervantes, el mayor reconocimiento de la literatura en castellano. También recibió la medalla de la Orden des Arts et des Lettresado, el Premio Max Jacob, el Federico García Lorca, el Reina Sofía y el Alfonso Reyes.

A fines de 2019 Uruguay, que históricamente había quedado rezagado en cuanto a los reconocimientos hacia la poetisa, ensayista y traductora, le entregó a Vitale la medalla Delmira Agustini "por su aporte destacado a las artes y la cultura del país".

"Hoy estamos haciendo un poco de justicia. Ida no había ganado el mayor premio intelectual del país. Nos la estábamos perdiendo", dijo el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira.