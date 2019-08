La evolución de las redes sociales en Uruguay

Por Sofía Del Pino, Digital Account Manager en Havas y docente invitada en Senpai Academy

¿Hay alguna afirmación más real que: “Las Redes Sociales evolucionan constantemente”? Ustedes tendrán sus convicciones con respecto a esto.

Facebook, Instagram, Twitter y Snapchat no dejan de sorprendernos con avances, a veces hasta imperceptibles a simple uso, pero que ciertamente ahí están. Facebook pasó a ser una red enfocada en conectar personas, a ser una red en la que las empresas y negocios han encontrado una plataforma de venta y promoción de sus productos. Instagram, una red meramente de fotos, armonía, belleza, a una red para compartir momentos que duran un máximo de 24 horas y hasta una plataforma que permite tener una tienda, al gran estilo Facebook. Twitter, basado en el microblogging, si bien no abandonó su esencia, dio el brazo a torcer con sus 140 caracteres y pasó a permitir un máximo de 280, dejó de contar a los links y a las imágenes como caracteres, permite a los usuarios ver el contenido que sea más acorde a sus intereses, sin el orden cronológico y teniendo ahora más un uso informativo que otra cosa. Snapchat se enfocó en su fuerte, la realidad aumentada, los filtros, las voces, lo visual, lo breve.

Así como las redes evolucionan, también lo hacen sus usuarios y ellos van rotando entre unas y otras. Por un tiempo todos somos fieles a una, pero cuando la otra larga algo nuevo, nos movemos. Sobre todo el público más joven, que si bien le gusta y está acostumbrado a la exposición, elije muy bien cómo y con quienes quiere exponerse e interactuar, por lo que busca siempre estar donde están sus pares y no sus padres :D (o tíos, o abuelos, o primos mayores, etc.) Además, buscan esas redes que les den formatos atractivos en los que puedan expresarse, en ese lenguaje tan particular que a veces se nos escapa a los que tenemos algunos añitos más.

Antes de pasar a los números quiero dejar algo en claro:

Cada red tiene su forma de hablar y eso es primordial a la hora de evaluar una estrategia de Marketing Digital. Las cantidades de usuarios son inmensas, pero no por eso nuestra marca tiene que estar en todos lados, ni nosotros como usuarios. Cada red tiene su forma de hablar, de interactuar, de comunicar, nuestra marca también y nuestros consumidores también. Dicho esto… seguimos.

Trayendo un poco esos cambios a Uruguay, según Hootsuite en enero de este año estábamos en la siguiente situación (los números representan usuarios activos mensuales aproximados):

Facebook: 2.5 millones (mujeres: 52%, hombres: 48%)

Instagram: 1.3 millones (mujeres: 56%, hombres: 44%)

Twitter: 495 mil (mujeres: 35%, hombres: 65%)

Snapchat: 427 mil (mujeres: 68%, hombres: 29%)

LinkedIn: 740 mil (mujeres 51%, hombres: 49%)

Estos totales no son todos frutos de un crecimiento, hay algunos que son fruto de fluctuaciones y otros más bien de decrecimientos.

Facebook, hace casi 3 años que viene bajando cantidad de usuarios a nivel mundial, pero para su alegría, Instagram crece a pasos agigantados año a año y cada vez ofrece más formatos y herramientas para una utilización óptima. Twitter por su parte, baja y sube, del 2017 al 2018 bajó la cantidad de usuarios, pero del 2018 al 2019, aumentaron; probablemente sean usuarios desencantados de otras redes o personas que están buscando el real time y la información. Snapchat, la red del fantasmita, después de una gran baja el año pasado, ahora tuvo un subidón… ¿Qué pasó? No sabemos… Las edades de los usuarios siguen siendo las que rondan entre los 13 y los 25 años, pero está captando más de los que rondan los 25. Será que mejoró sus “lenses”, puede ser…

¿Qué se viene?

Tik Tok. Esta red de creación de contenido audiovisual que permite darle rienda suelta a la expresión y a la creatividad ya está instalada en el mundo y en Uruguay. ¿Se puede hacer publicidad? Sí claro… aunque todavía sale un poco caro para los presupuestos que caracterizan a nuestra industria. Pero más allá del dinero a invertir, es un segmento muy específico, no es para todas las marcas, sino para que las que ofrecen un producto acorde a ese público y con esa onda. Pero que se viene, se viene.

¿Ustedes son de los fieles? ¿O no?

Sobre esto y más podés aprender en nuestro curso Social Media Strategist. Inscripciones abiertas para los comienzos de agosto... ¡los últimos de 2019! Conocé Senpai Academy y pasá al siguiente nivel.