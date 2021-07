La exportación de energía a Brasil voló en el semestre: los millones de dólares que facturó UTE

El primer semestre de 2021 cerró con muy buenos números para la exportación de energía eléctrica, y eso representó ingresos extras para la caja de UTE. La mayor parte de la demanda vino desde Brasil. El país norteño ya había comprado energía en los primeros dos meses del año, y volvió a hacerlo de manera significativa desde junio debido a la fuerte sequía que afecta a la parte sureste y centro-oeste de su territorio.

“Brasil tiene los lagos bajos. Los lagos de ellos son plurianuales y tienen capacidad de almacenamiento de dos, tres, cincos años. Hace bastante que vienen con un déficit hídrico al igual que nosotros. La diferencia es que como acá tenemos eólica y solar igual tenemos agua en los lagos, nos está yendo relativamente bien y podemos exportar. Ellos están deficitarios y tienen que comprar”, explicó a El Observador el gerente de la Administración del Mercado Eléctrico (ADME), Ruben Chaer.

En lo que va de 2021 las ventas a Brasil totalizaron 653 gigavatios hora (GWh). De esa cantidad, alrededor de 200 GWh se exportaron en junio y el resto fue principalmente en enero, febrero y lo que va de julio. El año pasado a esta altura del año iban apenas 26 GWh vendidos a ese mercado.

Un aspecto relevante de la ecuación son los precios a los que se está comercializando. Por ejemplo, esta semana, los precios ofrecidos a Brasil van entre US$ 95 y US$ 200 MWh. En promedio las últimas operaciones han sido a valores de entre US$ 130 y US$ 150 MWh aproximadamente, lo que significan entre US$ 80 y US$ 90 de ganancia por MWh.

Si bien hubo un aumento significativo en el volumen comercializado, Chaer también destacó que en el último año han mejorado “muchísimo” las formas de intercambio, con un mecanismo que ahora es más flexible. Según explicó, en la actualidad se hace una oferta semanal, pero Brasil toma a partir de volúmenes y precios que se ajustan todos los días en función de la disponibilidad que tenga Uruguay. “Podemos vender sin comprometernos de repente a perder plata”, dijo.

La presidenta de UTE, Silvia Emaldi, informó días atrás a La Diaria que en los primeros seis meses del año los ingresos por exportaciones fueron de unos US$ 125 millones, que en su mayoría correspondieron a ventas realizadas a Brasil. “Estamos exportando a tope los 570 megavatios que nos permiten nuestras interconexiones, que tenemos dos, una en Melo, de 500 megavatios, y otra en Rivera, de 70 megavatios”, agregó.

Las proyecciones de ADME apuntan que hasta la primavera Brasil seguirá comprando a buen ritmo y a precios de entre US$ 120 y US$ 130 por MWh. En verano suelen ser meses de lluvias en la zona sureste, por lo que la situación de las represas del país vecino podría mejorar y acotarse la demanda.

Por otro lado, Chaer informó que también se está generando demanda de energía desde Argentina y que se está comercializando a “buen precio”. “Con Argentina han mejorado las relaciones de intercambio. Cuando eran excedentes que venían de eólica te decían que el techo era de US$ 25, US$ 27 por MWh. Ahora, al aparecer Brasil que también nos compra en realidad es muy poco lo que se puede decir que son excedentes de eólica, porque se pueden colocar en otro lado. Al final siempre se está colocando agua que se podría embalsar y vender al otro día. Son pocos los momentos que se están vendiendo excedentes no guardables”, explicó Chaer. En lo que va del año se vendieron a ese destino 217 GWh.