La forma de hacer agronegocios más innovadora tiene el sello de ADP

El objetivo era claro, llegar con la producción local al mundo de forma directa. En el año 2003 el ingeniero agrónomo Marcos Guigou se asoció con el productor agrícola argentino Gustavo Grobocopatel, y juntos fundaron ADP -Agronegocios del Plata . Hoy, 20 años más tarde y con la totalidad de la empresa bajo su dirección, Guigou, director ejecutivo, celebra el camino recorrido y avizora grandes desafíos en el futuro del sector productivo.

¿Cuál diría que es la clave para la permanencia y el crecimiento de la empresa a lo largo de estos 20 años?

No sé si hay una clave, hay algunas características de la empresa que han sido muy fuertes para la permanencia y tienen que ver con cómo insertarnos en un negocio que es muy fuerte, importante y tradicional para el Uruguay que es la producción de alimentos y de energía para el mundo. Creo que una de las claves es haberla hecho con una visión que puede ser un poco distinta a la tradicional, que pone mucho foco en el cambio, la tecnología y la innovación permanente. Esas características han sido más que importantes para que estos 20 años sigan encontrando una empresa- y yo lo digo desde un lugar muy subjetivo-, cada vez más fuerte y presente; y que no hayamos desaparecido ni nos hayamos diluido en estos años porque realmente, los cambios que ha habido en 20 años en Uruguay, en el mundo y en el negocio han sido enormes. En ADP - Agronegocios del Plata tenemos vocación por la innovación, por armar equipo con personas que tienen la decisión de cambiar si vemos que es necesario.

ADP

Marcos Gigou

ADP - Agronegocios del Plata tiene una fuerte impronta tecnológica y de innovación. ¿Cuál es la visión que los llevó a apostar por ese camino?

Primero hay una vocación personal. Las empresas las hacen personas, no solo los fundadores o quienes dirigimos, sino cada uno que es parte del equipo e incluso las demás empresas que forman parte del ecosistema. Pero sin dudas la vocación de innovar es un gusto y una necesidad personal, me apasiona hacer las cosas de diferente manera y eso ha influido en la organización. Quizás estamos haciendo las mismas cosas, estamos produciendo carne y granos, que es algo que tiene miles de años. Pero, en el camino nos encontramos con desafíos que resolvemos de manera innovadora y que se potencia porque los demás también se entusiasman con eso. Hay una frase que me gusta mucho y que nos acompaña desde el inicio que dice: ‘el conocimiento no es suficiente, hay que aplicarlo; y el deseo no es suficiente, hay que hacerlo’. Esta frase pone el foco en que somos nosotros los que provocamos un mejor desarrollo de nuestra actividad, no solo económico, sino con un mejor impacto en la sociedad. Por ejemplo, hace 20 años todos los temas ambientales que hoy están tan a flor de piel no eran tan importantes como hoy. Entonces, cómo hacer una producción cada vez más eficiente y, a la vez, que atienda esa realidad, es un desafío de innovación. Si nosotros siguiéramos haciendo agricultura con laboreo o arado de rejas sería, desde mi punto de vista, inviable hoy desde lo económico hasta ambiental. Lo que hoy se hace de una manera, mañana lo tenemos que cambiar y para eso se necesita una actitud y una vocación de cambio en los equipos de trabajo, necesitamos reaprender las formas de hacer. Esto no es fácil en ningún lado por eso es necesario tener una cultura del cambio en la que los integrantes incorporen esa apertura a la transformación y estas se ejecuten de manera orgánica y rápidamente. Eso también es competitividad.

¿Cómo podría describir al ADP- Agronegocios del Plata de los comienzos en el 2003 y al de 2023?

La empresa cuando arrancó era una sociedad con una familia argentina. El objetivo personal que motivó a la fundación de la empresa era llegar con nuestra producción al mundo directamente, y eso exigía volúmenes importantes, que quizás los teníamos, pero también requería del know-how del negocio de exportación y de relaciones con las empresas que manejan los negocios. En ese momento, no tenía esas herramientas en mi caja. Podía comprarlas, podía abrir, probar y cerrar, o podía asociarme con alguien que tuviera más fortalezas en esa área. Ese fue el camino que nosotros elegimos, entonces en el arranque de la empresa tuvimos mucha turbulencia porque éramos dos socios que veníamos quizás con producciones similares como soja y trigo, pero estábamos en diferentes países y visiones del negocio distintas. Fue una época muy creativa, turbulenta y de crecimiento rápido. La escala de Argentina y la de Uruguay son muy distintas, lo notamos en muchas cosas. Después nos pudimos amalgamar hasta llegar a un modelo donde la empresa en Uruguay tenía un componente local muy fuerte, por ejemplo, en el desarrollo de las rotaciones agrícolas. Hoy te diría que la empresa tiene una impronta muy importante por sí misma, tiene una estructura en su organización que es muy característica, que toma lo mejor de aquel inicio y que tiene una forma de hacer los negocios y de pensar las nuevas decisiones y oportunidades que es fiel a la marca y a la cultura uruguaya.

¿Cómo interaccionan agricultura, ganadería y comercialización de semillas ?

Podría decir que el motor de arranque es la agricultura, sin dudas. Nosotros sentimos que genera una energía en los sistemas muy alta. Esa “energía química” fluye hacia otras actividades y las conecta. Son granos que la gente consume, granos que se transforman en aceite para el consumo o para combustible, granos que se transforman en alimentos para la ganadería, subproductos que tienen valor en la industria. A partir de la agricultura se van generando otros negocios. El tema semillas siempre nos ha parecido fundamental porque en ellas podemos transmitir e incrementar el potencial de la agricultura, y también podemos tener más efectos sobre los aspectos que hay que cuidar en las plantas relativos a la sanidad de las mismas o calidad del grano producido. El progreso genético de la semilla y el acompañamiento de estas con avances tecnológicos en nutrición y protección vegetal es un tema fundamental para nuestra propia producción, y entendemos que también lo es para nuestros clientes. Estamos en un camino de buscar más potencial productivo, más uso de energía sol y agua disponibles para transformarlos en materia orgánica y eso significa también que hay más oportunidades para los demás productores, no sólo de crecimiento productivo, sino de relación con aquellos que están haciendo el mismo negocio que nosotros al lado y que queremos que sean nuestros socios en algún punto. La ganadería es el tercer paso, no por eso menos importante. Es la captura de una realidad, Uruguay es un país ganadero desde hace siglos y también es un negocio que cambió mucho. Nosotros sentíamos que esa energía generada en la producción agrícola, tenía mucho espacio para ser colocada en el negocio ganadero y por ahí vino la integración. Nuestra ganadería en general se basa en utilizar granos para el último tramo del engorde de los animales y ha sido un proceso muy interesante.

¿Cómo visualiza a ADP - Agronegocios del Plata en los próximos 20 años?

Me la imagino como una empresa muy potente. En los negocios a veces pasa que parece que no hay más para hacer, pero la verdad es que nosotros nos encontramos en un momento en el que vemos que las oportunidades hacia adelante para ADP - Agronegocios del Plata en Uruguay y ojalá también en el exterior son muy grandes. Creo que va a ser una empresa que va a mantener la energía, la capacidad de cambio y vitalidad que ha tenido en los primeros 20 años. Las posibilidades de cruzar cadenas de valor entre diferentes industrias que parecían totalmente alejadas es enorme en este momento, y todo tiene que ver con la captura de CO2, que es nuestra especialidad. Tenemos muchos proyectos pero lo cierto es que lo que ocurra en el 2043 tendrá que ver con las personas que hoy están tomando el liderazgo del negocio y “creando el camino”.