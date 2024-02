La fórmula de un youtuber uruguayo para llegar a tener 40 millones de suscriptores y ser de los más populares del mundo

Apareció en la lista de los youtubers que más crecieron en 2023. Siempre piensa en cómo ser mejor. Trabaja día y noche mirando métricas para encontrar la fórmula de crecimiento.

Se llama Federico Vigevani, es uruguayo y recientemente ha logrado vincularse con el que él llama "el Messi de los youtubers".

Empezó en 2014 haciendo bromas callejeras con dos amigos en Montevideo. El canal, que se llamaba Dosogas, creció a un ritmo vertiginoso en poco tiempo, pero luego por diferencias con el resto de los integrantes, Vigevani siguió solo.

En 2016, decidió emigrar a México, donde empezó a realizar contenido que es visto por millones y millones de personas. Su meta: no parar de crecer hasta convertirse en el youtuber más visto de habla hispana. Hoy supera los 40 millones de suscriptores.

De algunos de estos temas, habló con El Observador.

En 2023 generaste 21.344.914 nuevos suscriptores, un 464% más que el año anterior. ¿Cómo se explica este crecimiento?

-Me mudé a la casa en la que estoy actualmente viviendo. Vivía en un apartamento, que si bien era bastante amplio, la verdad es que no me daba la chance de poder expandir mis ideas creativas. Estaba muy limitado. Entonces me mudé a una casa que tiene un jardín gigante en la que puedo hacer tipo todo tipo de videos que quiero. Además, justo este año empecé con un contenido de terror que la verdad explotó. Alguno de ellos llegaron a 30 millones de vistas y a la gente le fascina. Cada vez que subo algo de eso a la gente le encanta. Fue una mezcla de esas dos cosas y de subir más Shorts (contenido efímero dentro de YouTube). Eso también hizo que los creadores este año crezcan mucho más porque la gente se suscribe más fácil cuando ve un short que cuando ve un video largo de YouTube.

¿Este cambio de estrategia tuvo un impacto en tu equipo de trabajo? ¿Cuántos son ahora?

En 2022 tenía solamente a dos editores. Ellos mismos me ayudaban con mis ideas creativas. Después de mudarme, contraté a tres editores. Uno de los dos editores que que tenía pasó a ser mi productor y el otro jefe de edición y director. También contraté a un asistente de cámara. Somos siete en total (contándose a él).

Estoy pensando ya de contratar a otro editor y a un asistente más porque la verdad a veces no nos dan los tiempos y nos hace falta más gente. Todo ha crecido muchísimo y la verdad hay que tomarlo lo más serio posible.

Según Vigevani, lo más complicado de las redes sociales y particularmente de YouTube es mantenerse.

–¿Por qué es difícil mantenerse?

–Las redes sociales todo el tiempo están cambiando. Los gustos de la gente van cambiando y todo es rapidísimo. Entonces hay que adaptarse a lo nuevo y estudiar bien lo que la gente quiere. Yo siento que cada año esto va creciendo más y más. Y es muy importante juntarte con la gente adecuada y que te lleve por el buen camino y tengan las mismas metas que vos.

–Hace poco, el youtuber uruguayo que creó el canal Mundo N, enfocado a temas de Nintendo, contó a El Observador que estaba enojado con la plataforma porque se sentía que era esclavo del trabajo y se pasaba editando videos. ¿Vos cómo te sentís respecto a la plataforma?

–A mí siempre YouTube me encantó. Google me puso una chica que cuando tengo una una duda o un problema de monetización o lo que sea, le escribo a ella y me ayuda. Siento que eso es bueno porque siempre tenés un respaldo.

Lo que él dice de que se siente un esclavo puede ser. Porque YouTube, como cualquier red social, si vos no subís videos y estás inactivo, te castiga en cuanto a vistas.

En un momento subía videos diarios y en una semana me pasó que no subí como por cuatro días y la vistas bajaron muchísimo. Todo va en la constancia y en la originalidad de los contenidos.

Sí, es verdad: hay que estar a full. Es medio complicado dedicarle la mitad del tiempo a YouTube y la mitad de tiempo a otra cosa. Siempre tengo tengo la mentalidad de querer ser el mejor en esto. Tengo esa como ambición de todo el tiempo crecer, crecer y crecer. Me emociona mucho el futuro de ver a cuánto puedo llegar.

–¿Y qué esperás a futuro? ¿Qué cosas nuevas se vienen?

–Un sueño que me gustaría cumplir algún día sería producir una película de terror. Creo que ese es el paso más más alto, obviamente. Una buena película bien producida. Para este año, tengo en mente seguir haciendo lo mismo. Quiero hacer videos pero con un poco más de producción. Cada año me planteo invertir más en los videos: siempre veo qué puedo comprar. Si uno no le invierte a los videos está complicado. La gente todo el tiempo quiere ver cosas aún mejores y cosas nuevas.

–¿Hay algunas premisas básicas que tengan tus videos en cuanto a la forma de hablar, a la edición o al contenido?

–Lo que tiene que tener es diversión y alegría. Siempre intento dar algún mensaje positivo. Me siguen bastantes adolescentes y niños, entonces siempre intento no decir malas palabras, que eso para mí es muy importante. Hoy en día los chicos cuando ven algo en internet siempre lo lo replican. Siempre reflejo lo que es la amistad, la familia y la diversión.

Los shows de Vigevani y su plan de expansión

Vigevani también ha realizado shows. En Uruguay, el último que hizo fue en el Teatro de Verano con un espectáculo para más de 10 mil personas el año pasado. También en México anunció un show en el Auditorio Nacional. Pero su objetivo grande de 2024 es expandir su canal a otros mercados, principalmente al de Estados Unidos.

–¿Cómo vas a hacer para ingresar en el mercado de EEUU?

–Ya tengo un par de colaboraciones para hacer este año con unos youtubers de allá. El primer paso es conquistar el mercado latinoamericano con habla hispana. Después es llegar al mercado de Estados Unidos que es el más complicado porque los estadounidenses solamente ven contenido en inglés. En Latinoamérica YouTube no paga tanto como para Estados Unidos", confiesa.

–Hay cada vez más informes y e incluso documentales que relacionan cómo las redes sociales pueden impactar en la salud mental de las personas. ¿Cómo lo vivís vos?

–El tema de la adicción de las redes es un tema importante porque cada vez hay más redes sociales y más cosas que mirar. Todo el tiempo hay cosas nuevas y nunca se acaba. En mi caso, debo estar viendo contenido todo el tiempo, tengo que estar analizando el público y viendo qué es lo que está en tendencia.

Pero sí llega un momento que te saturás de tanto video, tanta cosa (...) Me pasa de noche, cuando me voy a acostar que me agarra un poco de ansiedad, insomnio y empiezo a ver TikTok y videos de YouTube. Es algo que debería cambiar porque está bastante mal. Usar mucho el celular de noche antes de dormir. Sí intento hacer un balance entre no enviciarme tanto y estudiar las redes.