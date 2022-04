La franqueza de Danielo Núñez: "Hay que traer jugadores que hagan goles, que nosotros no tenemos"

El director técnico de Cerro Largo, Danielo Núñez, fue entrevistado por VTV Plus luego del empate del viernes 0-0 ante Defensor Sporting en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado y habló del presente de su equipo con mucha franqueza.

Cerro Largo marcha último y es el equipo que menos goles a favor ha convertido y al que más le convirtieron.

“Primero, hay que traer jugadores que hagan goles, que no los tenemos. Si no hacés goles, estás expuesto permanentemente en función defensiva, porque la pelota va y vuelve. Tenemos que traer jugadores que hagan goles. Cerro Largo se ha caracterizado por tener buenos centrodelanteros y todos goleadores: Sebastián Sosa, Jonathan Dos Santos, Di Giorio, futbolistas que llegaron e hicieron la diferencia rápido. Hoy no los tenemos y lo estamos pagando caro”.

Y añadió: “Perdimos a 22 jugadores del plantel anterior, es el proceso que más futbolistas ha perdido. Y los que han venido llegaron muy mal, les ha costado ese equilibrio que no conseguimos en los primeros partidos. La presión de jugar partido a partido y estar necesitado de resultados, a veces te juega en contra. Estamos allá abajo, pero hay poca diferencia con los que están en el medio. Hay que tratar de terminar con la mayor cantidad de puntos este campeonato y tratar de traer jugadores que nos den esa diferencia que necesitamos para la segunda parte del año”.

Respecto al resultado ante los violetas, indicó que “como se planteó el partido y sabiendo que era un rival duro como son todos, en el segundo tiempo como que renunciamos un poco a la ofensiva. En el primer tiempo me gustó el equipo, no fue protagonista como pensamos, pero creó chances en el arco rival, no pudimos encontrar el gol y después fue muy parejo, muy dividido, muy sucio todo, cada situación de juego muy conversada, se detiene mucho el juego. Pero como veníamos nosotros, es un golpe anímico favorable para lo que se viene. Nos ha costado mucho este proceso, este equipo ha sido uno de los equipos a los que le fue más difícil lograr la puesta a punto y el equilibrio”.

