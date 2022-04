El desconcierto de Peñarol: Bengoechea le dijo a los dirigentes que no le encuentra explicación al mal momento

Son días de malas en Peñarol desde el punto de vista futbolístico. Las cosas no salen en la cancha y los resultados son adversos, tanto en la faz local, como en la internacional.

Luego de haber jugado un partido muy pobre contra Colón de Santa Fe y cuando al menos rescataba un punto por un golazo de Pablo Ceppelini en una de las poquísimas llegadas con las que contó el equipo comandado por Mauricio Larriera, en la última jugada y tras un lateral, llegó la derrota.

Fue de esas derrotas que dolieron porque a ningún equipo profesional le gusta que le conviertan un gol de esa manera, está trabajado en este caso, en Los Aromos. Y, además, la jugada es clara, ya que van tres jugadores sobre la marca de un adversario, mientras hubo otros que eran meros espectadores en la entrada del área muy cerca del autor del gol, como, por ejemplo, el capitán Walter Gargano, quien normalmente es quien se pone a sus compañeros al hombro.

Fue un error de esos imperdonables en el mundo del fútbol y eso llevó consigo que Peñarol comenzara perdiendo en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, luego de una jugada insólita.

Además, se trata de una llave muy pareja junto a los clásicos rivales paraguayos, Olimpia y Cerro Porteño, por lo que, ese gol recibido, puede costar carísimo.

En Peñarol todos lo tienen claro, desde el primero al último de los jugadores y ni que hablar del cuerpo técnico que encabeza Larriera.

Este jueves se llevó a cabo la sesión del consejo directivo del club y allí hubo autocrítica.

El director deportivo, Pablo Bengoechea, como es habitual, fue quien comenzó hablando justamente de la parte deportiva delante de los consejeros del club.

Según confió una fuente del club a Referí, el excapitán aurinegro del segundo quinquenio no se fue por las ramas ni esquivó ir de frente. Fue leal con su forma de ser.

Instagram

Épocas en las que al Canario le salían todas junto a Facundo Torres y el presidente Ruglio

“Bengoechea dijo que todos saben que el equipo no funciona y que todos también, sin excepciones, hacen autocrítica”, añadió la fuente consultada.

Tanto Bengoechea como el gerente deportivo Gabriel Cedrés y también integrantes del cuerpo técnico no entienden por qué el equipo no funciona en la cancha luego de todo lo que se trabaja en Los Aromos y los ensayos de variantes que también se llevan a cabo.

“No hay explicación para lo que está pasando y por qué los resultados no llegan”, indicó el citado allegado al consejo directivo a Referí.

La situación del Canario Álvarez

Si hace poco más de un mes alguien decía que Agustín “Canario” Álvarez Martínez iba a estar a esta altura con 16 partidos consecutivos sin convertir un gol, nadie lo hubiera creído.

El goleador de la pasada edición de la Copa Sudamericana con 10 tantos, quien también en 2021 debutó con un gol en la selección uruguaya, el mismo por el que Fiorentina estuvo a punto de pagar 20 millones de euros y en Peñarol no los aceptaron hace poco dos meses, lleva una sequía demoledora: 12 encuentros oficiales más cuatro amistosos, sumando dos clásicos de verano.

Leonardo Carreño

Zaidensztat, el vicepresidente, también tomó parte de la charla entre Ruglio y el Canario Álvarez

Pero la realidad indica que eso es así y el Canario sigue penando partido a partido, con otros compañeros, y seguramente extraña las sociedades que formaba con Agustín Canobbio o con su amigo, Facundo Torres.

“Ese es otro punto que nadie puede creer. La sequía de 16 partidos sin goles, es inexplicable”, agregó la fuente.

A su vez, Referí pudo saber que no habrá ninguna represalia contra el goleador por el desplante y su reacción con el técnico Larriera cuando este lo sacó de la cancha a los 60 minutos del encuentro contra Colón en Santa Fe el pasado martes.

Dentro del mismo contexto es que el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, y el vicepresidente, Eduardo Zaidensztat, hablaron con él hace algunos días para que no se bajoneara.

La intención de ambos dirigentes era tranquilizarlo y le dijeron que ya vendrán los goles, que no juegue nervioso.

Bengoechea, a su vez, reafirmó que Larriera continúa trabajando de la misma manera en que sacó campeón a este equipo del Uruguayo 2021 y de la Supercopa Uruguaya 2022, esta última, en enero pasado.

Leonardo Carreño

Hace un mes y medio, antes de jugar contra Albion, Ruglio había escrito este mensaje en apoyo al Canario; pasaron los partidos y la situación sigue incambiada

“Pablo dijo que Larriera trabaja seriamente, muy bien, como de costumbre, que el juego siempre es en equipo y si este no funciona, las cosas no funcionan, como que no hay que buscar nada extraño”, sintetizó la fuente consultada por Referí.

Cambios ante Liverpool

Para el partido de este sábado a la hora 16 ante Liverpool por la octava fecha del Torneo Apertura en el Estadio Campeón del Siglo, Larriera maneja la posibilidad de hacer algunas variantes.

El entrenador trabajó este viernes por la tarde en Los Aromos y fiel a su tradición, no dejó ver nada del equipo titular.

No obstante, existe la posibilidad de que, pensando en lo que será el encuentro contra Olimpia por la Copa Libertadores de América, del próximo martes a la hora 21.30 en el estadio carbonero, vuelvan a la titularidad el Vasquito Matías Aguirregaray en el lateral izquierdo, tras haber superado la fiebre, y Hernán Menosse en la zaga central.

@OficialCAP

Brian Mansilla es una de las promesas ofensivas de este Peñarol

También existe gran conformidad con el media punta Brian Mansilla -quien viene de ganar la Libertadores sub 20 con los mirasoles-, ya que se entiende que en los pocos minutos jugados ante Rentistas y Colón, anduvo bien, por lo que tiene chances de ingresar de entrada.

¿Qué sucederá con el Canario Álvarez? A Larriera se le plantea la disyuntiva de que si lo pone y no hace goles, seguirá con la mala racha, en tanto si no le da cabida, le puede afectar anímicamente en un momento en el que todos quieren que se despierte ante el arco contrario.