La friendzone, ese tenebroso lugar en el que todos hemos estado, aún sin saberlo

Dicen que el término se inauguró en una escena de una de las primeras temporadas de Friends. Que fue Joey, en una de sus ya clásicas cargadas a Ross, el que la mencionó por primera vez. Pero la famosa sitcom quedará para más adelante, porque antes vamos a hablar de Game of Thrones. ¿Se acuerda de ella? Esperemos que sí, porque era una buena serie. Si no la recuerda, no hay problema: básicamente se emitía por HBO, tenía a algunas familias medievales con y sin dragones luchando por un reino ficticio, y hasta hace no mucho disparaba toda clase de comentarios, debates, enojos, alegrías, spoilers y lágrimas. A pesar de que su última temporada fue un tanto polémica, la serie cerró con mayor o menor dignidad los arcos de todos sus personajes, y es allí donde está el nudo de la cuestión, la primera base de esta nota, la puerta a un mundo en donde la amistad funciona como cerco para el amor: en medio de la maraña de nombres y personajes estaba el señor Jorah Mormont, un caballero a las órdenes de la incendiaria Daenerys Targaryen; un caballero que la sirvió, la acompañó y la defendió durante toda su etapa conquistadora. ¿Y por qué es Ser Jorah el encargado de abrir este texto? Porque aunque el pobre hombre no era uno de los personajes protagónicos de la fantasía medieval, tenía una cualidad –o un problema– que lo distinguía de los demás: la palabra “friendzone” tatuada en la frente con un marcador invisible. A pesar del amor que le profesó a la madre de los dragones, esta nunca pudo verlo más que como su mejor amigo, la persona más confiable sobre la faz de la tierra y un leal súbdito. ¿La frase que terminó de condenar y deprimir el corazón de Ser Jorah? Una de la cuarta temporada: “Sos mi consejero más confiable, mi general más valioso, mi amigo más querido”. Después de eso llegaron los memes. Y Ser Jorah se convirtió en el lord supremo de la friendzone.