La Gran Campeona Holando que conquistó al jurado a primera vista

“She was just a beautiful, a beautiful cow”. Así definió el jurado de la calificación para Holando, Josh Wright, a la Gran Campeona Pedigrí Holando de Pablo y Mauro Caorsi en la Expo Prado este viernes. El estadounidense dijo a El Observador que “adoró” a la vaca apenas la vio ingresar en pista: “En el caso de esta vaca estaba tan bien preparada que apenas entró, no me la pude sacar más de la cabeza”, dijo.

“Es un animal con una línea lateral muy fuerte, pero al mismo tiempo se trata de una vaca muy limpia, correcta y femenina. Tiene el hueso más plano y el de mejor calidad de todos los animales presentados, acompañada a su vez de un sistema mamario espectacular de muy buena textura, con ligamentos e inserciones muy bien marcadas”, sostuvo Wright, que calificó a la muestra,en líneas generales, de una excelente calidad, a la altura de lo que puede ser una gran exposición de su país de origen. El jurado, además, resaltó la calidad de los animales presentados y dijo que le llamó la atención la forma "muy correcta y profesional" en que fueron presentados.

Por su parte, el propietario de la Granja Roland, Mauro Caorsi, dijo que después de 20 años en que se había posicionado varias veces con la Reservada, sin lograr una Gran Campeona, finalmente se logró el primer premio a pesar de algunas dudas por elevado nivel presentado en pista.

“Se trata de una vaca de mucha calidad, muy larga y con muy buenas características lecheras. Tiene cuatro años y tres partos. Nos encantaba, pero uno ve la competencia que es tan dura que hasta dudábamos que podía estar en los primeros lugares. Son espectaculares las vacas que se ven, no hay ninguna fea”, señaló.

Por su parte, la Reservada Gran Campeona en Pedigrí fue para un animal de Antognazza Hermanos, mientras que la Tercera Mejor Hembra para fue para una vaca de Martín y Ana Artucio.

En el caso del premio SH Holando el primer (Gran Campeona) y tercer puesto se los llevó el criador Darío Jorcin. En tanto, la Reservada Gran Campeona fue para una vaca de Nelson Benítez.

En horas de la mañana el Gran Campeón Macho fue de Antognazza Hermanos de la cabaña “El Chivo”.

La calidad crece, la cantidad baja

El presidente de la Sociedad de Criadores de Holando del Uruguay, Pablo Rostagnol, dijo a El Observador que se vio una muy buena exposición en donde la genética cada año mejora. Sin embargo, aclaró que lo que viene bajando es el número de animales que se presentan de la raza, dada la situación general que vive el campo y en particular la lechería.

“Cada año sale más caro venir a la exposición porque el número de animales que se trae implica mayores costos, entonces lo que se tiende es a achicar. Hay menos animales, pero la calidad sigue mejorando. Esperemos que en algún momento pare, porque al ritmo que vamos en algún momento se va a terminar”, comentó Rostagnol con cierto tono irónico.

De todas formas, el directivo indicó que se sigue invirtiendo en genética, aunque las condiciones determinan que se haga menos.

Sobre este punto, Caorsi coincidió y agregó que hoy ir a la Expo Prado no es rentable, pero hay tres patas en los tambos que no se pueden obviar o dejar de lado: la genética, la alimentación y la sanidad.

“Es un momento horrible, pero no nos podemos olvidar que las vacas que están diseminando hoy son las terneras que van a nacer en nueve meses y las que vamos a ordeñar en dos años”, explicó.