La grave denuncia de Camila Lattanzio contra Telefe: "No me quieren pero tampoco me sueltan la mano"

Con la llegada de una nueva edición de este afamado reality, resurgieron varios rostros conocidos del 2022: Romina Uhrig regresó a la casa como participante, Julieta Poggio se integró al panel del Debate de Gran Hermano, mientras que Walter "Alfa" Santiago es frecuentemente avistado entre el público.

Varios participantes exploraron oportunidades fuera del ámbito televisivo tradicional, buscando expandir sus horizontes en diversas plataformas. Por ejemplo, Coty Romero incursionó en el Bailando 2023 transmitido por América, donde desempeñó un papel destacado como conductora del streaming del certamen de baile. Del mismo modo, Juliana Díaz viajó a Ecuador para formar parte del elenco del Bailando por un Sueño en la edición local de dicho país, demostrando su versatilidad y disposición para abrazar nuevos desafíos.

En contraste, la trayectoria de Camila Lattanzio fue menos auspiciosa en su intento por establecerse como cantante, enfrentando dificultades para ganar reconocimiento en los diversos medios de comunicación.

Recientemente, Lattanzio se vio envuelta en controversias relacionadas con denuncias de intentos de secuestro y violencia por parte de una expareja, lo que generó una reacción crítica hacia la producción de Telefe por parte de la participante del famoso reality.

https://media.cdnp.elobservador.com.uy/022024/1707741720939.jpeg

Camila Lattanzio hizo públicas sus denuncias respecto a la falta de apoyo por parte de la producción de Telefe, alegando que no solo no recibió ayuda para conseguir empleo, sino que además se le negaron otras oportunidades laborales que se le presentaron.

A través de su cuenta en la red social X (ex Twitter), Lattanzio compartió diversas capturas de pantalla de conversaciones privadas para respaldar sus afirmaciones.

La avalancha de denuncias y acusaciones comenzó tras un mensaje de Santiago del Moro, momento en el cual Lattanzio reveló: "Lo que tienen en común este GH con el del año pasado es que si la producción apoya o banca a una persona van a hacer lo posible para no mostrar la verdadera cara".

En otra publicación en la misma plataforma, la cantante agregó: "Digan que quiero cámara, lo que sea. Espere un año para que la producción se comporte bien conmigo y lo único que hizo fue bajarme un montón de trabajo. Quedé entre los últimos 5 y ni siquiera me dieron el lugar para estar en La noche de los ex".

Asimismo, Lattanzio señaló a su representante por no cumplir con su deber de conseguirle trabajo ni responder a sus mensajes: "El contrato decía que Kuarzo te conseguía trabajo y que teníamos un 'representante'. Si quieren les paso el chat de mi representante que hace meses le estoy pidiendo una reunión y no me da bola".

Acá cuando estaba apunto de entrar al reallity ! Todo iba bien hasta que me preguntaron si tenía contrato con kuarzo , a lo que me decían que iban a hablar . Faltaba 2 semanas para entrar y ya me habían pedido todo , pasaporte, fecha de inicio , dni entre otras cosas . pic.twitter.com/8MprisUogX — Camila Lattanzio (@LattanzioCamii) February 10, 2024

Camila Lattanzio compartió su experiencia durante su participación en el reality, destacando los momentos en los que optó por mantenerse en silencio para evitar conflictos. Además, reveló capturas de pantalla de su intento por ingresar a otro programa, del cual quedó excluida debido a su contrato de exclusividad.

En relación a este hecho, Lattanzio explicó en X: "Acá cuando estaba apunto de entrar al reality. Todo iba bien hasta que me preguntaron si tenía contrato con Kuarzo a lo que me decían que iban a hablar. Faltaban dos semanas para entrar y ya me habían pedido todo, pasaporte, fecha de inicio y DNI entre otras cosas".

Ante la sugerencia de una seguidora de solicitar la liberación del contrato, Camila respondió: "¿Tenés 10 millones de pesos? Porque yo no".

Finalmente, la participante concluyó con una reflexión: "Todo el mundo es malo si le muestran la película mal contada".