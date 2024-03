La historia de Ana, la mujer "independiente" que murió aplastada por una grúa mientras pedía monedas frente a Nuevocentro

El 13 de febrero de 2023 Ana Píriz se fue de su pensión del barrio Reducto como todos los días en las primeras horas de la mañana. Tomó un ómnibus hasta el Nuevocentro Shopping y paró frente al centro comercial en la avenida Luis Alberto de Herrera, donde comenzó a pedir monedas en su silla de ruedas.

Así arrancaba su rutina. Seguía frente al centro comercial hasta mitad de la tarde y luego volvía a su pensión, en la que vivía sola y la cual pagaba con lo que obtenía en la calle. Sin embargo, el 13 de febrero de 2023 una grúa que limpiaba la fachada del Nuevocentro se desestabilizó y cayó sobre ella, matándola en el lugar.

Un año y un mes después, la familia sigue esperando que la Justicia encuentre a un responsable por la muerte de Ana, con el dolor de las críticas en las redes que dicen que la gente de su entorno ahora busca plata cuando antes la hacían trabajar en la calle.

Una mujer "muy independiente"

Las personas del barrio la conocían, decían que su familia a veces la dejaba en el lugar y a las horas se la llevaba, pero Gabriela Píriz, su hermana, relató a El Observador que Ana "era muy independiente".

"Ella podría haber vivido conmigo, pero no le gustaba el barrio. Yo vivo en el Marconi", contó la hermana, quien cuida coches en el Centro y en distintos eventos "con habilitación de la Intendencia" de Montevideo.

Ana tenía 50 años. Nunca tuvo hijos pero era "la preferida de sus sobrinos". No tomaba ni fumaba. Años atrás también cuidaba coches hasta que un dolor "muy intenso" en la rodilla la dejó en silla de ruedas. Intentó pedir una pensión al Estado, pero "los médicos se la negaron" y finalmente "le ganaron por cansancio". De ahí en más, comentó Gabriela, comenzó a pedir monedas.

Según su hermana, el único organismo que la ayudó fue el Ministerio de Desarrollo Social, que le brindaba la tarjeta para comprar objetos de limpieza y comida, lo que sumado a lo que obtenía en la calle le daba para pagarse su pensión, y además le daba las sillas de ruedas. "Cada dos por tres se rompía, con su peso las ruedas no aguantaban", comentó Gabriela entre risas.

Para llegar al Nuevocentro, Píriz indicó que Ana "se iba sola con la silla de ruedas, y eso que no tenía motorcito, la llevaba con las manos". Llegaba al Nuevocentro a las 8:00 y se iba a las 14:00. "Salía todos los días, no le importaba que lloviera, nada de eso. Le hacía frente a cualquier adversidad", recordó la hermana.

Gabriela se enteró del accidente sobre las 10:00 por un llamado de su otra hermana, Susana. Fue la primera en llegar al shopping. Una hora antes una grúa, arrendada por la empresa Leal, colapsó mientras limpiaba la "T" del Geant y cayó encima de Ana.

El reclamo por justicia

Inés Guimaraens

Gabriela es la mayor de cuatro hermanos, criados por su madre. Dos años antes de la muerte de Ana sufrieron el fallecimiento de otro hermano, por lo que la nueva tragedia "complicó" a su mamá: "Vive en Argentina. Se le desprendió la retina, la tuvimos que hacer operar de la vista".

La hermana lamentó que la familia "no tiene consuelo" desde el fallecimiento de Ana y reiteró en varias ocasiones que solo piden "justicia" por su hermana.

"Lo único que pido al señor fiscal o al juez es que haga justicia. No era una indigente mi hermana, era una luchadora del día a día. Si fuera una indigente no estaría gordita como estaba. Yo les pregunto: ¿si les pasara algo similar a ellos no les gustaría tener una justicia? Está bien que uno sea humilde, pero no por eso tiene que quedar todo impune", solicitó la mujer.

Píriz quiere que "se limpie" la memoria de su hermana, y está segura de que hay varios responsables de su fallecimiento, algo en lo que, por "omisiones o falta de control" concuerda su defensa.

Según informó El Observador, un peritaje determinó que la grúa estaba "mal colocada", con dos patas sobre un "cantero" con "gravilla" y "pasto", arriba de dos tablas de madera finas que se hundieron, lo que desde la defensa entienden facilitó la desestabilización del vehículo.

A la mala posición de la máquina, la defensa de la familia también suma que "queda corroborado que no había personal idóneo manejando la maquina". Según la abogada Gabriela Cervera, quien junto a Javier Riffaud representa a los Píriz, el propio conductor declaró a la justicia que representantes de la empresa Ramírez, propietaria de la grúa que Leal alquilaba, le dijeron "cómo tenía que operar al momento que le dan la máquina".

Consultado por El Observador, el fiscal Morales afirmó en febrero de 2024 que la investigación apunta contra el conductor de la grúa, con quien Fiscalía iba a firmar un acuerdo abreviado para una condena por un delito de "homicidio culposo" con una pena de entre 20 y 24 meses de prisión, que cumpliría en un régimen de libertad a prueba. Sin embargo, el fiscal indicó que a principios el implicado "puso en duda su responsabilidad" y hasta el momento el acuerdo quedó trunco.

"No hace un día que estamos caminando atrás de esta gente", lamentó Gabriela, quien apuntó contra los responsables de Leal y dijo que durante la investigación "han mentido en direcciones" en más de una oportunidad. "Los abogados han tenido que andar buscándolos", recordó Píriz.

El dolor por los comentarios en las redes

Cuando se conoció la muerte de Ana Píriz, muchas personas apuntaron contra la familia porque la mujer estaba pidiendo monedas en silla de ruedas. En la última noticia de El Observador sobre el avance judicial del caso, publicada en febrero, decenas de comentarios en Instagram criticaban que sus familiares aparecieron solo "para cobrar plata".

"Ahora hay familia. Es increíble lo que hace la plata"; "ahora aparecen a reclamar familiares"; "antes no existían", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Gabriela Píriz aseguró que los comentarios le "molestaron" a ella y a su familia, quienes reiteraron que "ella no estaba tirada en la calle". Su hermana remarcó que era "independiente", pero aún así la familia estaba presente y la veían seguido.

"Leí, en uno de los reportajes, uno de los mensajes que una señora dice que como 'estaba tirada en la calle, mendigando monedas, ahí no se veía la familia', pero 'sí se veía' porque queríamos agarrar plata. Queremos justicia, porque es una vida que se fue", recordó Píriz.

Gabriela trabaja "todos los días", al igual que lo hace su hermana y como lo hacía Ana. "Somos gente de trabajo, no somos gente que andamos mendigando nada. Me duele que digan cosas que no son", expresó, antes de preguntarse si las personas que apuntaron contra su familia, en su misma situación, no pedirían justicia.